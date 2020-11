Früher als geplant muss MeinMMO-Redakteur Patrick Freese seine Pause von GTA Online nun unterbrechen. Jetzt gerade gibt es für ihn zu gute Gründe, wieder zu spielen.

Warum habe ich pausiert? Am 19. September 2020 schrieb ich hier auf MeinMMO einen Artikel, in dem ich erklärte, dass für mich erstmal Pause mit GTA Online ist. Ich hatte da keinen bestimmten Zeitraum im Kopf, wie lange ich dem Spiel nun fern bleibe.

Für mich war klar: GTA Online machte mir keinen Spaß mehr. Ich würde erst zurückkehren, wenn das nächste DLC da ist. Denn schon im Sommer erklärte Rockstar Games, dass noch 2020 das größte Update aller Zeiten für den Online-Modus von GTA 5 erscheinen wird.

Jetzt ist das Update zwar noch nicht da, aber meine Pause muss ich trotzdem unterbrechen. Rockstar hat mich erfolgreich geködert.

Warum unterbreche ich die Pause?

Im Grunde sind es zwei große Aspekte, die mich jetzt zu GTA Online zurückholen. Gerade gibts einen fetten Geld-Bonus und ein starkes Event.

Dickes Geldgeschenk fürs Nichtstun

Was ist das? Wenn ihr euch in den nächsten Tagen bei GTA Online einloggt, dann qualifiziert ihr euch für ein Geld-Geschenk in Höhe von 1 Million GTA-Dollar. Zeit hat man bis zum Mittwoch, den 18. November. In der Woche drauf, ab dem 19. November, wird das Geld dann verteilt.

Eine Million GTA-Dollar entsprechen ungefähr 12 €, wenn man sie mit Echtgeld kaufen würde. Zwar kosten die luxuriösen Supersportwagen gern dreimal so viel, doch die Mille nehme ich geschenkt gern mit.

Rockstar Games verschenkte in den Wochen zuvor schon immer mal wieder ein paar Hunderttausend GTA-Dollar. Doch das konnte mich nicht überzeugen, einzuloggen. Bei der Million sieht das schon anders aus. Vor allem, wenn sie mit weiteren starken Boni gekoppelt ist.

Am Glücksrad werde ich diese Woche aber nicht drehen – da gibt’s den Zhaba zu gewinnen – Den Schwimmpanzer hab ich schon

Das große Heist-Event

Was ist das? Zeitgleich mit dem neuen Geld-Geschenk in GTA Online starteten die Entwickler die „Heist-Herausforderung“. Die Community soll in einer Woche insgesamt 100 Milliarden GTA-Dollar aus Heist-Finales stehlen. Schafft man das, werden alle teilnehmenden Spieler mit einem neuen Fahrzeug belohnt, das im Dezember gratis erhältlich ist.

Dazu gibt es ein Ehrenabzeichen für alle Teilnehmer.

Dieses Event schreit für mich nach Koop-Action. Hier kriege ich meine Crew bestimmt nochmal für ein paar Heists zusammengetrommelt. Gemeinsam können wir dann einen Teil zum Gesamtumsatz beitragen, uns ein Abzeichen verdienen und dann eventuell im Dezember ein kostenloses Auto einsacken.

Der Tresorraum bietet gerade mehr als nur Bargeld, Gold oder Kunstwerke, wenn ihr Glück habt.

PvE-Inhalte habe ich schon immer in GTA Online geliebt. Durch die neuen Challenges gibt es jetzt aber endlich mal wieder ein paar Gründe, sie zu spielen. Die Entwickler erklärten dazu, dass es nun wieder Diamanten im Casino gibt. Das ist die fetteste Beute im Casino-Heist, die euch mit über 3 Millionen GTA-Dollar belohnt. Nutzt am besten unseren Casino-Heist-Guide, um schnell reich zu werden.

Und für Abwechslung sorgen dann noch die doppelten Belohnungen für Story-Missionen beim Casino.

Fazit: Mit diesen Inhalten konnte Rockstar Games mich jetzt wieder zurück ins Spiel ködern. Das macht vor allem die Kombination. Alleine das Millionen-Geschenk könnte mich bestimmte nicht umstimmen. Doch wenn ich mich eh für das Geld einlogge und dann noch Gründe habe, aktiv zu spielen, dann sieht das anders aus.

Dazu sei gesagt: Ich bin mir noch nicht sicher, wie lange die Freude halten wird. Vielleicht bin ich nach 2-3 Tagen schon wieder weg und komme dann wirklich erst zum DLC-Release zurück. Wann auch immer dieser stattfinden wird. Doch so wie es aussieht, hat der Umbau für das allergrößte DLC der GTA-Online-Geschichte schon begonnen.

Ich werde das Wochenende nutzen und mir anschauen, was sich so alles bei GTA Online seit meiner Pause getan hat. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr gerade auch aktiv in GTA Online oder wartet ihr aufs DLC? Schreibt es uns doch hier bei MeinMMO in die Kommentare.