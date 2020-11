In GTA 5 Online sind wieder neue Rabatte und Boni, die euch mehr Geld bringen, aktiv. Alle Spieler erhalten ein großes Geldgeschenk und Rockstar sammelt alle Spieler, um eine riesige Heist-Challenge zu erledigen, die sich auf weitere coole Geschenke auswirkt.

Was ist gerade los in GTA Online? Wie jeden Donnerstag startete eine neue Bonus-Woche im Spiel. Diese versorgt euch mit Aktivitäten, die doppelte Belohnung auszahlen oder Rabatten auf Fahrzeuge und Immobilien.

In dieser Woche profitiert ihr jedoch besonders von Heists und es scheint sich ebenfalls was im Spiel zu tun. Rockstar selbst fordert die Spieler in einer riesigen Heist-Challenge heraus. Ist das alles die Vorbereitung auf das größte Update aller Zeiten?

1 Million GTA$ Bonus für alle

Was ist damit gemeint? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um bei GTA Online vorbeizuschauen. Jeder Spieler, der jetzt einloggt, bekommt von Rockstar einen Bonus von 1 Million GTA-Dollar. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist es einfach ins Spiel einzuloggen.

Ihr solltet euch jedoch beeilen, denn dieser Bonus wird nur an Spieler gehen, die sich bis zum 18. November 2020 ins Spiel einloggen.

Wann gibt es das Geld? In der Woche drauf, vom 19. bis 25. November, wird euch das Geld im Spiel dann gutgeschrieben.

In dieser Woche gibt es einen saftigen Bonus und ihr müsst lediglich das Spiel starten

Riesige Heist-Challenge startet

Was ist damit gemeint? Rockstar hat sich für die Spieler eine besondere Herausforderung ausgedacht. Dabei sollt ihr irgendeines der Heist-Finale spielen und erfolgreich abschließen. Die Aufgabe lautet jedoch, dass die ganze Community gemeinsam 100 Milliarden GTA-Dollar in den Heists stehlen soll. Dafür habt ihr die nächsten 7 Tage Zeit. Wird das geschafft, warten weitere starke Belohnungen.

Welche Belohnungen gibt es? Sollten Spieler das Ziel bis zum 18. November erreichen, gibt es für alle ein neues, spezielles Fahrzeug kostenlos. Alle Spieler, die an der Herausforderung teilnehmen, erhalten eine besondere Ehrenauszeichnung.

Als Hilfe erlässt Rockstar einen Erlass von 75 % der Kosten für alle Heist-Vorbereitungsausrüstungen.

Übrigens sind die Diamanten wieder im Casino-Tresor zu finden

Startet bald das größte Update?

Was könnte diese spezielle Woche bedeuten? Einen großzügigen Bonus, eine riesige Community-Challenge und ein Umbau bei dem Diamond-Casino – was könnte das alles bedeuten?

Schon als Spieler sich heute, am 12. November in GTA Online einloggten, fiel ihnen auf, dass beim Diamond-Casino gebaut wird. Schnell fiel der Verdacht auf das größte Update aller Zeiten, das Rockstar noch für dieses Jahr versprochen hatte. Zusammen mit der Bonus-Woche wird stärker deutlich, das der Fokus auf dem Casino liegt.

Das große DLC soll noch im Jahr 2020 erscheinen und davon bleiben nur noch knapp 2 Monate. Ein baldiger Release scheint also wahrscheinlich. Jedoch sorgen sich Spieler, denn momentan sieht es so aus, als würde es einfach eine Erweiterung des Casino-DLCs werden, Rockstar hatte jedoch eine neue Location versprochen.

Kommt jetzt eine neue Location oder wird es nur eine Erweiterung des Casinos?

Warum lohnt sich diese Woche noch?

Hier verdient man diese Woche mehr Geld: Zusätzlich könnt ihr wieder doppelte Belohnungen bei verschiedenen Aktivitäten verdienen. In dieser Woche gibt es die doppelte Menge an GTA-Dollar hier:

Casino Story-Missionen

Ressurection-Modus

Das Podiums-Auto hat gewechselt: Neben neuen Geld-Boni wechselte auch der Wagen, der sich auf dem Podium des Casinos im Kreis dreht. Da findet ihr jetzt den Run Zhaba.

Spieler vermuteten schon, dass es einen Trick gibt, um sicher das Podiums-Auto in GTA Online zu erhalten.

Aktuelle Rabatte in GTA Online

Wo könnt ihr jetzt sparen? Damit ihr euer verdientes Geld gleich investieren könnt, bietet die Bonus-Woche noch Rabatte auf verschiedene Fahrzeuge und Immobilien:

Spielhallen – 30 %

Spielhallen-Verbesserungen – 30 %

Master Penthouse – 40 %

Penthouse-Verbesserungen – 40 %

Vapid Retinue – 40 %

Vapid Retinue Mk II – 40 %

Karin Everon – 40 %

Übermacht Rebla GTS – 40 %

Lampadati Komoda – 40 %

Grotti X80 Proto – 30 %

Ihr solltet jetzt investieren, wenn ihr eine Spielhalle besitzen wollt

Wenn ihr euch also ein paar extra GTA-Dollar verdienen wollt oder ein Fahrzeug ins Visier genommen habt, das gerade rabattiert ist, solltet ihr unbedingt diese Woche in GTA Online vorbeischauen. Sollte das Geld trotzdem noch nicht für eure nächste Investition reichen, seht ihr hier noch weitere Wege, um schneller Geld in GTA Online zu verdienen.