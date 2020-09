Unser Redakteur Patrick Freese kehrt seinem Favoriten-Spiel GTA Online jetzt erstmal auf ungewisse Zeit den Rücken. Aber warum?

Normalerweise wäre ein typischer Artikel für GTA Online mit der Frage aufgebaut: Was ist los in GTA Online? Und aktuell müsste ich darauf antworten: Leider so gut wie nichts.

Das letzte „große“ Update in GTA Online war die Eröffnung des Casinos, das passierte im Juli 2019

Im Dezember 2019, knapp ein halbes Jahr später, veröffentlichte Rockstar Games den Casino Heist

Seitdem steht es um gravierende, neue Inhalte schlecht

Ein paar neue Fahrzeuge kamen ins Spiel

Das Update, auf das alle warten, fehlt noch

Nach dem Release des Casinos hab ich GTA Online richtig gefeiert und mehrere Hundert Stunden gespielt. Täglich habe ich eingeloggt und zusammen mit meinen Freunden gespielt.

Langeweile? Das Casino öffnete den Heist und brachte fette Klunker ins Spiel

Als die Inhalte gerade begannen, langweilig zu werden, folgte der Release des Casino-Heists und schon war die Motivation bei mir und meinen Freunden wieder geweckt. In den letzten Wochen baute das aber immer mehr ab. Etwa 9 Monate warten Spieler in GTA Online jetzt auf Inhalte, die so bedeutend sind, wie ein neuer Heist oder eine neue Location.

Gerade fühlt sich GTA Online für mich an, als wäre es in einer Überbrückungsphase.

Darum mach ich jetzt Pause

Was ist für GTA angekündigt? Im Sommer kündigte Rockstar Games 2 Updates mit neuen Inhalten für GTA Online an. Das erste würde kleiner ausfallen, das zweite solle das größte Update werden, das GTA Online je bekam. Mit neuer Location und neuem Heist.

Als dann am 11. August das neue GTA Update erschien, war ich recht enttäuscht. Ein paar neue Autos, die nicht das Meta verändern, neue Missionen für die Yacht, die einen aber nicht plötzlich reich machen. Ich hab mir die neuen Inhalte angesehen, aber sie können mich nicht bis zum Release des größten DLCs über Wasser halten.

Die neuen Missionen mit der Yacht waren ganz okay – aber schnell kannte ich sie auswendig

Das ist mein Problem: Ich finde die Welt von GTA Online gerade einfach total langweilig. Mir fehlt es an neuen Inhalten, die wirklich etwas bringen. Ich logge mich ein, sehe die gleichen Autos wie immer. Dazu Griefer und Glitcher und andere nervige Spieler-Typen aus GTA Online als Gegner. Aber neues, lohnendes Gameplay fehlt.

Den Casino-Heist kenne ich inzwischen in- und auswendig. Die neuen Autos, die mich interessieren, besitze ich auch schon, habe sie getunt und bin damit Rennen gefahren.

Was mir fehlt, ist einfach eine Langzeitunterhaltung. Ein Grund, der mich motiviert, täglich einzuloggen und ein paar Stunden zu spielen. Zuletzt loggte ich nur noch für das Podiumsfahrzeug ein – einmal am Tag, 5 Minuten Aufwand.

Ein neuer Heist, den man erst wieder stundenlang auseinandernehmen muss, um eine verlässliche, gute Taktik zu entwickeln, wäre endlich mal wieder ein Ziel. Oder ein neues Business, mit dem man Geld verdienen kann. Das liefert endlich wieder Anreize, in GTA Online Geld verdienen zu wollen. Denn neue Inhalte sind auch wieder mit hohen Ingame-Preisen verbunden.

Darauf freue ich mich jetzt

Das erwarte ich schon bald: Ich sehe die Pause als gute Möglichkeit, in Bezug auf Los Santos mal wieder zu „resetten“. Denn aufs neue DLC hab ich schon echt Bock, auch wenn kaum was bekannt ist. Was wir wissen, ist:

Das größte Update für GTA Online kommt noch 2020

Es wird einen neuen Heist (Raubüberfall) geben

Der neue Heist spielt „an einem komplett neuen Schauplatz“

Gespannt warte ich darauf, wie Rockstar Games den neuen Schauplatz umsetzen wird. Ist der immer verfügbar? Ein neuer Teil der Map? Oder einfach nur der Ort, an dem man den neuen Heist spielt?

Was immer es wird, ich glaube, der neue Heist wird Spaß bringen. Der Casino-Heist in GTA Online war schon genau die Abwechslung, die ich mir wünschte. Ich hoffe, die Entwickler schöpfen aus dem positiven Feedback zum Casino Heist und bauen den nächsten auch wieder so spannend, mit verschiedenen Auswegen und der Auswahl, ob man ihn laut, leise oder mit einer Tarnung spielt.

Findet ihr auch, dass bei GTA Online aktuell die Luft raus ist oder seid ihr noch fleißig am Zocken?