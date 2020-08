Das große Sommer-Update 2020 zu GTA Online ist da und es bringt mindestens 14 neue Fahrzeuge mit sich. Wir zeigen euch alle Autos, die mit dem DLC im August erhältlich sind.

Was ist das für ein Update? Das große Sommer-Update, das schon angekündigt wurde, ist jetzt da und bringt frischen Wind in die Welt von GTA Online. Es bringt neue Missionen, aber auch Fahrzeuge werden freigeschaltet.

Das Update ist bereits verfügbar und erste Spieler laden es sich herunter. Sie haben auch schon fleißig nach den neuen Fahrzeugen geschaut und sie geteilt. Daher weiß man, dass es mindestens 14 neue Autos gibt, die ihr bei den Händlern kaufen könnt.

Alle Fahrzeuge aus dem Sommer-Update

Diese Autos sind dabei: Wir binden euch nachfolgend alle Bildern der Fahrzeuge ein, die bereits in den Shops gefunden wurden. Insgesamt sind das 14 Stück.

Besonders auffällig sind die 2 Open-Wheel-Fahrzeuge, also die Formel-1-Autos. Sie wurden bereits vorab bekannt gegeben und tauchen auch im Shop auf.

Wer sein Fahrzeug gerne besonders tunt, der kann gleich 5 neue Autos bei Benny’s Werkstatt fleißig aufmotzen.

Das sind die Preise: Hier in der nachfolgenden Tabelle binden wir euch alle Preise für die Fahrzeuge ein:

Auto Preis Händler Benefactor BR8 3.400.000 GTA-Dollar Legendary Motorsport Declasse DR1 2.997.000 GTA-Dollar Legendary Motorsport Lampadati Tigon 2.310.000 GTA-Dollar Legendary Motorsport Invetero Coquette D10 1.510.000 GTA-Dollar Legendary Motorsport Maibatsu Penumbra FF 1.380.000 GTA-Dollar Southern San Andreas BF Club 1.280.000 GTA-Dollar Southern San Andreas Dundreary Landstalker 1.220.000 GTA-Dollar Southern San Andreas Imponte Beater Dukes 378.000 GTA-Dollar Southern San Andreas Canis Seminole Frontier 678.000 GTA-Dollar Southern San Andreas Bravado Gauntlet 615.000 GTA-Dollar Benny’s Bravado Youga 195.000 GTA-Dollar Benny’s Benefactor Glendale 200.000 GTA-Dollar Benny’s Declasse Yosemite 485.000 GTA-Dollar Benny’s Albany Manana 10.000 GTA-Dollar Benny’s

Wann gibt es die Fahrzeuge? Wer das neue Update heruntergeladen hat, der kann direkt shoppen gehen. Alle Fahrzeuge sind bereits im Shop verfügbar und können gekauft werden.

Wie kommen die neuen Autos an? Erste Reaktionen auf die Fahrzeuge sind gemischt. Viele Spieler freuen sich über die alten Autos, mit denen man nun durch Los Santos cruisen kann. Vor allem der BF Club, der etwas an einen alten Golf erinnert, kommt gut an.

Andere Spieler sind eher enttäuscht. Auf Twitter heißt es von Kirame beispielsweise: „Also ein weiteres Update, dass nutzlose Autos hinzufügt, die nicht besonders sind. Na toll.“

Wenn ihr euch in eines der neuen Autos verliebt habt, doch das nötige Kleingeld fehlt, dann schaut in unsere Tipps, wie ihr 2020 schnell Geld in GTA Online verdienen könnt. Wenn ihr diese Tricks befolgt, habt ihr schnell das Geld für euer neues Auto zusammen.