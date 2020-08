Mit dem neuen Update in GTA Online wird eure Yacht nicht mehr nur zum Ausstellungsstück, sondern ihr könnt von dort aus sogar Geld verdienen. Wir zeigen euch, was ihr dafür machen müsst, um eine der 6 Mission zu starten.

Was ist jetzt neu? Das Sommer-DLC, das heute am 11. August aufgespielt wurde, brachte einige neue Dinge ins Spiel. Nun könnt ihr nämlich von eurer Yacht aus Missionen starten, die euch Geld einbringen.

Doch nicht nur das ist jetzt anders, denn es gibt 15 neue Fahrzeuge, mit denen ihr durch die Straßen von Los Santos cruisen könnt.

Neue Yacht-Missionen

Das ist jetzt anders: Ab dem 11. August können Spieler nun Missionen direkt aus ihrer Yacht starten. Insgesamt gibt es 6 Missionen, die ihr spielen könnt.

Es handelt sich dabei um Co-Op-Missionen handeln, die nacheinander verfügbar werden. Um sie zu starten, müssen Spieler in die Kapitänskabine eintreten. Diese wird von außen mit einem blauen Ring markiert, in dem man stehen muss.

Sobald ihr in der Kabine seid, werdet ihr einen Monitor entdecken, der eine Karte zeigt. Lauft dafür auf die andere Seite und dort befindet sich ein Tisch, bei dem ihr auf die Missionen zugreifen könnt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt In diesem Video seht ihr, wie ihr auf die neuen Yacht-Missionen zugreifen könnt

Mobile-User spulen bitte auf 2 Minuten 41 Sekunden

Ihr müsst aber nicht immer auf der Yacht sein, um eine Mission zu starten. Ruft einfach den Kapitän mit eurem iFruit-Handy im Spiel an, um direkt einen Job zu beginnen.

Wie viele Spieler braucht es für die Mission? Für die Yacht-Missionen braucht es 1-4 Spieler. Ihr könnt also gemütlich alleine spielen oder eure Freunde dazuholen, wenn ihr nicht alleine auf die Jagd gehen wollt.

Geld mit den Missionen verdienen

Wie viel kann man mit den Missionen verdienen? Die neuen Jobs bringen nicht nur Abwechslung ins Spiel, sondern ihr könnt euch damit sogar Geld dazuverdienen.

Eine Mission soll euch zwischen 14.000 bis 25.000 GTA Dollar einbringen (via reddit). Reich werdet ihr damit nicht gleich, aber es ist eine neue coole Variante um sich das Taschengeld zu verdienen.

In dieser Woche bis zum 19. August verdient ihr sogar die doppelte Menge an GTA-Dollar, wenn ihr einen Yacht-Job erledigt. Also solltet ihr sie jetzt ausprobieren.

Mit den neuen Yacht-Missionen verdient ihr Geld

Darum lohnt sich der Kauf einer Yacht jetzt: Wer sich schon länger überlegt eine Yacht zu kaufen, hat jetzt den perfekten Moment dafür. Denn nicht nur die neuen Missionen sind spannend, zusätzlich gibt es diese Woche einen Rabatt von 30% auf alle Yachten.

Wenn ihr also genug Geld sammeln möchtet, um euch das coole Fahrzeug zu kaufen. Solltet ihr diese 12 Wege ausprobieren, um schnell Geld in GTA Online zu verdienen. So werdet auch ihr bald mit einer Yacht protzen können.