GTA Online: Was bringt euch Stärke und wie verbessert man sie?

Doch was bringen euch die ganzen Muskeln, wenn das Geld knapp ist? Viele fragen sich, ob man in GTA Online Immobilien wie Häuser oder Garagen verkaufen kann, um damit wieder Geld zu gewinnen.

Andere Spieler auf reddit schlagen vor, die Mission „Blow Up III“ von Simeon zu starten. Während der Mission soll man dann zum Krankenhaus reisen und dort Leute verprügeln. Nach einer gewissen Zeit erscheinen Sanitäter, die ein paar Schläge aushalten und zurückboxen. An ihnen kann man gut den Skill steigern.

Das könnt ihr machen: Es gilt in GTA Online die Faustregel, dass ihr nach 20 Schlägen 1 % Stärke dazugewinnt. Da könnt ihr eure Freunde in Online-Sessions boxen oder auf NPCs einprügeln.

Es empfiehlt sich also für jeden Charakter, der Stärke-Wert zu erhöhen. Aber wie stellt man das an?

Ihr seht, dass die Stärke ein wichtiger Wert ist, um in der Online-Welt von GTA 5 erfolgreich zu sein. Weniger Schaden kassieren ist nützlich, wenn ihr zusammen mit Freunden in den Heists von GTA Online viele Millionen Dollar einsacken wollt.

Um was geht es? Eure Charaktere in GTA Online haben verschiedene Werte, die man skillen kann. Gleich zu Beginn könnt ihr ein paar Punkte verteilen. Während eurer Abenteuer im Online-Modus verbessert ihr sie noch weiter. Die wichtigsten Stats sind:

In GTA Online ist einer der Charakterwerte die Stärke. Wir zeigen euch hier, was ein hoher Wert in Stärke bringt und wie ihr das schnell steigern könnt.

Insert

You are going to send email to