Dazu gibt es Alternativen, mit denen ihr mehrere Millionen verdienen könnt. In unserem großen Geld-Guide zu GTA Online zeigen wir euch, wie ihr euer Konto füllt. 13 Wege, wie ihr in GTA Online schnell viel Geld verdient. Darin zeigen wir euch Möglichkeiten für Spieler, die noch kein großes Vermögen besitzen. Aber auch viele Wege für fortgeschrittene Spieler, die bereit sind, zu investieren.

Klickt ihr jetzt eins der Häuser an, erscheint anschließend eine Übersicht über die Immobilien in eurem Besitz. Da wählt ihr jetzt aus, welche Immobilie ihr eintauschen möchtet. Habt ihr noch nicht das Limit erreicht, müsst ihr kein Gebäude eintauschen und wählt den Slot „Keine“.

Wenn ihr euer altes Gebäude in Zahlung gebt, bekommt ihr in etwa die Hälfte des alten Kaufpreises für den Kauf des neuen Gebäudes gutgeschrieben. Damit habt ihr dann das alte Haus oder die alte Garage verkauft.

Was bringen Häuser und Immobilien in GTA Online? Dort könnt ihr eure Freunde und Mitarbeiter einladen, um gemeinsam Raubüberfalle oder andere Abenteuer zu planen. Außerdem bieten die größeren Häuser oft auch viele Stellplätze in Garagen.

