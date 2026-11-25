Eine Immobilie bei GTA 5 Online zu verkaufen, ist gar nicht so leicht. Wir zeigen euch hier, wie ihr alte Häuser eintauscht und verkauft.

Update, 25. November 2026: Der Artikel wurde strukturell angepasst.

Inhaltsverzeichnis:

Warum neue Häuser kaufen? Der Immobilien-Markt bei GTA 5 Online ist vielseitig. Dort findet man sowohl Gebäude für kleines Budget als auch Luxus-Häuser für die reichen Spieler. Gerade als CEO möchte man oft nach außen zeigen, wie vermögend man selbst ist. Das muss man nicht immer nur mit schicken Sportwagen wie dem Grotti X80, denn für diese Zwecke eignen sich auch die teuren Häuser bei GTA Online gut. Was bringen Häuser und Immobilien in GTA Online? Dort könnt ihr eure Freunde und Mitarbeiter einladen, um gemeinsam Raubüberfälle oder andere Abenteuer zu planen. Es gibt inzwischen auch haufenweise Immobilien, die als Zentrale unterschiedlicher Unternehmen funktionieren, wie etwa die CEO-Büros oder die Clubhäuser der Motorradclubs sowie einen Nachtclub, einen Schrottplatz oder eine Autowerkstatt. Außerdem bieten die größeren Häuser oft auch viele Stellplätze in Garagen. Da bringt ihr euren persönlichen Fahrzeuge unter, die ihr mit dem Mechaniker über das Handy zu euch bestellen könnt.

Immobilien eintauschen und Häuser verkaufen auf PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wie tauscht man ein altes Haus ein? Wenn ihr euch bei GTA 5 Online eine neue Immobilie kauft, habt ihr die Möglichkeit, eine eurer vorhandenen Immobilien einzutauschen.

Wenn ihr euer altes Gebäude in Zahlung gebt, bekommt ihr in etwa die Hälfte des alten Kaufpreises für den Kauf des neuen Gebäudes gutgeschrieben. Damit habt ihr dann das alte Haus oder die alte Garage verkauft.

Öffnet dazu das Handy im Spiel (Pfeil nach oben), wählt „Internet“ und ruft dann die Webseite von Dynasty 8 auf. Anschließend durchsucht ihr dort die Immobilien-Angebote.

Klickt ihr jetzt eines der Häuser an, erscheint anschließend eine Übersicht über die Immobilien in eurem Besitz. Da wählt ihr jetzt aus, welche Immobilie ihr eintauschen möchtet. Habt ihr noch nicht das Limit erreicht, müsst ihr kein Gebäude eintauschen und wählt den Slot „Keine“.

Wie viele Häuser kann man besitzen? Die Zahl der gleichzeitig besitzbaren Immobilien ist mit de jahren immer mal wieder gestiegen, zuletzt mit dem „Criminal Enterprises“-Update im July 2022. Aktuell könnt ihr in GTA Online 10 Immobilien gleichzeitig besitzen.

Doch es gibt weitere Immobilien, die ihr kaufen könnt:

Ein Motorrad-Clubhaus

5 Motorrad-Club-Unternehmen (Koks, Gras usw.)

Ein Büro

3 CEO-Garagen

Ein Fahrzeug-Lagerhaus

5 Lagerhäuser (für Kisten)

Eine Yacht

Einen Bunker

Einen Hangar

Ein U-Boot

So holt ihr viel Geld aus dem Eintausch: Wenn ihr viel Geld benötigt, könnt ihr euch einfach als neues Gebäude eine günstige Garage oder ein günstiges Haus aussuchen. Tauscht ihr das dann gegen ein Gebäude ein, welches viel mehr Wert als die Garage hat, dann bekommt ihr die Differenz dieses „Tauschs“ ausbezahlt.

Video-Anleitung: Der Kanal von GTA Gentleman hat die Prozedur mit dem Eintausch eines Hauses erklärt. Da seht ihr dann in bewegten Bildern, wie das abläuft.

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Mir fehlt das Geld für ein neues Haus: Habt ihr nicht genug Kohle, um euch eine neue Immobilie zu kaufen, stehen euch viele Optionen zum Verdienen von Geld bereit. Tagesaufgaben, Zeitrennen und Ladenüberfälle kann jeder durchziehen.

Dazu gibt es Alternativen, mit denen ihr mehrere Millionen verdienen könnt. In unserem großen Geld-Guide zu GTA Online zeigen wir euch Wege, wie ihr in GTA Online schnell viel Geld verdient. Darin zeigen wir euch Möglichkeiten für Spieler, die noch kein großes Vermögen besitzen. Aber auch viele Wege für fortgeschrittene Spieler, die bereit sind, zu investieren.