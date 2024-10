Das neue Update bei GTA 5 ruiniert eins der besten Features der Autobahn – Spieler protestieren gegen die Änderung

GTA 5 hat viele Gamer jahrelang in seinen Bann gezogen. Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz versank eine vierstellige Anzahl an Stunden in dem Open-World-Spiel, bis es ihn zum schwitzenden Shooter-Tryhard gemacht hat: Ich habe 1.800 Stunden in GTA V gesteckt – und es hat mich zu einem schwitzenden Shooter-Tryhard gemacht

Am härtesten trifft es aber wohl @john_pittsburg er schreibt auf X.com : „Das ist unironisch, das Schlimmste, was Rockstar jemals mit diesem Spiel gemacht hat“.

Auch @ytRosie findet die Änderung auf X.com nicht gut: „Bringt es jetzt in Ordnung!!!!“ Der Nutzer @sium_dummy fragt sich auf X.com : „Wie kann man so etwas überhaupt kaputt machen?“

Wieso wurde das Feature nach so langer Zeit entfernt? Rockstar Games hat im Patch Bottom Dollar Bounties die „Road Paddle“ als „Prop“ (Bauteil) hinzugefügt, wie die Patchnotes zeigen (via Reddit ). Eine Beschreibung, warum diese jetzt verändert wurden, fehlt jedoch.

Mit dem Update wurden die Poller jedoch so verändert, dass sie sich nicht mehr schön umbiegen lassen. Jetzt brechen die Poller einfach ab, wenn man hinüberfährt. Dabei ist es egal, wie langsam man auch ist, entweder man wird gestoppt oder die Poller brechen ab. Wer versucht, die Poller zu Fuß zu biegen, läuft gegen einen Beton-Blocker, es ist also gar nicht mehr möglich, die Poller zum Wackeln zu bringen.

Um welches Feature geht es? In GTA 5 und GTA Online verbringen Spieler viel Zeit auf den Autobahnen im Spiel. Sei es bei Missionen, Wettrennen, auf RP-Servern oder einfach nur so zum Spaß. Wer die Autobahnen wie seine Westentasche kennt, kennt auch die gelben Poller.

