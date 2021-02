GTA Online: Wie kann man anderen Spielern Geld geben?

Wer in GTA Online anderen Spielern und Freunden Geld geben will, muss ein bisschen tricksen. MeinMMO zeigt euch, wie das im Jahr 2021 funktioniert.

Um was geht es? Die Welt von GTA Online baut darauf auf, dass man möglichst viel Geld verdient, um sich damit teure Inhalte wie Luxussportwagen oder Immobilien zu kaufen. Doch was, wenn man selbst knapp bei Kasse ist oder Freunden und anderen Spielern aushelfen will?

GTA-Spieler fragen in öffentlichen Sitzungen immer wieder, wie man anderen Spielern Geld geben kann. Wir zeigen euch hier zwei Methoden, in denen ihr das im Jahr 2021 über Umwege machen könnt.

So schenkt ihr anderen Spielern GTA-Dollar

Gibt es eine Funktion dafür? Mehr oder weniger, ja. Ihr könnt leider nicht einfach an den ATM in GTA Online gehen und anderen Spielern euer Geld überweisen. Dafür könnt ihr Mitspielern von Jobs Geld schicken.

1. Methode: Spielern nach Jobs Geld geben

So geht das: Wichtig ist, dass die beiden Spieler zusammen in der gleichen Session spielen. Ihr könnt Freunde in eure GTA-Online-Session über den Social Club einladen oder ihnen einfach über den Social Club beitreten.

Freeroam-Events gehen schnell und bringen leicht verdientes Geld

Jetzt spielt ihr Jobs aus GTA Online. Das können Aufträge im Freeroam sein, wie:

Fahre die weiteste Distanz, ohne einen Unfall zu bauen,

Fahre die weiteste Distanz mit einem Wheelie

Hole die meisten Checkpoints

Business Battles von Nachtclubs

Verursache den meisten Schaden

etc.

Doch auch Rennen, Missionen und Überfälle zählen dazu.

Habt ihr den Job erledigt, öffnet ihr das Interaktionsmenü, wählt „Inventar“ und dann „Bargeld“. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einen Teil des Geldes, das ihr im letzten Job verdient habt, mit anderen Spielern zu teilen.

2. Methode: Spielern durch Heists Geld geben

So geht das: Mehr Geld als durch die Jobs im Freeroam, könnt ihr anderen Spielern durch Heists abgeben. Das ist dann allerdings kein Geld, das vorher euch gehörte, sondern ein Verdienst.

Ihr sucht euch einen Heist aus, den ihr spielen wollt

Ladet den Spieler mit Geldproblemen dazu ein

Stellt die Geld-Verteilung an der Planungstafel so ein, dass der befreundete Spieler möglichst viel % der Ausbeute erhält

Absolviert den Heist erfolgreich

Nach dem Heist kriegen alle Spieler sofort den Anteil ausgezahlt, den sie an der Planungstafel vereinbart haben.

Entsprechend eurer %-Verteilung an der Planungstafel, werden Spieler nach dem erfolgreichen Heist ausgezahlt

Nutzt diese Heists: In GTA Online gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Heist. Wenn ihr darauf aus seid, viel Geld zu verdienen oder zu verteilen, dann lohnen sich bestimmte Heists mehr als andere. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Heists aus GTA Online wie viel Geld sie bringen.

Schnelles Geld verdienen – auch mit neuen Spielern

Wo gibt es viel Geld? In der Welt von Los Santos gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die kleinen Läden oder Tankstellen auf der Map könnt ihr überfallen, um schnell ein paar Tausend GTA-Dollar zu verdienen.

Noch mehr Geld hingegen gibt es bei Schatzsuchen. Da sucht ihr bestimmte Teile, die auf der Map versteckt sind und steckt euch für jedes gefundene Teil Geld ein. Dazu erhaltet ihr für das komplette Lösen der Schatzsuche deutlich mehr GTA-Dollar.

Seid ihr nicht gern auf die Hilfe von anderen Spielern angewiesen und wollt Solo viel Geld verdienen? Kein Problem. Ihr habt in Los Santos einige Möglichkeiten, reich zu werden. Als Anführer eines Motorradclubs oder als CEO eures eigenen Unternehmens.

In unserem Guide zeigen wir euch 13 Wege, wie ihr 2021 in GTA Online schnell viel Geld verdient. Dabei sind Methoden für Anfänger, die kaum Kapital haben und für Fortgeschrittene, die bereit sind, zu investieren.