GTA Online: Wie teuer ist es, alle Autos für Echtgeld zu kaufen?

Wie teuer sind alle Autos aus GTA Online, wenn man sie für Echtgeld kaufen will? MeinMMO hat nachgerechnet.

Was wird berechnet? Der Online-Modus von GTA 5 besteht in diesem Jahr seit 8 Jahren. In dieser Zeit hat Rockstar Games einige DLCs veröffentlicht, deren Inhalte man sich mit der Ingame-Währung „GTA-Dollar“ kaufen kann. Seinen Ingame-Kontostand erhöht man durch Grinden von Missionen, Heists und illegale Verkäufe im Spiel.

Wer will, kann sich die Ingame-Währung auch gegen Echtgeld kaufen. Man kauft sich sogenannte Shark-Cards auf Steam oder in anderen Shops. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen zu verschiedenen Preisen. Die Preise dafür seht ihr in folgender Übersicht (via Steam-Shop):

Red Shark für 100.000 GTA-Dollar kostet 2,49 €

Tiger Shark für 200.000 GTA-Dollar kostet 3,99 €

Bull Shark für 500.000 GTA-Dollar kostet 7,49 €

Great White Shark für 1.250.000 GTA-Dollar kostet 14,99 €

Whale Shark für 3.500.000 GTA-Dollar kostet 37,99 €

Megalodon Shark für 8.000.000 GTA-Dollar kostet 74,99 €

So viel müsst ihr zahlen, wenn ihr alle Inhalte kaufen wollt

So läuft das bei GTA Online: Über die Jahre hinweg sind Preise für Supersportwagen und andere Fahrzeuge in GTA Online gestiegen. Inzwischen kostet ein Fahrzeug wie der Krieger mal eben 2,8 Millionen GTA-$, also etwa 35 €. Dass man ein paar Millionen Dollar für neue Inhalte bei GTA Online auf den Tisch legen muss, ist keine Seltenheit.

Hier seht ihr die Preise für LKWs, Autos, Boote und Flieger bei einem Händler von GTA Online

Nehmen wir also an, ihr wollt alle Autos mit Echtgeld kaufen, die das Spiel zu bieten hat. Nicht, dass das nötig wäre. Aber mal angenommen, ihr wollt das tun. Dann müsst ihr tief ins Portemonnaie greifen.

Wir gehen außerdem davon aus, dass ihr genug Garagenplätze besitzt. Sonst müsste man die Preise für Immobilien noch dazurechnen. Das machen wir später im Artikel noch grob.

Michaels Audi gehört noch zu den günstigeren Fahrzeugen

So viel müsst ihr ausgeben: Alle Autos aus GTA Online würden insgesamt 161.102.879 GTA-Dollar kosten. Umgerechnet wären das 1.503,79 €.

Also, wenn das wirklich jemand für Echtgeld kaufen wollen würde. Was verrückt wäre. Aber machbar. Dafür kauft man 20 Shark Cards für jeweils 74,99 € und dazu noch eine Shark Card für 3,99 €.

Reguläre Autos addiert: 83.823.200

Autos zu bestimmten Immobilien (wie Terrorbyte, Panzer, Monster Truck, Ramp Buggy etc.) addiert: 77.279.679

272 Fahrzeuge in der Berechnung

Ausgeschlossen sind Flugzeuge, Helikopter, Motorräder, Boote

Berechnet wurden hier die Preise der Autos, die ihr in eure Garage stellen könnt und die, die bestimmte Immobilien als Voraussetzung oder Garage brauchen. Tuning ist dabei noch ausgeschlossen. Da kommen je nach Auto und Lackierung nochmal locker 1 Million pro Fahrzeug drauf.

Wie teuer sind die anderen Inhalte? Wir haben uns grob angeschaut, was man für die restlichen Inhalte auf den Tisch legen müsste. Da die Welt von GTA Online inzwischen so unglaublich viel zum Kaufen anbietet, haben wir es hier bei einem groben Überblick belassen:

Die 8 teuersten Immobilien kosten zusammen 6.656.000 GTA Dollar

Die teuersten Fahrräder für eure Garagenplätze kosten insgesamt 240.000 GTA-Dollar

Die teuersten Immobilien (zum Geld verdienen) kosten zusammen etwa: 73,8 Millionen GTA-Dollar Das besteht aus dem Maze-Bank-CEO-Büro, Autohandel, Bunker, Hangar, Nachtclub, Spielhalle, Biker-Clubhaus, Arena-Werkstatt, Facility und das Casino Penthouse. Alle wurden maximal upgegradet



Die teuersten Geschäfte für diese Immobilien (Koks-Labor, Auto-Lager etc.) kosten zusammen etwa: 22,7 Millionen GTA-Dollar

Die teuersten Spezialfahrzeuge kosten insgesamt (getunt) etwa 35 Millionen GTA-Dollar

Für die teuersten Waffen & Upgrades müsst ihr auch nochmal etwa 10 Millionen Dollar auf den Tisch legen Allein diese Inhalte würden zusammen etwa 148,4 Millionen Dollar kosten. Umgerechnet läge man da grob bei 1.391 €.



Ein stolzes Sümmchen für die Inhalte in GTA Online, oder? Welche Fahrzeuge besitzt ihr denn in GTA Online und habt ihr schon mal Echtgeld investiert? Schreibt uns eure Erfahrungen damit doch gern bei uns auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Multiplayer-Spielern aus.

Wer lieber kein Echtgeld ausgeben und sich durch Fleiß reich machen will, der sollte unsere 13 Wege, um schnell viel Geld in GTA Online zu verdienen, befolgen.