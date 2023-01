GTA Online: Waffentransporter – Alle Fundorte auf der Map

Der Waffentransporter (Gun Van) in GTA Online hat verschiedene Standorte. Wir zeigen euch alle Locations auf der Map.

Was ist das für ein Transporter? In GTA Online findet ihr jetzt den Waffentransporter. Der Wagen steht jeden Tag an einem anderen Ort und ist Teil des “Los Santos Drug Wars” Updates. Gleich zu Beginn machte der Wagen dadurch auf sich aufmerksam, dass er die starke Railgun an euch exklusiv verkauft.

Wir zeigen euch hier auf der Map, wo sich der Gun Van jeden Tag befindet. So könnt ihr ihn leicht finden und eure Geschäfte dort abwickeln.

Waffentransporter auf der Map – Alle Fundorte

Wo findet man den Transporter? Es gibt 30 mögliche Standorte auf der Map von GTA Online. Jeden Tag ändert der Waffentransporter seinen Standort. Auf der Interaktiven Karte, die wir euch hier einbetten, könnt ihr jeden Tag kontrollieren, wo sich der Van nun befindet:

Jetzt müsst ihr nur noch täglich auf diese Map schauen, wenn ihr den Van sucht. Sollte er nicht direkt im Fokus sein, dann wischt etwas auf der Map herum oder zoomt herein oder heraus. Ihr erkennt die Location an dem schwarzen Transporter-Icon auf der Karte.

Das müsst ihr wissen: Im Spiel seht ihr das Icon des Vans erst, wenn ihr dort direkt in der Nähe seid. Vorher taucht er nicht auf. Ihr könnt ihn also nicht einfach mit der Übersichtskarte innerhalb von GTA Online auf der ganzen Karte finden. Nähert euch mit einem Fahrzeug und wenn ihr kurz vorm Zielort seid, seht ihr das auf der Minimap.

Alle Fundorte auf einer Karte: Wenn euch alle Fundorte und nicht nur der aktuelle Ort interessieren, dann zeigen wir euch hier alle 30 Locations auf folgender Map:

Alle 30 Fundorte der Waffentransporter (Quelle: GTALens)

Was bekommt man im Van? In dem Bulli sitzt ein NPC, der euch Rüstung und Waffen günstiger als in den Ammu-Nation-Läden verkauft. Hinzu kommt, dass man einige Waffen und Ausrüstung dort ohne die Rang-Anforderung erhält, die normalerweise Voraussetzung ist. Um eine Frage gleich zu klären: Nein, ihr könnt den Van nicht sprengen. Wir haben das ausprobiert.

Vor allem die Railgun ist eins der Highlights, die ihr im Waffentransporter kaufen könnt. Denn die gibt es ausschließlich dort. Was der Van nicht anbietet, sind MK2-Variationen von Waffen.

Bekannte Inhalte sind:

Waffen:

Messer

Baseballschläger

Sturm-Schrotflinte

MP

Sturmgewehr

Kompakter EMP-Werfer

Kampfschrotflinte

Railgun

Schw. Scharfschützengewehr

Panzerfaust

Wurfgeschosse:

Molotowcocktail

Annäherungsmine

Granate

Rüstung:

Leichteste

Leichte

Standard

Schwere

Schwerste Panzerung

Wie gefällt euch der Waffentransporter? Sucht ihr ihn öfter auf, um dort günstig zu shoppen? Oder habt ihr nur die Railgun geholt und besucht ihn jetzt erstmal nicht mehr?