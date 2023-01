In GTA Online findet ihr jetzt einen mobilen Waffentransporter, der euch feinste Waffen, Wurfgeschosse und Panzerung verkauft. Auch die neue Railgun ist drin. Wir zeigen euch das Angebot und den Fundort.

Was ist das für ein Transporter? Der Gun Van wurde offiziell in GTA Online im Zuge des “Los Santos Drug Wars”-DLCs veröffentlicht. In dem mobilen Bulli findet ihr allerhand scharfes Zeug wie die Kampfschrotflinte oder die brandneue Railgun. Das Besondere an dem Wagen ist, dass er den Standort jede Woche verändert. Etwa wie Xur bei Destiny 2.

Wir zeigen euch hier, wo ihr den Waffentransporter in dieser Woche findet und welche Produkte er euch verkauft.

Waffentransporter Standort vom 12.1. bis 18.1.

Wo findet man den Waffentransporter in GTA Online? In dieser Woche findet ihr den Wagen östlich vom Windpark beim Kraftwerk. Wir haben euch die Location hier auf der Map markiert. Das Icon für den Wagen erscheint erst, wenn ihr euch in der Nähe befindet.

Den Waffentransporter findet ihr jetzt beim Palmer-Taylor-Elektrizitätswerk

Was ist drin?

Waffen

Wurfgeschosse

Panzerung

Waffen: Messer, Baseballschläger, Sturm-Schrotflinte, MP, Sturmgewehr, Kompakter EMP-Werfer, Kampfschrotflinte, Railgun, Schw. Scharfschützengewehr und Panzerfaust.

Die Highlights sind hier die Kampfschrotflinte und die Railgun. Die Kampfschrotflinte war erst nur für den Cayo-Perico-Heist verfügbar und ist nun für 265.500 GTA-Dollar beim Waffentransporter erhältlich.

Die Railgun ist ganz neu im Spiel und kostet beim Waffentransporter 657.000 GTA-Dollar (Preise variieren je nach Rabatt um ein paar Tausend Dollar).

Wurfgeschosse: Molotowcocktail, Annäherungsmine und Granate.

Panzerung: Leichteste, Leichte, Standard, Schwere und Schwerste Panzerung.

Was macht den Transporter besonders? Gerade neue(re) Spieler dürften sich über den Transporter freuen, denn der Besitzer handelt nicht ganz nach dem Gesetz. So entfallen die Rang-Anforderungen, die man normalerweise beim Kauf dieser Produkte hätte.

Dazu gibt es besonderen Rabatt von 45 % auf den kompakten EMP-Werfer. Wer Abonnent von GTA+ ist, der erhält außerdem 50 % Rabatt auf die Kampfschrotflinte.

Wie gefällt euch das neue Feature von GTA Online?