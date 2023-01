Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 06.01.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Für alle, die gerne in die Zukunft schauen wollen: Bungie hat Teile seiner großen Vision mit Sony bestätigt, auch wenn euch eine Sache daran möglicherweise nicht so gut gefallen könnte:

Dieses Wochenende finden keine Trials statt, weil das Eisenbanner-Event aktiv ist. Also ist seit Dienstag, 18 Uhr, der erhabene Eiserne Lord Saladin auf dem Turm eingekehrt. Er bietet nicht nur den PvP-Modus “Festung”. Ihr habt in Season 19 auch die Chance, das Siegel des Eisernen Lords zu erhalten, ein neues beziehungsweise altes Rüstungsset aus 2015 zu bekommen sowie zwei neue Waffen und Spitzenausrüstung.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, oder wisst, was sich lohnt, dann schaut euch hier das Video von Nexxoss Gaming an:

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur kann jede Klasse, also Warlocks, Jäger und Titan, einkaufen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder bereits erfahrene Hüter seid. Xurs exotisches Shopping-Paradies steht jedem offen und ein nettes Gespräch mit ihm gibts sogar gratis.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Nebenbei residiert auch Lord Saladin zum ersten Mal in Season 19 mit seinem Eisenbanner auf dem Turm. Ihr könnt bei ihm den PvP-Zonenkontrolle-Modus “Festung” testen. Allerdings kam dieser bisher nicht bei jedem Hüter gut an. Euch fallen gerne mal Kabal-Kapseln auf den Kopf und die Zonen werden häufig eisern von Leere-Titanen mit Bubble abgeriegelt. Es gibt jedoch auch Hüter, die darin eine willkommene PvP-Abwechslung sehen. Andere möchten dagegen nur den neuen, besonders coolen Shader mit Seltenheitswert ergattern.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Vor kurzem ging eine Nachricht durch die Community die viele empörte. Bungie plane ein Abo-Modell, um seine Spieler zukünftig zur Kasse zu bitten. Für viele ein Grund dem Entwickler einmal mehr das Vertrauen zu entsagen. Doch nun kam raus: Alles nur Fake! Die ganze Aufregung sorgte nur für mehr Unmut, sodass der Urheber des Leaks sich nun entschuldigte.

Insert

You are going to send email to