Destiny 2 nimmt Spielern alles Erspielte weg, bringt’s in Häppchen zurück – Diesmal: Eins der besten Sets, aber es ist 7 Jahre alt

Seit 8 Jahren entwickelt Bungie nun an der Reihe Destiny: Eigentlich sollte Destiny 2 ein krasser Bruch werden, die Spieler verloren alle Items aus den ersten 3 Jahren. Aber was für Rüstungen kommen im Dezember 2022 neu zu Destiny? Die alten Eisenbanner-Sets aus 2015. Bungie kommentiert es mit einem Augenzwinkern. Den Fans gefällt es mittlerweile.

Das war die Idee bei Destiny 2: Nach 3 Jahren mit Destiny 1 wollte Bungie einen klaren Schnitt. Die Geschichte war: Bei einem Großangriff durch Weltraumschildkröten verlieren die Spieler alles, was sie sich bis dahin erspielten hatten.

All die tollen exotischen Waffen, die kosmetischen Items, die für echtes Geld im Shop gekauft wurden, die minutiös zusammengestellten Rüstungs-Sets – all das ging beim Angriff der Kabale in Rauch auf. So wollte es die Geschichte, so wollten es die Bungie-Granden.

Die Spieler sollten von 0 anfangen, einen richtigen Hass auf die Gegner entwickeln. Es schwang auch das Versprechen mit: Alle tollen Items, die ihr die letzten 3 Jahre gesammelt habt, sind zwar weg – aber dafür ist jetzt auch Platz für viel Neues.

Der Hintergrund der Entscheidung war offenbar, dass Bungie selbst mit einem „Tabula Rasa“ anfangen wollte.

Man wollte nicht tausend Altlasten mit sich herumschleppen, bei jedem neuen Boss-Design bedenken, dass es sowas wie einen viel zu starken Raketenwerfer, dessen Schuss sich in Mini-Raketen aufspaltete, oder ein Scharfschützengewehr gab, das sich selbst die Munition besorgte. So würde es den Entwicklern auch leichter fallen, neue tolle Items zu erschaffen.

Wie ist es in der Realität? Es ist nicht so gut gelaufen. Über die Jahre sind Bungie einige Mittel weggebrochen, man hat nicht mehr so viele Hilfs-Studios und wohl auch nicht so viele Mitarbeiter wie von 2014 bis 2017.

Außerdem merkt Bungie, dass viele Spieler noch an ihren Erinnerungen von früher hängen und auch Bungie selbst hat wohl einige seiner besten Ideen in den ersten Jahren verbraten.

Darüber hinaus stiegen die Erwartungen der Spieler an neue Inhalte immer weiter: Das hörte nie auf, alle 3 Monate wollen Spieler in Destiny 2 neue Items als Belohnung dafür, dass sie so fleißig sind.

So kamen mit den Jahren immer mehr Ausrüstungs-Gegenstände, Waffen, Konzepte und sogar ganze Raids zurück zu Destiny 2. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Man hat sich die Arbeit, die Assets zu erstellen, schon mal gemacht

Die Leute haben gute Erinnerungen an die Items oder Aktivitäten und verbinden nostalgische Gefühle mit ihnen

Man braucht für Destiny eben sehr viel „Roh-Content“, mit jeder Season neue Rüstungen, Waffen und Belohnungen

Rüstungs-Sets aus 2015 sind das neue Highlight 2022

Das kommt jetzt neu: Mit Season 19 werden im Eisenbanner die Rüstungs-Belohnungen neu aufgelegt, die es bereits 2015 zu Zeiten von „Der König der Besessenen“ gab.

Vor allem das Hunter-Set von damals, mit dem Wolfskopf, ist ikonisch: Zu der Rüstung wurde sogar mal Spielzeug gemacht.

Bungie klingt da mittlerweile fast selbstironisch:

Es ist ungefähr ein Jahr her, seit wir das letzte Mal die Rüstungen im Eisenbanner erneuert haben. Wir haben über die Jahre einige wundervolle Ideen gesehen. Inspiration aus vergangenen Tagen konzentriert sich auf das Aussehen eines wahren Kriegers. Dieses Jahr bringen wir eine der Lieblings-Sets der Fans zurück, aus einem Zeitalter des Besessenen Königs. Wir erwarten, dass sie eine „spaßige Ergänzung“ zu vielen Sets im Spiel sind und freuen uns auf euer Fashion-Statement im Eisenbanner der nächsten Saison.

Im gleichen Atemzug bringt man auch die Waffe „Rose“ zurück, die ist ungefähr dreieinhalb Jahre alt.

Das neue Eisenbanner-Set aus 2022 Das alte Eisenbanner-Set aus 2015.

Die Schärfe aus dem Recycling ist mittlerweile raus – Viele nehmen es so hin

Wie nehmen die Fans das auf? Man sieht das mittlerweile schon fast als augenzwinkernd von Bungie. Offenbar gab es im Reddit zu Destiny einige Anmerkungen, die Rüstung von Destiny 1 sei besser gewesen als die von Destiny 2. Jetzt bringe Bungie die eben einfach zurück, nehme der Kritik so den Wind aus den Segeln

Irgendwie hat man sich da mittlerweile damit abgefunden, dass Bungie so vieles aus früheren Jahren zurückbringt.

Am Anfang von Destiny 2 wurde das noch wesentlich kritischer gesehen. Leute sagten: Sie hätten 60 € dafür bezahlt, dass Bungie ihnen ihr altes Zeug wegnimmt und nun würde Bungie ihnen stückchenweise mit neuen DLCs für wieder viel Geld ihr altes Zeug zurückverkaufen:

Man forderte, Bungie solle sich gefälligst neue Dinge einfallen lassen. Bungie wurde als „Meister des Recyclings“ beschimpft, die Leute fühlten sich um ihr Geld betrogen

2022 klingt es eher nach „Nostalgie“ und „die Fan-Lieblinge aus früheren Tagen sind zurück“ – Bungie hat es geschafft, es so klingen zu lassen, als höre man auf die Spieler und gäbe ihnen das, was sie so schmerzlich vermissen

Viele Kritiker, die sich an dieser Politik des Recyclings stören, dürften mit Destiny bereits abgeschlossen haben.

