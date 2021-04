In Destiny 2 erinnern sich die Spieler auch nach 7 Jahren noch an ein ganz besonderes Exotic. Wir beleuchten die Geschichte einer Waffe, die absurd stark und selten war. MeinMMO möchten auch von euch wissen: Sollte Gjallarhorn jemals zu Destiny 2 zurückkommen?

Um diese Legende geht’s: Keine Waffe ist in Destiny so bekannt wie das Gjallarhorn. Der exotische Raketenwerfer gehört zu den ganz alten Powerwaffen und feierte sein Debüt 2014. Noch immer zaubert der Gedanke an die Berühmtheit den Hütern ein Lächeln aufs Gesicht.

Keines der mittlerweile fast 100 Waffen-Exotics ist auch über die Grenzen von Destiny so bekannt und taucht regelmäßig in den Top-Listen der ikonischsten Videospiel-Items auf (via dailydot und twinfinite).

MeinMMO beleuchtet daher in diesem Artikel den Mythos rund ums Gjallarhorn. Euch erwartet unermessliche Power, pure Verzweiflung und kultische Verehrung. Das Gjallarhorn ist immerhin die einzige Waffe, die einen eigenen Feiertag besitzt, der jährlich gefeiert wird.

Was heißt Gjallarhorn eigentlich? Wie bei vielen besondere Items aus Destiny, hat sich Bungie auch beim Gjallarhorn an unserer Mythologie bedient. In der nordischen Sagenwelt gehört Heimdall, dem Wächter der Götter, das Gjallarhorn. Heimdall bläst dieses Horn, um die Götter zu warnen, wenn der letzte aller Tage ansteht: Ragnarök.

Ein Exotic bricht die Regeln von Destiny

Wie stark war Gjallarhorn? Zu sagen, das Exotic war stark, wäre eine Untertreibung. Der Raketenwerfer ballert zielsuchende Ladungen. Diese Geschosse teilten sich dann noch in viele kleine Raketen, die dann wiederum von alleine ihre Ziele jagten. Die Feuerpower dieser “Rudelgeschosse” pulverisierten selbst Raid-Bosse in Sekunden.

Zudem konnten Hüter das Exotic schnell nachladen, hatten aber stets 2 Raketen im Lauf – falls nach dem ersten Atomschlag noch etwas kriechen konnte.

Der Schaden war so hoch, dass viele Spielmechaniken einfach umgangen oder eher gebrochen werden konnten.

Die für einen Shooter nie gesehen Mechaniken im Raid konnten also einfach ausgehebelt werden. So erhielt Gjallarhorn den Spitznamen “die goldene Brechstange”.

Das Gjallarhorn wurde in der Lore aus den Rüstungen von gefallenen Hütern geschmiedet und den Überlebenden der Schlacht am Dämmerbruch gegeben.

Mit der gelobten Erweiterung “König der Besessenen” wurde das Gjallarhorn aber zurückgelassen. Das Exotic feierte Ende 2016 seine Rückkehr als garantierte Quest-Belohung. Diese neue und nun schwarze Version war zwar noch stark, aber nicht mehr übertrieben mächtig. Im kollektiven Gedächtnis ist das Gjallarhorn aber wohl für immer als die Über-Waffe schlechthin verankert.

Der Fluch der Power: Das ganze PvE von Jahr 1 von Destiny stand im Schatten des Gjallarhorns. Das hatte aber auch seine Schattenseiten. Denn für viele Teams brauchte man eine Eintrittskarte – genau, ohne Gjallarhorn durfte man oftmals nicht im Endgame mitmachen.

So mancher Spieler wollte den Raid schnell abklappern, seinen Loot einheimsen und sich nicht mit Mechaniken rumplagen. Da waren Mitstreiter, die mit “normalen” Waffen schossen, nur hinderlich. Sie kosteten Zeit.

Es entwickelte sich eine Art 2-Hüter-Gesellschaft: Die Hüter, welche den OP-Raketenwerfer hatten und solche, die das Exotic gerne hätten. Jeder wollte ganz oben mitspielen, also wollte auch jeder das Gjallarhorn. Der Hype um die Waffe wurde zum richtigen Motor, die Freude bei Erhalt war schier endlos.

“Ist mein Account verflucht?” Von Loot-Pech und Tänzen

Wo gab es das Exo? Das Gjallarhorn konnte aus vielerlei Quellen droppen: Aus exotischen Engrammen, als Beute in den Raids Gläserne Kammer und Crotas Ende, im Gefängnis der Alten und nach PvP-Matches. Doch wieder wäre es untertrieben zu sagen, dass die Drop-Rate gering war.

Die Chance auf ein Gjallarhorn glich einem 6er im Lotto. Es entwickelten sich seltsame Rituale, um die Droprate zu erhöhen. Im Raid wurde vor Kisten getanzt. Aber es durfte nur der richtige Tanz sein, um den Loot-Fluch zu brechen – anders konnte man es sich das Loot-Pech erklären, der Account musste verhext sein.

Es gibt noch eine weitere Quelle: Xur. Der mysteriöse Händler, der bis heute jeden Freitag vorbeischaut, konnte das Gjallarhorn zufällig mitbringen. Das tat Xur in seiner ganzen Laufbahn genau 2 Mal:

In der 2. Woche nach dem Release von Destiny.

Eine Woche bevor die Erweiterung “König der Besessenen” erschien.

Als das Gjallarhorn zum ersten Mal verkauft wurde, wussten die meisten Hüter kaum etwas von Exotics oder hatten kaum genug Ressourcen, um Xur zu bezahlen. Die Spieler, die sich Xur Inventar mit ausreichend “seltsamen Münzen” anschauten, aber gegen einen Kauf entschieden, bereuten diese Entscheidung für immer.

Der Kult: Jetzt wird’s absurd

So kam es zum Feiertag: Als Xur das Exotic zum 2. Mal anbot, brachen alle Dämme. Durch das Destiny-Universum, durchs Internet und über Schulhöfe drang ein Schrei: „Heilige Scheiße, Xur verkauft Gjallarhorn!”. Woche für Woche klapperten die Spieler den NPC ab, in der Erwartung, Xur würde sich nochmals so gütig zeigen wie damals 2014.

Jetzt war es so weit und man konnte es kaum fassen. Dieser 15. August 2015 wurde sofort zum Feiertag erklärt. Noch heute feiern wir immer im Sommer den G-Day. An diesem Tag gelten für Hüter andere Regeln. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2 feiert den G-Day – Ein Tag, an dem sich alle an eine OP-Waffe erinnern.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Bungie Xur wohl bestochen hat und allen Spielern so eine Woche richtig Spaß bescheren wollte. Denn die Erweiterung “König der Besessenen” stand in den Startlöcher und wie erwähnt, war dort kein Platz mehr für das Gjallarhorn – die Hüter sollten also zur Abwechslung mal Mechaniken lernen und nicht brechen.

In Kurz: Der Kult um das Gjallarhorn entstand also, weil die Waffe extrem stark war und genauso selten. Nostalgisch verklärt steht die Waffe für alles, was Loot in Destiny so besonders macht: Ein Objekt, auf das man stolz ist, das man immer gebrauchen kann und auf das man bei jedem Drop hinfiebert.

Auch im Jahr 2021 wird das Gjallarhorn noch abgöttisch von Hütern verehrt. Ein Destiny-Dev twitterte erst kürzlich, dass er sich nun mit dem exotischen Raketenwerfer um die tagelange Sueskanal-Blockade kümmern würde. Hier sieht man gut, dass die goldene Brechstange einfach als der Problemlöser assoziiert wird.

Gjallarhorn in Destiny 2?

Destiny 2 hat inzwischen viele ikonische Exotics aus Destiny 1 zurückgebracht. Hüter dürfen mit Dorn, Falkenmond und dem Letzten Wort spielen. Fast alle bekannten Waffen und Rüstungen stehen also in beiden Titeln zur Verfügung. Doch das Gjallarhorn gehört nicht dazu.

Bungie macht sich auch öfters einen Spaß und nutzt den Hype um den Raketenwerfer aus. So werden Leaker mit Gjallahron-Anspielungen getrollt.

Aber auch Hüter fragen sich bei jedem starken Exotic: “Haben wir hier das Gjallarhorn 2.0 in den Händen?” Besonders bei neuen Raketenwerfer ist der Vergleich quasi Pflicht. Derzeit trägt das Raid-Exotic Augen von Morgen diesen Titel. Die Ähnlichkeiten sind schließlich auch nicht von der Hand zu weisen. Beide Waffen haben mehrere Zielsuchende Raketen, richten Solar-Schaden an und waren irgendwie broken.

Wie stehen die Chancen? Auszuschließen ist die Rückkehr vom Gjallarhorn zu Destiny 2 nicht. Immerhin bring Bungie Schritt für Schritt immer mehr Highlights aus dem Erstling in aufgehübschter Form. In Season 14 öffnet die Gläserne Kammer ab Mai 2021 wieder ihre Pforten. Und die Kammer war immerhin eine der Quellen für das Gjallarhorn.

Wollen wir das überhaupt? Die wichtigere Frage ist jedoch, sollte Bungie Gjallarhorn zurückbringen? So stark wie in den Erinnerungen wird das Exotic garantiert nicht – war es schließlich schon in Jahr 3 von Destiny 1 nicht mehr. Mit einem falschen Comeback würde man viel vom Mythos zerstören.

Viele Hüter wünschen sich daher, dass das Gjallarhorn niemals zurückkommt. Andere wollen das Stück Geschichte aber unbedingt wiederhaben. Viele Spieler hatten zudem nie Gelegenheit, überhaupt mit dem Gjallarhorn zu spielen und freuen sich über jedes Exotic in der Sammlung.

Wir brauchen eure Meinung zur Gjallarhorn-Rückkehr

So macht ihr mit: MeinMMO fragt euch daher jetzt, wie steht ihr zur Rückkehr der bekanntesten Destiny-Waffe?

Jedem Leser steht eine Stimme zur Verfügung. Wählt einfach aus der Umfrage die passende Antwort. Erläutert uns doch in den Kommentaren eure Auswahl noch genauer. Vielen Dank fürs Mitmachen!