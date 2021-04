PvP von Destiny 2 liegt für viele in Trümmern – Retten oder sterben lassen?

In Destiny 2 geht es dem PvP nicht gut. PvE-Spieler hassen es chronisch und auch die Schmelztiegel-Enthusiasten sind richtig wütend. Bungie versucht nun die Rettung, aber lohnt sich das überhaupt?

Die besondere Situation: Wie Spieler von Destiny 2 ihren Hüter-Alltag verbringen, kann sehr vielfältig sein. Entspannt die unterschiedlichen Locations abgrasen und ein paar Quest für neue Exotics erledigen. Sich solo oder im Team durch Mission prügeln und im Level steigen. Oder doch lieber in Raids oder in der Feuerprobe sein Loadout auf Endgame-Tauglichkeit testen.

Hüter können aber auch gegen andere Hüter antreten. PvP wird im Schmelztiegel oder teils auch im Gambit (PvEvP) gespielt. Das PvP nimmt im Loot-Shooter von Bungie oft eine deutlich prominentere Rolle als in vergleichbaren Games ein. The Divison hat die Dark Zone und PvP-Arenen, okay – aber bei Anthem, Borderlands und jüngst auch Outriders, ist PvP kein Thema. Der Fokus liegt klar auf der kooperativen “zusammen alles umholzen”-Erfahrung.

Doch gerade das fest verwobene PvP bereitet den Spielern von Destiny immer wieder Sorgen. Und aktuell steht es wirklich nicht gut um die Kämpfe Hüter gegen Hüter. MeinMMO möchte eure Meinung zum Schmelztiegel und wie Bungie damit umgehen sollte, hören. Bevor wir zur Umfrage kommen, gehen wir kurz auf die Thematik ein.

Der Spaß-Modus, der seit Destiny 1 nur Frust bringt?

Das ist die PvE-Kritik: Verlangt eine neue Exotic-Quest einen Ausflug in den Schmelztiegel, so fühlen sich garantiert haufenweise Hüter auf den Schlips getreten. Und zwar jene, die Destiny primär als PvE-Shooter spielen. Sie hassen das Wetteifern gegen andere und finde es ist eine Zumutung, dass Bungie sie ständig ins PvP drängt.

Wer das Destiny-Universum vor Aliens, Göttern und Zeit-reisenden Robotern retten will, ist verständlicherweise genervt darüber, für die neue Super-Waffe plötzlich einen Modus zu spielen, auf den er keinen Bock hat. Auch auf MeinMMO lesen wir dann stets in den Kommentaren euren Frust (und das seit 2014).

Nur wegen des angeblichen Spaß-Modus wurde das ganze PvE in Grund und Boden gepatcht und damit die Seele des Spiels getötet. Tomas Stefani via MeinMMO

Der 2. große Kritikpunkt, von dem wir auch regelmäßig in den Kommentaren lesen, ist, dass das PvP das PvE zerstört (auch seit 2014). Um die – für viele nicht vorhandene – Balance im Schmelztiegel zu wahren, zückt Bungie regelmäßig den Nerf-Hammer und schwächt übertrieben starke Waffen ab.

Oft hatte das zufolge, dass besagte Waffe dann auch im PvE schwächer wurde. Statt einem Götterschlächter hielten die Hüter dann eine Spielzeug-Knarre in den Händen. Auch hier ist die Kritik verständlich. Ein Modus, den man höchstens für Quests aufsucht, soll dafür verantwortlich sein, das die hart ergrindete Lieblingswaffe nun schwächer wurde?

Die 5 schlimmsten Nerfs in der Geschichte von Destiny und Destiny 2

Schmelztiegel-Enthusiasten fühlen sich wie Hüter 2. Klasse

Deswegen sind PvP-Hüter sauer: Man mag nun meinen, dass da nur die PvE-Hüter gegen das PvP wettern. Doch vor allem die Schmelztiegel-Enthusiasten wüten in letzter Zeit am lautesten. In Destiny 2 rebellieren die Spieler jetzt gegen das PvP – Warum?

Seit über einem Jahr gibt es keine neuen Maps fürs PvP. Mit der Content Vault wurden sogar einige entfernt. Während die PvE-Hüter in letzter Zeit Leckerbissen wie ein Gruselschiff und einen neuen Strike spendiert bekamen, ist keine Abwechslung im Schmelztiegel in Sicht.

Gerade am PC sollen die Cheater ungezügelt ihr Unwesen treiben und das PvP-Endgame (Trials) musste wegen unlauterer Machenschaften sogar 2-mal in der aktuellen Season 13 abgesagt werden.

Die Trials haben aber auch andere Probleme, die den Modus für “normal sterbliche” Spieler wenig attraktiv machen. Es sei denn, die neue Super-Waffe wird quasi verschenkt.

Im Eisenbanner-Event herrscht Stagnation, statt frischem Loot gibt es nur Re-Skins alter Schusseisen.

Ein Dauerbrenner ist auch die Balance. Viele der Hüter, die gerne im PvP unterwegs sind, bemängeln die neuen Stasis-Fähigkeiten. Über Monate galt, entweder du spielst selbst Stasis oder verlierst.

Geschimpft wird auch über die immer gleiche Meta. Besonders verhasst sind die Schrotflinten-Rutscher und Pumpen-Hüpfer, die mit Felwinters Lüge verwachsen scheinen.

Sollten sich Hüter gegenseitig bekämpfen?

In kurz: PvP-Spieler fühlen sich von Bungie vernachlässigt. Und wie bei den PvE-Hütern ist es ihr gutes Recht, sauer zu sein. Vor allem jetzt, wo die aktuelle Season einen Großteil ihres Content-Pulvers fürs PvE verschossen hat, sollte der Schmelztiegel ja eigentlich Anreize bieten, Destiny 2 in der Flaute zu spielen. Oder sollte er …

Bungie bekennt sich zur Rettung des Schmelztiegels

Nach langem Schweigen hat sich der Destiny-Entwickler geäußert. Bei den großen Plänen für 2021 sprach der neue Chef, Joe Blackburn, auch den Schmelztiegel an. Besonders hervorzuheben ist, dass Bungie nun wirklich gezielt zwischen PvP- und PvE-Balance unterscheidet. Den langjährigen Wunsch können wir in den jüngsten Patch Notes auch sehr gut nachverfolgen.

Das soll noch kommen oder ist schon passiert, um das PvP zu retten:

Quest für neue Waffen lassen freie Wahl, ob man im PvE oder PvP (oder Gambit)

Man wolle sich um Trials-Probleme kümmern (beispielsweise Three-Peeking) und hat auch schon neuen, wirklich heißen Loot gebracht.

Ein doppelt so großes Security-Team bereitstellen, um es Cheatern schwerer zu machen. Zudem geht man schon verstärkt juristisch gegen Cheat-Seller vor.

Bereits reagiert hat man bei Stasis. Eine ganze Reihe von Patches und Anpassungen für die fiesen Eisfähigkeiten sind inzwischen eingetroffen.

In Zukunft sollen die angestaubten Licht-Klassen auf Vordermann gebracht werden, um mit Stasis mithalten zu können (auch im PvE).

Im letzten Eisenbanner wurden die Spieler als Laborratten für einen neuen Algorithmus benutzt.

Die Trials wollen euch mit starken Waffen und schicken Rüstungen anlocken

Sollen es Experten richten? Zudem scheint es so, dass Bungie sich nun Hilfe von PvP-Profis aus der Community holt. Kürzlich hat ein geheimes Treffen stattgefunden, bei dem Streamer und Content Creator anwesend waren, die von einer “rosigen PvP-Zukunft” sprechen. Auch Aussagen wie “Bungie hört wirklich zu und macht tatsächlich was” lesen wir diesbezüglich auf Twitter.

Was da wirklich dran ist, muss sich erst noch zeigen. Einige von euch äußerten auf MeinMMO auch Bedenken, denn nicht jeder fühlt seine Interessen von einem Profi oder Streamer gut vertreten. Manche geben sogar der streamenden Prominenz einen Großteil der Schuld am aktuellen PvP-Zustand.

Jetzt brauchen wir eure Meinung

Wenn ihr am Drücker bei Bungie wärt, wie würdet ihr mit dem dauerhaften Streitthema PvP umgehen? Das will MeinMMO von euch in einer Umfrage wissen.

So macht ihr mit: Jedem Leser steht nur eine Stimme zur Verfügung. Wählt also aus den 6 Optionen gut aus. Erklärt uns und den anderen Hütern doch auch, warum ihr so abgestimmt habt. Ihr könnt in den Kommentaren auch eure eigenen Ideen zur Rettung des Schmelztiegels posten.

Viel Spaß bei der Umfrage und danke fürs mitmachen!