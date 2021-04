PvP-Profi in Destiny 2 sagt nach geheimen Treffen mit Bungie: „Sie hören wirklich zu“

Bei Destiny 2 gab es ein Community Summit zwischen der Elite und dem Entwickler. Es wird jetzt spekuliert, dass Bungie das PvP retten will. Auf Twitter wird von einer “rosigen Zukunft” gesprochen.

Um dieses Treffen geht’s: Bungie, der Entwickler von Destiny 2, hat am 31. März zu einem “Community Summit” (Community-Gipfel) geladen. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen – und digital – statt. Geladen waren Mitglieder aus der Community, die Bungie ihre Meinung geigen und zusammen mit den Entwicklern Lösungen für die ärgsten Probleme der Hüter finden sollten.

Die Community wird dabei von Destiny-Prominenz vertreten. Twitch-Streamer, Content Creator und YouTuber sollen den Hütern stellvertretend ihre Stimme leihen. Sprechen dürfen die Anwesenden über Inhalte des Treffens nicht, aber ein paar können sich kleine Hinweise auf Twitter und Co nicht komplett verkneifen.

Community Summits in Destiny 2: Bungie hat schon

Auch in der Vergangenheit trugen die Beteiligten Maulkörbe, konnten ihre Vorfreude aber nicht zügeln.

Bungie hat schon in der Vergangen solche Community Summits abgehalten. Aus diesen teils tagelangen Treffen gingen meist von den Hütern positiv empfundene Änderungen hervor. So soll das Parade-DLC Forsaken maßgeblich davon beeinflusst worden sein.

“Sie hören wirklich zu … und machen was” – das wollten Hüter hören

Wirklich viel Konkretes wissen wir dank der Vereinbarungen zum Stillschweigen nicht. Doch die Äußerungen der Streamer auf Twitter lassen die Community hoffen.

Soll das PvP gerettet werden? Auffällig beim jüngsten Geheimtreffen ist, dass gerade die PvP-Profis, die geladen waren, sich sehr wohlwollend auf Twitter äußern. Das lässt den Schluss zu, dass im Fokus des Summits diesmal das angeschlagene PvP stand.

GernaderJake (GJake), ein Streamer, der die Trials hoch und runter suchtet, hat sich in der Vergangenheit sehr kritisch über den Zustand des PvP-Endgames geäußert. Er zweifelte an schon der Zukunft von Destiny 2. Nach dem jüngsten Treffen fielen seine Worte weitaus optimistischer aus:

Zunächst war GJake sehr angetan davon, beim Geheimtreffen mitmachen zu dürfen. Wie auch Teilnehmer vor ihm spricht er sich positiv darüber aus, Vorschläge und Ideen nicht nur bei Bungie anzubringen, sondern auch diskutieren zu können. Dann versichert er seinen Followern, dass die Zukunft rosig aussehe. Man solle ihm da vertrauen.

Auch der PvP-Experte CoolGuy, dessen YouTube-Videos wir auf MeinMMO regelmäßig für Waffentests zitieren, war beim Summit:

Über Genaues kann (und darf) auch CoolGuy nicht sprechen. Laut ihm gehe es aber mit Destiny 2 in die richtige Richtung. Und Bungie würde “wirklich zuhören” – das Zitat kennt die Community schon. Erfreulich ist dann, was CoolGuy weitersagt: “Und sie machen was. Machen echt viel.”

Das ist die Kritik: Denn genau das wird Bungie oft vorgeworfen, dass sie mit gespitzten Ohren genau zuhören und wissen, was die Community will. Aber dann handle Bungie nicht oder komme allenfalls mit einem Plan C daher, der alles noch schlimmer macht.

Es bleibt abzuwarten, wie die angekündigte “rosige Zukunft” aussieht und wann sie eintrifft. Auch andere Mitglieder der Community waren anwesend und äußern sich positiv über das Geheimtreffen. Ob es wirklich an den Gesprächen mit Bungie liegt oder der erstmaligen großen Ehre, den Entwickler des Spiels zu treffen, das ja quasi den Lebensunterhalt ranschafft, können wir derzeit nicht sagen.

Fakt ist, dass solche Summits in der Vergangenheit durchaus einen guten Einfluss auf Destiny 2 hatten. Und gerade der Schmelztiegel könnte etwas Liebe gut vertragen.

Der Schmelztiegel: das Sorgenkind von Destiny 2

So steht’s um das PvP: In Destiny 2 fühlen sich gerade die Hüter seit über einem Jahr im Stich gelassen, die primär den Schmelztiegel für ihre Feierabende auswählen. Der PvP-Modus hat schon lange keine neue Map mehr gesehen – viele verschwanden mit Beyond Light sogar. Mit Season 13 kamen neuer Trials-Loot, doch das alleine reicht nur kurzfristig.

Seit Ende 2020 terrorisierten die neuen Stasis-Fähigkeiten die Balance völlig. Über lange Perioden verlor Bungie auch kein Wort über das PvP, viele Spieler fühlten sich als Hüter zweiter Klasse und revoltierten: In Destiny 2 rebellieren die Spieler jetzt gegen das PvP – Warum?.

Erst kürzlich brach Bungie das Schweigen und bezog Stellung zum PvP. Es folgte dann auch ein großer Patch, der Stasis auf Linie mit den anderen Klassen bringen sollte. Zeitgleich verkündete man, dass man sich um Cheater, unfaire Vorteile und mehr Balance bemühe.

Lord Shaxx ist der PvP-Vorsteher, ihn lieben die Hüter – den Schmelztiegel leider nicht

Was glaubt ihr, wurde beim Community Summit besprochen? Denkt ihr wirklich, dass Bungie nun das PvP retten will? Oder gehört ihr zu den Hütern, die sich lieber im PvE aufhalten und sagen, dass der Schmelztiegel nur Probleme mit sich bringt? Verratet es uns in den Kommentaren.