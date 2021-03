Destiny 2 ist an einem wichtigen Punkt angelangt, die Karten für 2021 liegen auf dem Tisch. Im Interview mit Nexxoss Gaming sprechen wir über Kritik, Lob und die Zukunft des MMO-Shooters.

Destiny 2 ist im Wandel: Ende 2020 brachte Bungie die große Erweiterung “Beyond Light” auf den Markt. Das war für viele Spieler sowas wie ein kritischer Punkt in Destiny 2, der zeigen sollte, ob das Studio ohne Activision Blizzard zurechtkommen kann. Die Erweiterung war erfolgreich, blieb aber hinter den Erwartungen zurück und Unmut macht sich bei den Hütern breit.

Bungie hat darauf reagiert und seine großen Pläne für 2021 vorgestellt. Das hat sich MeinMMO als Anlass genommen, um mit Nexxoss Gaming im Interview über den aktuellen Zustand von Destiny 2 und die Zukunft der Franchise zu sprechen. In unserem Gespräch gab es harsche Kritik, nostalgisches Lob und eine gewagte Prognose.

Wer spricht im Interview? Wir hatten die Gelegenheit, exklusiv für euch mit Nexxoss Gaming zu sprechen. Mit seinen 58.000 Followern auf Twitch und den 98.000 Abonnenten auf YouTube ist er der größte Destiny-Streamer im deutschsprachigen Raum.

Der gebürtige Schweizer hat Streaming mittlerweile zu seinem Hauptberuf gemacht und sich seine Channels über Destiny 1 und Destiny 2 aufgebaut. Er war auch schon zu Gast bei Bungie, um hinter verschlossener Tür über den Zustand des MMO-Shooters zu sprechen und ist für uns der Ideale Kandidat, um über den Zustand von Destiny 2 zu philosophieren.

Hinweis: Wir arbeiten auf MeinMMO mit Nexxoss schon seit Jahren zusammen, binden seine Videos in Guides mit ein und auch beim wöchentlichen Xur-Besuch bereichert er unsere Artikel.

Über den Autor: Philipp Hansen betreut auf MeinMMO hauptsächlich das Destiny-Franchise. Er hat im Destiny-Universum weit über 3.000 Stunden verbracht und ist im PvE sowie PvP gleichermaßen heimisch. Seine Lieblingsbeschäftigung ist, besondere Waffen zu jagen und dann mit den Knarren zu experimentieren.

Nexxoss Gaming im Interview zu Destiny 2 auf MeinMMO

MeinMMO: Wie siehst du den aktuellen Zustand von Destiny 2?

Nexxoss: Schwierige Frage, den aktuellen Zustand von Destiny würde ich in 2 Kategorien teilen.

Kategorie “Veteranen”: Für die ist Destiny momentan eher Wiederholung und etwas gestreckter Content, so geht es zumindest mir.

Kategorie “Neulinge”: Für die ist das Spiel aktuell interessant, da sie theoretisch viele Dinge erledigen können, viele Waffen oder Rüstungen farmen und es doch einiges an Aktivitäten für Neueinsteiger gibt.

Ich würde also sagen, der Zustand ist für Neueinsteiger ganz gut, für Denstiny-Veteranen aber eher mau.

MeinMMO: Du hast kürzlich ein echt langes Video dazu gemacht, was bei Destiny 2 alles falsch läuft. Was sind die größten Baustellen, die heftigsten Kritikpunkte deiner Meinung nach?

Nexxoss: Die großen Knackpunkte hab ich ja schon im Video angesprochen, ganz allgemein aber das Problem was alle Spiele in diese Richtung beschäftigt, Content. Der Community dürstet es schon seit Jahren nach mehr Content.



Es scheint aber schwierig zu sein, immer viel neuen Content ins Spiel zu integrieren, neue abwechslungsreiche Dinge zu gestalten und die Community dauerhaft bei Laune zu halten.

Dieses Problem hat sich durch Destiny 1 durchgezogen und ist auch bei Destiny 2 unverändert geblieben. Vielleicht sollte man es aber einfach Positiv sehen, so hat man auch mehr Zeit für andere Games.

Hier könnt ihr euch die gesammelte Kritik von Nexxoss Gaming an Bungie und Destiny 2 in voller Länge anschauen:

Der Ton wird rauer, die Klicks weniger

MeinMMO: Spürst du als Streamer und Content Creator den Unmut der Hüter?

Nexxoss: Deutlich in allen Bereichen, sowohl die Aufrufzahlen der YouTube-Videos, sowie die Zuschauer-Zahlen auf Twitch gehen runter. Auch die Kommunikation der Community hat sich verändert, man spürt sehr deutlich wie die Fronten extremer werden.

Auf der einen Seite Leute, die alles verteidigen und loben was Destiny/Bungie präsentiert, auf der anderen Seite Leute, die konsequent alles kritisieren oder schlechtreden. Das ist selbstverständlich nicht die komplette Community, es gibt auch viele die es wesentlich entspannter sehen, aber dass sich solche extremen Lager bilden, sehe ich vermehrt.



Zudem haben sich die Kommentare auf Twitch und YouTube auch etwas verschärft. Dass sich einige ihren Unmut und Frust von der Seele kommentieren, ist deutlich zu spüren [lacht].

MeinMMO: Bungie hat kürzlich über große Änderungen und die Zukunft von Destiny 2 gesprochen. Was hältst du von den angekündigten Plänen?

Nexxoss: Ein extrem großes Thema, ich werde mich hier aber kurz halten.



Viele der Ankündigungen (Mit Ausnahme der Verschiebung der Erweiterung “Witch Queen”) klingen ganz gut. Ich für meinen Teil habe aber schon sehr häufig viele Ankündigungen oder Versprechungen gehört.



Sprich: Was angekündigt wurde, ist gut, jetzt bleibt abzuwarten, was abgeliefert wird.

Destiny 2 spricht über die Zukunft: 9 wichtige Änderungen für 2021

MeinMMO: Wie stehst du zum Waffenruhestand (Sunsetting) und dazu, dass Destiny 2 sich jetzt wieder davon verabschiedet?

Nexxoss: Ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite freue ich mich, dass es wieder entfernt wird. Auf der anderen Seite habe ich mich endlich daran gewöhnt und damit abgefunden und jetzt wechselt Bungie wieder den Kurs

Es ist zwar eine gute Änderung, es wirkt aber etwas unbeständig im großen Plan von Bungie. Freue mich dennoch, dass die Waffen und Rüstungen kein festes Ablaufdatum mehr haben. Das hatte Waffen und Rüstungen immer etwas ihres Wertes genommen, es ist gut, wenn das jetzt wieder weg ist.

Das Orakel verrät: „Destiny wird nicht sterben!“

MeinMMO: Welche in deinen Augen nötige Änderung oder welches Problem spricht Bungie dabei nicht an oder vergisst Bungie?

Nexxoss: Schwierig, es gäbe viele kleinere Themen. Nehme hier mal 2 Punkte die ich wichtig finde:



Ein Thema ist PvP. Ich selber glaube, dass PvP Destiny extrem langlebig macht und dafür sorgt, dass auch “Destiny Content Dürreperioden” mit PvP ganz anständig überbrückt werden können.



Ich bin davon überzeugt, Bungie sollte sich dem Wert von PvP mehr bewusst werden.



Klar, viele Leute in Destiny zocken sehr, sehr gerne PvE und auch dieser Content sollte im Fokus sein, aber wenn der PvE Content durch ist – was er zwangsläufig irgendwann ist – wechselt dennoch ein großer Teil der Community auf PvP, zockt da gemütlich und wartet auf neuen PvE Content.

Das war in den Destiny 1 Zeiten nicht anders, als es heute in Destiny 2 ist. Dessen sollte sich Bungie mehr bewusst werden und bei großflächigen Problemen Punkto PvP wesentlich schneller reagieren.

Ist das Universum gerettet, prügeln sich Hüter im Schmelztiegel – jetzt mit neuem Algorithmus, der alles besser machen soll.



Und der zweite Punkt ist: Ich für meinen Teil, habe zunehmend das Gefühl, dass Bungie den Fokus extrem stark auf Neueinsteiger legt und die Veteranen in dem ganzen Prozess etwas vergessen werden.

Klar, Neueinsteiger im Spiel sind wichtig, die Community soll ja auch größer werden und neue Leute sollen sich für das Spiel begeistern. Aber da draußen gibt es viele Langzeitfans […], die sollte man auf keinen Fall vergessen!

MeinMMO: Bungie hat sich jetzt für noch mehrere Jahre zu Destiny 2 bekannt und baut die Franchise aktuell sogar aus. Welche Prognose kannst du zur Zukunft des MMO-Shooters stellen?

Nexxoss: Ich selber stelle die Prognose: Destiny wird nicht sterben! Kleiner Insider Witz für die Destiny-Community [lacht].



Spaß beiseite, Prognosen sind natürlich immer schwierig zu stellen. Ich selber glaube aber, dass Destiny als Franchise noch lange existieren wird.



Gerade Destiny the Game hat ja noch viele Story-Stränge die erzählt werden wollen, viele feindliche Anführer, die noch bekämpft werden müssen und viel Macht der Dunkelheit oder des Lichtes, welche erlernt werden will.

Im Game selber sehe ich nach wie vor noch sehr viel Potenzial.



Bei all den anderen Plänen, die Bungie mit dem Franchise Destiny vorhat, ist es sehr schwer zu sagen. Auf der einen Seite könnten ihre Ideen mit dem Franchise extrem gut ankommen und richtig gut werden. Auf der anderen Seite gibt es Entwickler-Studios oder Produzenten, die sowas auch schon versucht hatten und es ziemlich in die Hose gegangen ist.



Wie es ausgeht werden wir sehen, ein Versuch von Bungie ist es aber sicher wert. Als Fan vom Franchise Destiny hoffe ich natürlich das Beste.

In der Community gilt es als Dauerbrenner, vorherzusagen das Destiny mit DLC X oder Erweiterung Y endgültig gestorben wäre. Das orakeln die Hüter schon seit 2014 und Spiele wie Anthem galten stets als der Destiny-Killer.

Luke Smith wäre stolz: Ballern und mit Freunden quatschen, für Nexxoss ein Muss

MeinMMO: Warum hältst du Destiny seit Jahren die Treue, was macht es für dich so besonders?

Nexxoss: Das hat viele Gründe. Es ist ein Spiel welches einen über die Jahre immer wieder begleitet hat.



Man hat dadurch neue Leute oder sogar Freunde kennengelernt. Mit neuen oder bestehenden Freunden dann tolle Momente erlebt, die ersten Raids, Strikes, die ersten PvP Siege. Seltene Waffen-Drops und so weiter. Das sind einfach schöne Zocker-Erlebnisse, die man mit dem Spiel verbindet.



Selbst das stundenlange Quatschen mit Zocker-Kumpels auf dem Turm über Gott und die Welt gehört da mit rein.

Der ehemalige Destiny-Chef Luke Smith brachte das berühmte Zitat: “Destiny ist es, Aliens ins Gesicht zu schießen, während man mit seinen Freunden über die Oscars redet”. Es geht also im Shooter viel um soziale Aspekte.

Ich für meinen Teil habe damit natürlich auch meine YouTuber- und Streamer-Karriere begonnen. Dadurch hab ich auch neue Leute kennengelernt, einige von ihnen wurden über die Jahre zu Freunden. Ich habe dieses Hobby aus Streamen und Videos erstellen zu meinem Beruf gemacht und bin damit selbständig geworden. [In Destiny] liegen also auch meine Streaming- und YouTube-Wurzeln, wenn man so will. Ich habe über Destiny eine unglaublich tolle Community erhalten, die mich jetzt auch auf YouTube und Twitch über Destiny hinaus begleitet.



Also es ist wohl die Gesamtsumme aus Erfahrungen und schönen Momenten. Deswegen glaube ich, lösen sich die wenigsten komplett von dem Game, die meisten machen einfach eine kürzere oder längere Pause, wenn Destiny mal wieder schwierige Zeiten durchmacht. So geht es zumindest mir.

Destiny ist einzigartig aber nicht (ganz) alternativlos

MeinMMO: Hast du für unsere Hüter eine Alternative zu Destiny 2? Am besten ein Spiel, das schon draußen ist und das in eine ähnliche Kerbe schlägt oder die gleichen Zocker abholt.



Nexxoss: Destiny ist in seiner Form wie es existiert einzigartig, sicher nicht der einzige Loot-Shooter auf dem Markt, aber der einzige der PvE und PvP in seiner Form wie es existiert vereint. Also gefühlt ein Unikat auf dem Markt.



Wenn ich aber etwas empfehlen müsste, weil man gerade eine gemütliche Destiny-Pause macht, dann würde ich Borderlands empfehlen […]. Hat eine coole Story, mit viel Witz und hat auch einen großen Waffen-Loot-Pool. Mir hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht es “durchzusuchten” mit 1 bis 2 Kumpels.



Wer in Destiny gerade keinen Loot zum Jagen hat, kann das ja mal in Borderlands versuchen.

Wir danken an dieser Stelle herzlich Nexxoss Gaming dafür, dass er sich die Zeit genommen hat und auf all unsere Fragen geantwortet hat.

Wie seht ihr das, spricht Nexxoss euch aus der Seele oder habt ihr doch eine andere Ansicht. Teilt sie doch mit uns und den anderen Lesern in den Kommentaren. Aber denkt dran, den höflichen Umgangston zu wahren, schließlich bekämpfen sich Hüter nur im PvP, wenn Lord Shaxx aufpasst.