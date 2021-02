Bungie, der Entwickler von Destiny 2, hat einige interne Veränderungen angekündigt. So gibt es neue Infos zum Hauptquartier, aber auch zur Planung mit Destiny und einer ganz neuen IP.

Darum geht es: In einer Pressemitteilung bei businesswire.com gibt Bungie einen spannenden Einblick in ihre Firmen-Entwicklung. So gibt es intern einige neue Ernennungen und strukturelle Veränderungen.

Das Entwickler-Studio blickt allerdings auch auf Destiny und ihre Ziele mit dem Shooter-Hit.

Neues Headquarter für Bungie und personelle Ergänzungen

So verändert sich das Hauptquartier: Der aktuelle Hauptsitz von Bungie wird seit Januar komplett umgebaut. So soll bis Herbst 2022 die Größe des Gebäudes mehr als verdoppelt werden und 208.000 m² an Platz bieten.

Der Grund dafür ist unter anderem die langfristige Entwicklung von Destiny 2. Hier sollen dann neue Geschichten im Destiny-Universum entwickelt werden, aber auch komplett neue Welten für bisher unangekündigte Games entstehen.

Das passiert in Europa: 2022 soll das erste internationale Büro von Bungie eröffnen. Das soll in Amsterdam entstehen und auf die globale Entwicklung des Entwicklers reagieren.

Diese personellen Änderungen gibt es: Sowohl im Führungsteam von Bungie, als auch im Team rund um Destiny gibt es personelle Veränderungem.

Justin Truman wird zum General Manager von Destiny 2 und übernimmt dort die Entwicklungsleitung – er wird also zum Chef des Shooters. Zuvor war er Production Director für Destiny 2.

Mark Noseworthy wird Vizepräsident im Destiny-Universum und Luke Smith der Executive Creative Director.

Besonders interessant wird es bei der Ernennung von Jonny Ebbert (Chief Creative Officer) und Zach Russell (General Manager). Sie sollen zusammen mit der nächsten Generation von Führungskräften an den zukünftigen Welten von Bungie arbeiten. So wird davon gesprochen, dass man bis mindestens 2025 eine neue IP auf den Markt bringen möchte. Was genau dahintersteckt, ist noch nicht bekannt.

Das ist Bungie: Das Entwicklerstudio stammt aus dem US-Bundesstaat Washington. Seit 1991 entwickelt das Studio bereits Spiele. So richtig erfolgreich wurde Bungie dann durch die Halo-Reihe, die erstmalig 2001 das Licht der Welt erblickt hat.



2014 folgte dann die Veröffentlichung von Destiny und 2 Jahre später dann der Release von Destiny 2.



Bungie beschäftigt mittlerweile etwa 600 Mitarbeiter und ist vor allem mit neuem Content rund um Destiny 2 beschäftigt.

Was bedeutet das alles für Destiny 2? Alles in allem sind das gute Nachrichten für Destiny 2. Bungie scheint es trotz der Corona-Krise und Kritik an der letzten Erweiterung gutzugehen.

Die Entwicklung der neuen IP klingt allerdings ebenfalls vielversprechend. Man könnte sich also im besten Fall auch in den kommenden Jahren auf ein ganz neues Spiel von Bungie freuen.

Möglicherweise wird das neue Spiel dann Matter heißen. Diese Marke hat Bungie bereits 2018 schützen und ein Leak aus November 2020 hat die Gerüchte nochmal brodeln lassen. Die Infos zu dem Leak gibt es hier:

