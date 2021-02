Destiny 2: So holt ihr das Exotic Erzählung eines Toten in der neuen Vorzeichen-Quest

In Destiny 2 könnt ihr euch durch ein gruseliges Raumschiff kämpfen und rätseln, um das neue Exotic „Erzählung eines Toten“ in Season 13 zu erbeuten. Wir verraten euch in großen Teilen spoilerfrei, wie ihr den Horror überlebt und was das coole Western-Scout auf dem Kasten hat.

Um diese Waffe geht’s: Das exotische Scout-Gewehr Erzählung eines Toten ist eine brandneue Waffe der Season 13 von Destiny 2. Die Waffe mit Repetierhebel kommt in schicker Western-Optik, führt einen neuen Archetpyen ein und macht einiges her.

Ihr erspielt Erzählung eines Toten über die Quest „Die Stimme aus dem Jenseits“ und könnt die Waffe sogar mit Zufälligen Rolls erbeuten. MeinMMO erzählen euch in diesem Guide …

wie ihr den Gruselausflug auf das Raumschiff in der Mission „Vorzeichen“ überlebt und die zahlreichen Rätsel löst.

was die exotische Belohnung kann und wie es um den Katalysator steht.

Ein großer Teil des Guides ist aber spoilerfrei und es geht erst später im Text um Überraschungen, Kämpfe und Mechaniken.

Warum ihr die derzeit beste Mission von Destiny 2 nicht verpassen solltet, lest ihr hier bei MeinMMO-Autor Sven Galitzki:

Verpasst bloß nicht die neue Quest in Destiny 2 – Nicht nur wegen des Exotics

„Die Stimme aus dem Jenseits“ finden und „Vorzeichen“ starten

Bevor ihr das neue Exotic in den Händen halten und euch in der Vorzeichen-Mission gruseln könnt, müsst ihr erst einmal die Quest „Die Stimme auf der anderen Seite“ finden. Die wird euch nicht bequem via Marker angezeigt.

Das müsst ihr tun:

Startet den Strike „Der Waffenhändler“ in der ETZ. In der Destiny-Woche vom 15.02. bis zum 23.02. ist das der Dämmerungs-Strike. Alternativ wählt ihr vom Orbit aus den Strike direkt in der ETZ aus.

Direkt im ersten Raum steht rechts jetzt eine Tür offen, die seit 2017 verschlossen war.

Kämpft euch über die Brücken zu einem Container auf der rechten Plattform durch. Hier findet ihr ein Notsignal – interagiert.

Dann passiert erst einmal nichts Verdächtiges. Ihr könnt die Mission nun verlassen und solltet Zavala im Turm besuchen.

Zavala schickt euch dann auf die neue Vorzeichen-Mission. Die findet ihr in der Wirrbucht. Die nötigen Schritte zur Mission im Strike „Waffenhändler“ findet ihr hier in einem kurzen Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Spoilerfrei das wichtigste zur Exotic-Quest „Vorzeichen“

An dieser Stelle müsst ihr noch keine Spoiler fürchten. Wir geben euch nur allgemeine Tipps zur Vorbereitung. Es geht auf dem Geisterschiff nicht nur geradeaus. Guckt stets nach oben, unten und ihr müsst teilweise auch zu bereits besuchten Orten zurückkehren, da sich hier ein neuer Weg öffnet.

So bereitet ihr euch vor: Die Mission empfiehlt ein Powerlevel von 1.230, jedoch ist ein Modifikator aktiv, der die Feinde härter austeilen lässt. Zudem ist permanent der Radar deaktiviert.

Ihr könnt die Mission alleine starten oder euch bis zu 2 andere Hüter ins Team holen – eine automatische Mitspieler-Suche gibt es nicht. Es gibt keinen Zeitdruck, also keinen Timer wie in anderen Missionen. Plant bei eurem ersten Besuch aber gut eine Stunde ein (spätere Durchläufe gehen zügiger).

Packt auf jeden Fall exotische Stiefel ein, die eure Sprung- und Bewegungsmöglichkeiten verbessern:

Transversive Schritte für Warlocks

ST4MP-F3R für Jäger

Unbändiger Löwer für Titanen

Über weite Teile der Mission ist die Waffenwahl egal, da ihr rätselt oder euch gruselt. Eine Distanzwaffe solltet ihr aber auf jeden Fall mitnehmen, beispielsweise ein Scout-Gewehr – ihr müsst ab und zu entfernte Objekte zerschießen und euch mit Snipern rumplagen. Ihr werdet des Öfteren von kleineren Gegnergruppen in engen Gängen überrascht, eine gute Nahkampf-Waffe ist also auch wichtig. Als Powerwaffe hat sich Anarchie als enorm wertvoll erwiesen.

Diese Rätsel und Mechaniken erwarten euch auf dem Raumschiff

So klappt die Sporen-Mechanik: Ihr trefft im Missionsverlauf mehrfach auf Durchgänge, die von einem blauen Schimmer blockiert sind. Geht ihr zu nah ran, kassiert ihr heftigen Schaden. Ihr könnt das blaue Licht nur mit dem Buff „Eregor-Verbindung“ passieren.

Diesen Buff erhaltet ihr von knollenartigen Auswüchsen. Schimmern die Gewächse bläulich, geht nah heran und schießt oder schlagt drauf ein. Für 15 Sekunden habt ihr dann den Sporen-Buff.

Link die Sporen die den Buff gewähren – rechts der durch blaues Licht versiegelte Weg

Wart ihr zu langsam, müsst ihr den Buff erneut holen. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Sporen wieder leuchten und ihr euch „Eregor-Verbindung“ besorgen könnt.

Das müsst ihr zu Schaltern wissen: Überall auf dem Geisterschiff sind Schaltpulte mit Hebeln versteckt. Leuchtet der Schalter rot, könnt ihr ihn aktivieren.

Sobald einmal betätigt, leuchtet der Schalter permanent grün.

Keine Sorge, ihr müsst jede Apparatur nur einmal aktivieren und es gibt keine „An- und Aus-Rätsel“.

Für jeden umgelegten Schalter öffnet sich eine Tür oder ein Mechanismus wird in der Nähe in Gang gesetzt.

Aktiviert ihr einen roten Schalter, leuchtet er grün

Diese zerstörbaren Objekte gibt’s: An Bord der Glykon findet ihr nicht nur Schalter und Sporen, ihr müsst eure Umgebung auch nach zerstörbaren Objekten durchforsten. Diese Objekte können an Decken, Wänden, dem Fußboden oder in weiter Ferne sein.

Ihr könnt zahlreiche Lüftungsschächte und Abdeckungen zerstören. Ein paar Schuss aus der Primär-Waffe oder ein Schlag reichen aus. Seht ihr keine Schadenszahlen, könnt ihr dieses Gitter auch nicht zerstören.

Räumt die Absperrungen aus dem Weg

Dioden oder Knotenpunkte: Haltet die Augen nach elektrischen Knotenpunkten auf. Diese leuchten bläulich und können auch zerstört werden. So öffnen sich Durchgänge, Falltüren oder andere zuvor unpassierbare Wege. Oftmals wird nicht direkt klar, welcher Durchgang sich öffnet.

Knallt die Diode ab

Ab und an trefft ihr auf Brücken. Diese drehen sich automatisch richtig, wenn ihr euch nähert. Also wagt den Sprung.

Die ersten Schritte in der Vorzeichen-Mission von Destiny 2

Wie erwähnt sollte man bei seinem ersten Durchlauf im Idealfall blind durch die Mission und die zum Scheiden dicke Atmosphäre genießen. Habt ihr nicht die Zeit oder wollt einen entspannten Einstieg, zeigen wir euch die ersten paar Minuten, wie ihr einer Todesfalle entkommt und den Bosskampf.

So beginnt die Mission:

Direkt, wenn ihr nach der kurzen Cutscene die Kontrolle übernehmt, müsst ihr links in die Weiten des Alls springen. Hüpft und kriecht durch die Gänge bis zum ersten Schalter. Ihr findet eure ersten zerstörbaren Lüftungsschächte und einen Hebel.

Kurze Zeit später findet ihr auch direkt die Sporen-Mechanik vor und solltet sie kurz einüben.

Ihr kommt in einen Bereich, mit einem Kraft- oder Arkus-Feld. Jetzt müsst ihr erstmals vor und zurück in einem Areal. Aktiviert auf der rechten Seite den Schalter, sammelt im Eingangsbereich den Sporen-Buff und springt dann links über den Abgrund weiter.

Springt im Anschluss über den nächsten Abgrund und ihr kommt zu eurer ersten Diode. Zerschießt sie und direkt vor euch öffnet sich eine Luke.

Startet einen Weltraumspaziergang in die Dunkelheit

So überlebt ihr die Müllpresse

Wenn ihr euch in dem gewaltigen, hellen Raum wiederfindet, solltet ihr ganz am Ende den Schalter aktivieren. Dann wird es für Hüter mit Klaustrophobie haarig. Die Wände kommen nun näher und zerquetschen euch nach einigen Sekunden.

Das müsst ihr tun:

Am Boden findet ihr jetzt Gitter, die ihr zerschießen könnt.

Euer Ziel ist es, die 3 blauen Dioden dahinter zu zerstören – und nur diese.

Zwischendurch spawnen einige Sprenger.

Springt hoch und verschafft euch so einen besseren Überblick.

Sind die paar Gegner beseitigt und die Presse angehalten, zerschießt ihr am Boden das rot leuchtende Gitter und habt es erst einmal geschafft.

Im Anschluss kommt unten noch ein kurzer Kampf gegen eine Horde von Hohn. Achtete besonders auf die Armbrustschützen.

Hier ein Video, dass euch durch das Labyrinth der Glykon und die komplette Mission „Vorzeichen“ führt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Den Bosskampf gegen „Heimat der Kommunion“ im Heizraum gewinnen

Kurz vor dem finalen Kampf wartet noch ein Banner-Standort. Frischt hier eure Munition und Fähigkeiten auf und stellt euch dem Hohn-Boss „Heimat der Kommunion“. Im ganzen Fight erscheinen immer wieder Wellen von Adds, konzentriert euch also nicht blind auf den Boss.

So kühlt ihr den Raum ab: Habt ihr dem Boss genügend Schaden zugefügt und ausreichend Adds erledigt, verkriecht sich der Feigling ein Stock tiefer in den Heizraum. Ihr könntet hinterher und weiterkämpfen, doch ihr verbrennt und sterbt nach wenigen Sekunden.

Im oberen Raum findet ihr 3 Terminals, die Kühlflüssigkeit ausschütten.

Eine Kühlstation ist jeweils links und rechts außen in der Arena.

Die 3. Station befindet sich hinter euch in einer Brennkammer – hier erhaltet ihr Feuerschaden und müsst euch mit dem aktivieren beeilen.

Sind alle 3 Kühlstationen aktiv, springt ihr am äußeren Rand eine Etage tiefer und setzt den Kampf fort.

Ihr erkennt, ob es sicher ist, wenn sich die Umgebung blau färbt – wird es wieder rot, dann schnell weg.

Direkt hinter der Kühlstation könnt ihr nach unten springen

Nach einer Weile überhitzt die untere Etage wieder und ihr müsst das ganze Spiel mit dem Kühlsystem oben erneut durchziehen.

Ein paar Tipps:

Hütet euch vor den Nahkampf-Attacke. Die prügeln euch direkt in den roten Bereich und entzünden zudem den Boden.

Schießt für einen einfachen Fight den Boss 2 Anarchie-Minen an und kümmert euch um die Adds. Ihr könnt so eure Zeit in der unteren Etage sehr kurz halten und hüpft wieder hoch.

Alternativ könnt ihr mit einem Schwert oder beispielsweise dem Donnerkrachen mit neuem Exotic den Boss recht schnell killen – es ist aber riskant.

Nach dem Kampf öffnet sich ein Weg, der euch dann auch durch einen Quest-Marker angezeigt wird. Am Ende findet ihr eine Überraschung. Wartet hier nach dem Dialog einen Moment, erst dann beendet die Mission sich selbst.

Besucht dann Zavala im Turm, schließt die erste Quest „Die Stimme aus dem Jenseits“ ab und erhaltet endlich eure Belohnung.

Auf der nächsten Seite schauen wir uns kurz das exotische Scout-Gewehr genauer an und sagen euch, wie es um den Katalysator steht.