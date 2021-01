Bei Destiny 2 könnt ihr euch auch nach Patch 3.0.2 in der Tiefsteinkrypta locker solo die erste versteckte Raid-Kiste holen. MeinMMO zeigt, wie ihr jetzt dauerhaft „Zuflucht vor dem Sturm“ aktiviert.

Das ist passiert: Am 19. Januar erschien der Patch 3.0.2 für Destiny 2. Der brachte viele Verbesserungen und auch einen geforderten Jäger-Nerf. Entfernte aber auch die Möglichkeit, sich in der Tiefsteinkrpyta dauerhaft durch einen Exploit von „Zuflucht vor dem Sturm” zu schützen.

Das traf viele Spieler hart, denn so wird die Möglichkeit, sich die wertvolle erste Solo-Kiste im Raid zu holen, deutlich schwerer.

Doch nach gut einem Tag, haben findige Hüter schon eine neue Methode erkannt, die den Frostbeulen-Debuff umgeht und im Prinzip wie der ursprüngliche Cheese funktioniert.

Kiste aus dem Tiefsteinkrypta-Raid einfach solo holen ohne Frostbeulen

So klappt’s nach Patch 3.0.2: Begebt euch ganz normal in den Tiefsteinkrypta-Raid auf Europa und startet die Aktivität. Besiegt im ersten Bereich alle Adds sowie die 2 Gefallenen-Captains und öffnet so die große Tür.

Fahrt dann den kurzen Weg bis zur Luftschleuse, bei der ihr die 6 Gefallenen-Gleiter (Moskitos) seht.

Diese Luftschleuse ermöglicht die Frostbeulen-Immunität

Jetzt wirds interessant:

Fahrt langsam auf eurem Sparrow zur 2. Tür in der Schleuse, bis sich diese öffnet.

Richtet den Sparrow so aus, das ihr langsam durch die Schleuse fahrt und direkt hinter der Schleuse bei den Gleitern zum Stehen kommt.

Der Sparrow sollte nach links gerichtet stehen – so steigt ihr nämlich zurück in die Luftschleuse ab.

Steig jetzt schnell ab (ihr seid nun in der Luftschleuse, aber euer Sparrow ist im offenen Schneegebiet).

Sobald sich die Schleuse wieder öffnet, steigt ihr wieder auf euren Sparrow.

Das ganze dauert 10 Sekunden und schon seid ihr immun gegen den nervigen Frostbeulen-Debuff und genießt dauerhaft „Zuflucht vor dem Sturm”.

Bleibt so stehen und steigt vom Sparrow ab

Das ganze muss recht zügig gehen. Denn sonst schließt sich das Schleusentor und ihr könnt nicht mehr hindurch. Packt sonst einen Raketenwerfer rein und jagt euch selbst in die Luft, um einen neuen Versuch zu starten.

Wir haben diese Methode bei MeinMMO selbst getestet und schon beim 2. Versuch hat es problemlos geklappt (21.01.21 gegen 8 Uhr)

Kleiner Tipp: Um euch den Cheese so einfach wie Möglich zu machen, solltet ihr einen kleinen Sparrow auswählen. Der eckt weniger doll am Durchgang an. Durchwühlt also eure Sammlung (unter Equipment findet ihr Sparrows).

Hier seht ihr den ganzen Ablauf im Video:

Beachtet bitte: Sobald ihr euren Frostbeulen-Schutzt habt, solltet ihr sehr vorsichtig sein. Denn ihr könnt euch jetzt die Immunität vor der Kälte nicht mehr so leicht wieder holen, wie vor dem Patch.

Alternativ steigt ihr einfach vom Sparrow und bewältigt den Weg zu Fuß – immun bleibt ihr auch ohne euer Gefährt den kompletten Weg. Das dauert etwas länger, ist aber deutlich sicherer, da ihr so nicht aus Versehen zu schnell über eine Gletscherspalte rast und in den Abgrund segelt.

Darum ist das so gut: Der Cheese war sehr beliebt und wurde sowohl von Teams als auch von Solisten gerne genutzt. Durch die neu gefundene Möglichkeit könnt euch so jetzt problemlos ohne Raid-Erfahrung die erste, versteckte Kiste sichern.

Hier gibts pro Charakter einmal die Woche Eroberungs-Beute (10 Stück).

Damit kauft ihr am Exotic-Kiosk im Turm seltene Raid-Waffen wie die Anarchie oder Tarrabah ein.

Schließt ihr den Raid ab, könnt ihr mit der Eroberungs-Beute zusätzliche Raid-Drops mit zufälligen Rolls kaufen.

Teams nutzen den Exploit, um die Vorphase abzukürzen und so direkt in den eigentlichen Kampf zu starten.

Seid ihr froh, dass die Hüter so schnell eine neue Möglichkeit gefunden haben? Gehören Raid-Glichtes einfach seit 2014 zu Destiny oder findet ihr das unehrenhaft? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

