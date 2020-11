Destiny 2: Wie ihr die 1. Raid-Kiste solo holt und warum ihr das tun solltet

Der neue Destiny-2-Raid in der Tiefsteinkrypta hat 2 Kisten mit Loot, die man beide auch solo holen kann – eine davon recht einfach mit nur wenig Aufwand. Und das kann sich lohnen – für Raider und auch Spieler, die sich sonst nicht in den Raid wagen. MeinMMO erklärt euch, wie ihr auch ganz alleine an die erste Raid-Kiste kommt.

Was hat es mit den Raid-Kisten auf sich? Bei Destiny 2 brachte die neue Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) zahlreiche frische Inhalte – darunter auch einen neuen Raid in der Tiefsteinkrypta auf Europa.

In den einzelnen Begegnungen dieser PvE-Spitzenaktivität kann man sich allerlei coolen, exklusiven Raid-Loot verdienen – wie beispielsweise das Raid-Exotic „Die Augen von Morgen“.

Es gibt aber auch Kisten im Raid, über die ihr ebenfalls einige nützliche Dinge bekommt – egal, ob ihr gerne raidet oder nicht.

Der neue Raid führt euch in die mysteriöse Tiefsteinkrypta

Deshalb lohnt es sich, die Raid-Kisten zu holen: Über eine Kiste erhaltet ihr

10x Eroberungsbeute garantiert – pro Woche, pro Charakter. Dabei handelt es sich um eine neue Ressource für den Kiosk im Turm, aus dem ihr euch alte Exotics oder besondere Waffen ziehen könnt.

Die Chance aufspezielle Raid-Mods

Die Chance auf Raid-Waffen und -Rüstungsteile – allerdings nur auf die, die für euch bereits im Raid gedroppt sind. Habt ihr also noch keinen Raid-Encounter abgeschlossen und noch keinen Raid-Loot bekommen, habt ihr auch über die Kisten keine Chance darauf.

Wollt ihr also fehlende Top-Exotics aus dem Kiosk, müsst ihr in den Raid. Denn die Eroberungsbeute gibt es nur dort. Und so können Spieler, die sonst nicht raiden, auch an die neue Ressource kommen – wenn sie auch Zeit mitbringen und fleißig sein müssen. Denn für eine exotische Waffe benötigt ihr 240x Eroberungsbeute. Beschränkt ihr euch also nur auf die 1. Raid-Kiste, braucht ihr mit 3 Charakteren stolze 8 Wochen, um diese Menge zu erspielen. Doch ohne Raid bekommt ihr gar nichts.

Spieler, die gerne mal raiden, der Tiefsteinkrypta jedoch nicht regelmäßig einen Besuch abstatten können, sind auf diesem Wege in der Lage, zwischendurch auch mal alleine Mods und die Ressource zu farmen und zudem noch unter Umständen zusätzliche Raid-Ausrüstung abzugreifen.

Erste Raid-Kiste solo holen – so geht’s

Voraussetzungen:

Zum einen braucht ihr zwingend die Beyond-Light-Erweiterung. Ohne kommt ihr gar nicht in den Raid.

Zudem solltet ihr mindestens auf Powerlevel 1.220 kommen (mit Artefakt), da ihr kurz auf Gegner trefft und es darunter spürbar anstrengender wird.

Ein Team braucht ihr dafür nicht. Die erste Sparrow-Phase sowie das Kisten-Holen funktioniert auch solo – und zwar mit allen 3 Hüter-Klassen. Ihr steht dabei weder unter Zeitdruck, noch müsst ihr euch Sorgen um Respawns machen. Das Ganze spielt nämlich nicht in einer Dunkelheitszone, ihr könnt es also bei Tod immer wieder probieren.

Wo finde ich den Raid? Der neue Raid in der Tiefsteinkrypta befindet sich auf dem neuen Schauplatz Europa:

Der Weg zur ersten Kiste

Der Anfang: Nachdem ihr gesapwnt seid, müsst ihr in dem Gebiet erstmal aufräumen und alle Feinde beseitigen, damit sich die massive Luke öffnet und ihr Zugang zur Krypta bekommt. Geht durch diesen Zugang nach unten, schwingt euch dort auf euren Sparrow und nun heißt es erstmal: Dem Verlauf des Tunnels folgen und durchfahren – und zwar bis ihr die erste rote Kuppel oder Blase erreicht.

Von hier aus müsst ihr einem spezifischen Pfad von Kuppel zu Kuppel folgen und darauf aufpassen, dass ihr nicht am Frostbeulen-Debuff sterbt (nachdem dieser bei 10x stackt).

Frostbite-Debuff umgehen: Ihr könnt diesen Debuff mit einem kleinen Trick aber auch komplett umgehen.

Parkt euren Sparrow direkt außerhalb der Blase und steigt von ihm in die Blase hinein.

Dann steigt einfach aus dem Inneren der Blase wieder schnell auf euren Sparrow, der noch außerhalb geparkt ist.

Das sollte zügig vonstattengehen, da sonst der Sparrow verschwindet.

Habt ihr das richtig gemacht, dann seid ihr jetzt dauerhaft durch „Zuflucht vor dem Sturm“ am linken unteren Bildschirmrand geschützt.

So müsst ihr euch positionieren und dann nach links in die Blase absteigen. Von dort aus gehts wieder sofort auf den Sparrow zurück (Quelle: Esoterickk auf YouTube)

So kommt ihr zur Kiste: Nun gilt es, einem bestimmten Weg zu folgen. Dieser lässt sich schwer beschreiben – gerade aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse, durch die diese Phase geprägt ist. Achtet einfach auf die Route von Esoterickk ab Minute 1:08 in folgendem Video und probiert, diese möglichst genau abzufahren. Am Ende (Minute 3:06) wartet dann die erste Raid-Kiste auf euch.

Und bedenkt dabei: Esoterickk bewegt sich nicht immer von Blase zu Blase, um den Debuff zu entfernen, sondern nimmt einen kürzeren Weg. Ihr solltet den Debuff also ebenfalls umgehen, da diese Spielweise sonst nicht möglich ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Ihr könnt die Kiste auch regulär holen, ohne dabei den Debuff zu umgehen. Dazu müsst ihr euch dann aber von Kuppel zu Kuppel bewegen, um den Debuff loszuwerden. Wie dort die genaue Route verläuft, seht ihr in diesem Video von Venero TV (ab Minute 1:59):

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist eigentlich mit der 2. Kiste? Ja, auch die zweite Raid-Kiste lässt sich solo einsacken. Doch dafür müsst ihr euch außerhalb der Map glitchen und dort einer bestimmten Route folgen. Das ist selbst für gestandene Hüter nicht immer einfach und ohne weiteres machbar, weshalb wir hier auf eine explizite Beschreibung verzichten. Für sie dürfte es einfacher, die Kiste im regulären Raid-Verlauf zu holen.

Solltet ihr doch Interesse daran haben, dann schaut einfach das obere Video von Esoterickk ab Minute 3:09 weiter. Mit 2 Kisten auf allen 3 Charakteren könnte man dann auf 60x Eroberungsbeute pro Woche kommen.

Übrigens, auch das ist noch wissenswert: Der neue Raid ist geschafft – 5 Änderungen, die ihr jetzt kennen müsst