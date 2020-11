Wenn in Destiny 2 die Erweiterung Jenseits des Lichts startet, könnt ihr euch sogar Raid-Exotics kaufen. Das wird aber nicht billig. MeinMMO klärt hier auch, wie Veteranen den neuen Einstieg problemlos starten.

So löst Bungie ein großes DLC-Problem: Am 10. November startet endlich Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light). Die Erweiterung bringt den Hütern frische Locations, die Season 12 und auch neue Exotics. Zeitgleich verschwindet aber auch viel alter Content aus dem Spiel. Davon betroffen sind zahlreiche Exotic-Waffen, Raids und Quest samt ihrer Belohnungen.

Die Spieler fragen sich daher, ob diese Dinge für immer verlorenen sind oder wie sie an die mächtigen Waffen kommen sollen? Bungie liefert darauf nun eine clevere Antwort.

Ab Beyond Light findet ihr im Turm 2 Kiosks, die sich des Problems annehmen:

Das Quest-Archiv

Das Exotische Archiv

Das gibt’s beim Quest-Archiv: Hier herhaltet ihr einen Überblick über eure alten Quests, die ihr eventuell vor Monaten begonnen, aus den Augen verloren und aufgegeben habt. Ihr müsst dann nicht umständlich die NPCs aufsuchen, sondern startet die Aufgaben am Kisok-Terminal.

Das Quest-Archiv findet ihr neben dem Postmeister im Turm

Bungie bestätigte auch, dass Veteranen auf diese Weise den neuen Einstieg im Kosmodrom spielen können. Ihr müsst also nicht, wie befürchtet, erst einen neuen Charakter erstellen und im schlimmsten Fall einen eurer 3 Hüter löschen.

Rückt Destiny 2 in Jenseits des Lichts Raid-Exotics für alle raus?

Was kann das Exotische Archiv? Der volle Name dieses Kiosks lautet „Monument der Verlorenen Lichter“. An diesem Archiv besorgt ihr euch entgegen dem Namen aber nicht nur Exotic-Waffen, sondern auch legendäre Waffen.

Es gibt hier Exotic-Waffen, deren Quest nicht mehr im Spiel ist – dazu zählt beispielsweise Izanagis Bürde, denn die Schmieden findet ihr im DLC nicht mehr

Selbst Exotics aus den ab Beyond Light unerreichbaren Raids erhaltet ihr hier

Auch die legendären Spitzenwaffen und Auftragswaffen der vergangenen Seasons sollt ihr euch hier abholen dürfen

Den Kiosk „Monument der Verlorenen Lichter“ findet ihr im Turm neben den Tresoren

So funktioniert das: Da viele der hier zu erwerbenden Waffen ursprünglich an sehr lange und teils bockschwere Quests gebunden waren, schenkt euch Bungie die Waffen nicht. Ihr müsst sie am Kiosk kaufen.

Ihr braucht Glimmer, Zielort-Materialien, Meisterwerk-Materialien.

Sogar ein Exotischen Code oder ein Aszendenten-Bruchstück wird fällig.

Einen Exotischen Code gibts durch den Season Pass in der Saison der Jagd und ab Beyond Light erhaltet ihr weitere durch eine wöchentliche Quest bei Xur.

Zudem gibt es eine neue Währung: Eroberungsbeute. Die braucht ihr für die seltenen Raid-Exotics.

Ihr erhaltet Eroberungsbeute auch nur durch Raid-Abschlüsse – also bleiben diese Exotics Nicht-Raidern weiterhin verwehrt. Wenn ihr aber beispielsweise alte Raids nie gespielt habt und den neuen Raid aus Beyond Light oft genug zockt, habt ihr trotzdem bald eine volle Exo-Sammlung.

Wie hoch die kosten im Detail dann ausfallen, wissen wir wohl erst nach dem Release von Beyond Light. Billig rückt der Kiosk seine Waffen aber garantiert nicht raus. Handelt es sich bei den Knarren hier mit um das beste, was ein Hüter ausrüsten kann. Bedenkt aber, dass es sich hier nicht um die neuen Exotics aus dem DLC handelt.

Destiny 2: Spieler tüfteln an mysteriösem Rätsel – Führt es zum Saison-Finale?

Was haltet ihr von dem Kiosk-System? Kommt ihr so endlich an das eine Exotic, das euch noch in der Sammlung fehlt? Hattet ihr befürchtet, dass ihr einen ganz neuen Charakter erstellen müsst, um dem Kosmodrom einen nostalgischen Besuch abstatten zu dürfen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Ihr habt eine längere Destiny-Pause gemacht und versteht nur Bahnhof? Dann hat MeinMMO hier einen kompakten Nachhilfekurs zum neuen DLC: Das müssen Rückkehrer vor Beyond Light wissen