Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Aktuell bleibt auch hier nur Abwarten oder Rätseln, doch dass Bungie ein saisonales Finale in Form eines Events nicht zumindest kurzfristig ankündigt, wäre schon verwunderlich. Aber vielleicht wartet man noch darauf, ob das neue Rätsel gelöst und das Event damit für alle Hüter freigeschaltet wird. Auch das ist immer noch eine Möglichkeit in den Augen einiger Spieler.

Allerdings vermuten einige Spieler, dass es in der Nacht von Montag auf Dienstag starten könnte. Denn kurz, bevor die Server für eine lange Wartung offline genommen gehen, sollen Spieler noch ein kleines Update herunterladen. Einige denken, das könnte das Event starten. Doch dabei handelt es sich nur um Spekulation und wäre auch echt schade. Denn bei uns in Deutschland wäre das um 1 Uhr nachts am Dienstag.

So meinte Luke Smith, der Franchise-Chef, dass es tatsächlich ein kleines Abschluss-Event geben wird. Es soll nicht allzu abgedreht werden – einfach gemeinsam im Turm chillen, bevor die Lichter ausgehen, also bevor die Dunkelheit kommt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Eigentlich sollte es eine Überraschung für die Hüter werden, doch in einer Mail, die zahlreiche Hüter erhalten haben, gab es bereits Hinweise, dass zum Ende der Saison noch eine Überraschung auf die Spieler wartet. Für mehr Infos sollte man den aktuellen „This Week at Bungie“-Blog lesen. Doch dort stand nicht ein Wort davon. Kurze Zeit später gab es aber Klarheit vom Destiny-Chef höchstpersönlich:

Dabei wurde eine gewaltige Kabal-Raumstation zerstört, die über die gesamte Season als große Gefahr aufgebaut wurde. Und jeder konnte vom Turm aus zusehen, wenn er wollte. Das Event kam durchaus gut an, auch wenn es von den meisten als zu sehr in die Länge gezogen empfunden wurde.

Einige vermuten, dass dadurch am Ende beispielsweise einige fehlende Lore-Seiten enthüllt werden könnten. Andere denken, dass es mit der Träumenden Stadt zu tun hat und ähnlich wie das „Korridore der Zeit“-Puzzle ablaufen könnte – nur in kleinerem Rahmen. Und wiederum andere vermuten, es könnte Spieler zum Abschluss-Event der Season 11 hinführen.

Wo führt das Rätsel die Hüter hin? Was wird nun am Ende geschehen? Aktuell weiß das noch keiner. Ob es tatsächlich zu einem Ingame-Event führt, ist ebenfalls noch nicht klar.

Worum geht’s da? Es dreht sich dabei aktuell um eine Seite, die nur über die Collectors Edition von Beyond Light zugänglich wurde . Diese Seite spuckt am Ende verschiedene Bilder aus – größtenteils unterschiedliche Anordnungen von schwarzen und weißen Quadraten.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 − 3 =

Insert

You are going to send email to