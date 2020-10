Destiny 2: Die neue Collector’s Edition steckt voller Storys und Rätsel

Bei Destiny 2 warten alle auf Beyond Light. Aber schon jetzt lösen Spieler Rätsel aus der Erweiterung und finden spannende Lore-Infos.

Woher kommen die Geheimnisse? Noch gut 2 Wochen trennen die Hüter von der heiß erwarteten Erweiterung „Jenseits des Lichts“ (Beyond Light). Doch in den letzten Tagen häufen sich Meldungen darüber, dass die Collector’s Edition schon an die Spieler verschickt wurde.

Die neue Location Europa können auch die Besitzer dieser Version von Beyond Light erst am 10. November besuchen. Doch der CE liegen zahlreiche physische Sammelobjekte bei. Die Notizbücher, Artworks und blinkenden Pyramiden wurden sogleich von den Hütern genaustens unter die Lupe genommen.

So konnten Spieler schon jetzt viele Geheimnisse des DLCs lüften. Sie haben aber auch mysteriöse Rätsel und Codes gefunden, die wohl noch eine Weile für Kopfzerbrechen sorgen.

Das steckt in der inzwischen ausverkauften Collector’s Edition von Destiny 2: Beyond Light

Als wahre Fundgrube hat sich ein Logbuch entpuppt. Darin lesen wir über das Gefahrenpotenzial von Europa. MeinMMO fasst euch einige der spannenden Infos zusammen.

Weiterlesen auf eigene Gefahr: Der Artikel enthält potenzielle Spoiler für die Story von Beyond Light

Diese Geheimnisse aus Jenseits des Lichts wurden aufgedeckt

Das erfahren wir:

Es gibt hier glücklicherweise keine Anzeichen für Ahamkara-Aktivitäten

Ghaul konnte das Licht des Reisenden mit Technologie von Oryx‘ Schiff (Dreadnaught) unterdrücken.

Die mysteriösen Neun (IX) haben ein besonderes Interesse an Europa und der „Dark Matter“. Hier soll Xur wohl seine physische Gestalt erhalten haben, mit der er uns jedes Wochenende beglückt.

Unser liebster Gefallener Mithrax kommt auch zu Wort. Er stuft die Location als sehr gefährlich ein. Zudem heißt es „hier gibt es nichts zu stehlen“. Wir wissen aber schon, dass seine und unsere Gefallenen-Feindin Eramis hier wertvolle Technologie nutzt.

Die Rasse der Exo soll tatsächlich Europa und die Tiefsteinkrypta in ihren Träumen sehen. Darüber spekulieren Hüter seit Destiny 1.

Ähnlich wie auf Titan soll es geheime Lebensformen unter der Oberfläche geben – ob ein Wiedersehen mit „Nessie“ ansteht?

Die Seiten sind voll mit Lore und Rätseln – Quelle: Imgur

Darüber hinaus wurden einige Codes aus der Collector’s Edition entschlüssel, mit denen ihr euch schon heute kostenlos Cosmetics aus Beyond Light sichern könnt.

Was schreibt eine alte Freundin? Der Collector’s Edition liegt auch ein Brief bei, den die Exo-Stranger an uns geschrieben hat. Auch hier verstecken sich spannende Infos:

Die Exo-Stranger ist – wie lange vermutet – die Schwester von Ana Bray.

Die ehemals als Elsie Bray bekannte Fremde schreibt, dass ihr berühmter Großvater Clovis Bray nach Europa reiste. Der Wissenschaftler wollte auf Europa unsterblich werden.

Einige Leaks sprechen übrigens davon, dass wir Clovis Bray im neuen Raid als Boss gegenübertreten.

Dieses Geheimnis ist ungelöst: In den Notizen sind noch weitere Codes und Rätsel versteckt. Interessant ist besonders ein Rätsel, das auf Bungies offizielle Webseite führt.

Hier sind die Besucher aufgefordert, selbst einen Code einzugeben:

Die Lösung soll wohl das Wort „CHOOSE“ sein (zu Deutsch etwa wähle aus). Offenbar lässt sich das Rätsel aber erst am 5. November lösen. Hier könnt ihr selbst euer Glück versuchen:

Laut den Usern vom Raidsecrets-reddit soll dieser Code aber nur bei angemeldeten Besitzer der Collector’s Edition funktionieren.

Was haltet ihr von den Rätseln und Lore-Infos aus der Collector’s Edition? Seid ihr auch Sammler von solchen Items, stellt euch gerne Dinge aus euren Lieblingsgames ins Regal oder reicht euch das Spiel an sich vollkommen aus?