Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr die Codes dort eingegeben oder via Copy-and-paste eingefügt, erhaltet ihr eine Rückmeldung. Dort steht, dass ihr den Inhalt erst final abholen könnt, wenn Beyond Light am 10. November Release feiert.

So sichert ihr euch die Embleme: Die 3 Codes werden nicht im Spiel selbst, sondern auf der Bungie Webseite eingelöst. Begebt euch auf die Redeem-Page, meldet euch mit eurem Profil an und wählt eure bevorzugte Plattform aus.

Schaut euch hier das mysteriöse, blinkende Objekt an, mit dem Eramis die Mächte der Dunkelheit in Stasis verwandelt:

Was hat es mit den Codes auf sich? Seit dem 20. Oktober berichten einige Hüter, dass ihnen die physischen Goodies der Collector’s Edition von Beyond Light zugeschickt wurden. Unter den Gegenständen befinden sich ein Notizbuch und die Replik eines „Splitters der Dunkelheit“.

Um diese Cosmetics geht’s: Am 10. November beginnt bei Destiny 2 mit der großen Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) ein neues Kapitel. Spieler haben schon jetzt einige geheimen Codes entschlüsselt, die ihr für 3 exklusive Embleme einlösen könnt.

