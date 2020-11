Bei Destiny 2 ist der neue Raid aus Beyond Light geschafft. Als Belohnung gibt’s für alle das neue Exotic-Schwert und ein exotisches Scharfschützengewehr. Dazu kommen frische Quests auf Europa.

Weil die ersten Hüter den neuen Raid gemeistert haben, hat sich die Welt von Destiny 2 verändert. Ihr könnt euch jetzt zwei neue Waffen-Exotics holen, in der Schattenzone um Weltraumschrott kämpfen und ein paar frische Quests und Herausforderungen bei Variks auf Europa angehen.

So lange hat der neue Raid gehalten: Am Abend des 21. Novembers öffnete die Tiefsteinkrypta ihre Pforten. Der neue Raid aus Beyond Light hielt dann etwa 6 Stunden, bis die ersten Teams den letzten Endboss in die Knie zwangen.

Bungie meldete sich via Twitter und kündigte an, dass sie nun den Sieger des World’s First erst einmal genau verifizieren müssten. Dass die Siegerehrung diesmal länger dauert, hat der Destiny-Entwickler dabei schon im Vorfeld angekündigt – diesmal soll alles möglichst fair laufen.

Der Raid hat mit etwa 6 Stunden nicht annähernd so lange gehalten wie beispielsweise der „Letzte Wunsch“ aus Forsaken. Da raideten manche Hüter 24 Stunden und verpassten den Abschluss am ersten Tag um 2 Minuten.

Das sind die neuen Inhalte aus Beyond Light für alle Hüter

Fliegt ihr nun die DLC-Location Europa an, begrüßt euch eine kleine Cutscene. Dort erfahrt von den Heldentaten der Raider, aber auch, dass durch die Ereignisse der Tiefsteinkrypta neue Gefahren auf Europa lauern.

Diese neue Exo-Quest ist live: Ihr könnt euch jetzt das neue Exotic-Schwert „Die Klage“ verdienen.

Die Klage ist ein Kettensägen-Schwert

Besucht dazu Waffenmeister Banshee-44 im Turm. Er hat für euch die Quest „Verlorene Klage“. Die Questreihe ist recht lang und wird euch einige Zeit beschäftigen, belohnt euch dann aber auch mit einem coolen Kettensägen-Schwert.

Das ist die Schattenzone: Am Ende des Raids haben die Hüter eine Raumstation zerstört – deren Trümmer fallen nun auf Europa. In der sogenannten Schattenzone regnet dieser gefährliche Weltraumschrott herunter und die Gefallenen wollen ihn aufsammeln, um damit… irgendwas Böses zu tun.

Das können wir nicht zulassen und so müsst ihr die Oberhand in der Schattenzone mit Gewalt durchsetzen.

Schaut ihr euch die Karte von Europa an, seht ihr, dass nun ein Bereich mit einem gelben Symbol und kleinen Kometen markiert ist. Hier befindet sich die wöchentliche Schattenzone.

Besucht vorher unbedingt die Fremde Exo im Gebiet „Jenseits“.

Von ihr erhaltet ihr die Quest „Harter Regen“. Die belohnt euch diese Woche mit der neuen, legendären Pistole aus dem Europa-Arsenal.

Bei 1 seht ihr den neuen Raid, bei 2 die Schattenzone und bei 3 eine neue Variks-Quest

Bei Variks gibt’s ein neues Exotic, Herausforderungen und Sabotage-Missionen

Das hat Variks für euch: Auch bei dem Gefallenen Variks findet ihr eine neue Quest: „“Alte Geheimnisse, neue Herausforderungen“.

Hier gilt es, durch die Ereignisse im Raid aktivierte Exo-Energie-Quellen aufzuspüren. Die erste Mission davon hat eine empfohlene Power von 1.230 und belohnt euch sogar mit mächtigem Loot.

Im Laufe der Quests schaltet ihr neue „Sabotage“-Aufträge und spezielle Herausforderungen bei ihm frei.

So gibt’s die neue Exo-Sniper „Wolkenschlag“: Habt ihr ausreichend Sabotage-Missionen für Variks erledigt, erhaltet ihr die Möglichkeit, die „Imperiums-Jagden“ mit einer höheren Schwierigkeit anzugehen.

Bei Abschluss dieser Missionen besteht die Chance auf das neue Exotic-Scharfschützengewehr Wolkenschlag.

Macht fleißig Sabotage-Missionen für Variks und erhaltet so eine Chance auf Wolkenschlag

Was sind die Exo-Herausforderungen? Die Missionen von Variks schalten wohl die sogenannten Exo-Herausforderungen (Exo-Challenges) frei. Hier müsst ihr in insgesamt 3 Herausforderungen eurer Können beweisen und erhaltet Loot. Die Exo-Herausforderungen müsst ihr auch für Triumphe und Titel absolvieren.

Das waren alle Änderungen, von denen wir bisher wissen. Habt ihr noch weitere, ungewöhnliche Vorkommnisse gefunden? Was denkt ihr erwartet die Hüter noch auf Europa? Immerhin endet die neue Cutscene mit der Ankündigung einer neuen Exo-Bedrohung.

