Destiny 2 hat 39 neue Waffen in Season 13 – Hier findet ihr sie

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Igneous-Hammer: Gehört zu den 120er-Handfeuerwaffen und richtet Solar-Schaden an. Die Handfeuerwaffe bietet die wohl besten Grundwerte seiner Gattung und kratzt mit den richtigen Perks an der maximalen Reichweite.

Letzter Dollar: Diese Waffe gehört zu den angesagten 120er-Revolvern und hat ausgezeichnete Reichweite und hohen Schaden. Letzter Dollar richtet Leere-Schaden an. Der potenzielle Perkpool ist riesig, ihr braucht also für euren God-Roll viel Glück.

Die ganzen frischen Schießeisen der Season 13 von Destiny 2 waren bitter nötigt, denn viele alte Knarren gehen in den Ruhestand . So mancher Hüter fragt sich daher, wie er seinen scheidenden Favoriten ersetzen soll.

In Destiny 2 hat die Season 13 begonnen und die bringt insgesamt 24 ganz neue sowie 15 neu aufgelegte Waffen ins Spiel. Hier erfahrt ihr, was das für Knarren sind und woher ihr sie bekommt.

