Destiny 2: Spieler spüren jetzt, wie schmerzhaft der Waffenruhestand wirklich ist

Schon vor Destiny 2 Beyond Light haben die Spieler das Sunsetting, also den sogenannten Waffenruhestand, kritisch gesehen. Jetzt spüren sie es mit voller Härte. Der Destiny-Chef hat aber aufmunternde Worte dazu.

Um was geht’s? Seit am 10. November die Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) erschienen ist, haben zahlreiche Änderungen ihren Weg ins Spiel gefunden. So sehr sich die Hüter über die neuen Stasis-Super, die Story auf Europa und die neuen, mächtigen Exotics freuen, so sehr kritisieren sie den sogenannten Waffenruhestand. Aktuell zählt dieser zu den größten Kritikpunkten an Destiny 2.

Waffenruhestand oder Sunsetting heißt, dass Waffen und Rüstungen nicht mehr endlos hochgelevelt werden können – sie haben eine feste Infundier-Grenze, eine Art Verfallsdatum (ausgenommen Exotics). Hat ein Item diese Grenze erreicht, ist es im dann im aktuellen Endgame quasi unnütz, das Item wird nicht zerstört, spielt aber in den anspruchsvollsten Aktivitäten keine Rolle mehr – daher der Begriff „Sunsetting“ (Ruhestand).

Sunsetting bedeutet aber auch, dass die Waffen irgendwann aus dem Ruhestand wieder zurückgeholt werden können und dann wieder relevant werden – sprich ein aktuelles Powerlevel und unter Umständen einige Änderungen aufweisen. Dazu müssen sie dann aber auch neu erspielt werden.

Schon bei der Ankündigung des Waffenruhestands im Sommer 2020 sorgte das für Aufruhr in der Community, auch auf MeinMMO. Jetzt, da Beyond Light und das Sunsetting live sind, wird die ganze Tragweite dieser Designentscheidung schmerzlich sichtbar.

Das war der Plan: Eigentlich sollte das Sunsetting dafür sorgen, dass mächtige Waffen ihren Moment in der Sonne haben, um richtig zu strahlen. Bungie schickt sie dann nach einem Jahr voller Ruhm in Rente.

So bleibt die Sandbox frisch und die Spieler konnten sich an einem coolen Spielzeug erfreuen. Danach sollten aber neue Waffen in den Fokus rücken.

Das sind jetzt die Probleme: Damit das klappt, müssen aber auch neue Waffen kommen, die interessant sind und die wie Karotten vor den Nasen der Spieler sind.

Viele alte und beliebte Waffen sind nun im Eisenbanner, den Trials, auf Europa und auch im neuen Raid nicht mehr konkurrenzfähig – manche dieser Waffen wurde über Monate gegrindet, da steckt Herzblut drin.

Es gibt aber einfach nicht genug neue Alternativen, um die leeren Ränge zu füllen.

Aktuell gibt es in Beyond Light nur etwas mehr als 30 neue Knarren, aber über 100 sind vom Waffenruhestand betroffen.

Die Spieler nervt zudem, dass sie teils wirklich dieselben Waffen und Rüstungen wie vor einem Jahr „neu“ besorgen müssen. Nur damit sie das aktuelle Powerlevel vorweisen und somit auch wieder relevant sind. Doch wenn sie die Items dann jetzt (wieder) leveln, wird man sie nach einiger Zeit wieder wegschmeißen dürfen.

Ein Teil der neuen Europa-Waffen

Auf reddit finden sich daher Threads wie „Sunsetting in Beyond Light ist das abgrundtief letzte“. Der hat beinahe 4.000 Upvotes und 450 Kommentare.

Auch auf MeinMMO habt ihr euren Unmut über den Verlust eurer liebsten Knarren bereits zum Ausdruck gebracht:

Ich musste meine geliebte 21 % Delirium nun wegen Sunsetting einmotten, es hat mir förmlich das Herz gebrochen… 😫 Das war das geilste Maschinengewehr, das ich bisher hatte. UnderSkilled_and_OverGeared via MeinMMO

Wir fassen zusammen: Damit die Spieler das Sunsetting akzeptieren, braucht es eine ansprechende Menge an neuem Loot, der es dabei auch wert ist, gejagt zu werden. Zwar kennen wir noch nicht das ganze Arsenal von Beyond Light und die Season 12 startet auch erst am 17. November voll durch, aber hier ist die Frustration der Spieler sehr groß und auch nachvollziehbar. Und so viel dürfte da auch nicht mehr an neuen Waffen kommen.

Destiny-Chef sagt: „Es ist nie einfach copy and past“

So reagiert Bungie: Der Game Director für Destiny bei Bungie, Luke Smith, ist während eines Interviews mit gamesradar auf das Streitthema Sunsetting eingegangen.

Laut Smith habe man viel von Season 11 und den Umbral-Engrammen gelernt. Und ja, man wird alte Waffen wieder ins Spiel bringen. Dabei wird es „aber nie einfach copy and paste“, also einfach nur kopieren und wieder neu einfügen. Ihm ist klar: „ich weiß, dass unsere Spieler es so beschreiben würden, aber ich kann euch versichern, dass es nicht nur das ist.“

Er führt weiter aus: „Wir wollten sicherstellen, dass wir die Perks und die Statuswerte auf den neuesten und besten Stand bringen, damit es sich nicht so anfühlt, als würde man losziehen und die exakt gleiche Version nochmals bekommen.“

Luke Smith

Demnach wird Bungie neben komplett neuen Ballermännern auch die Favoriten von einst wiederbringen – aber nie so, wie wir sie schon einmal in den Händen hatten.

Die Frage, die dabei bleibt, ist: kommen parallel dazu auch genug spannende, neue Waffen? Oder ist ein Großteil der „neuen“ Waffen nur leicht abgeänderter, aufgewärmter Kaffee? Was glaubt ihr? Wie wird sich das Thema in den nächsten Seasons entwickeln?

In Season 12 erwartet die Hüter bald übrigens die Rückkehr einer der beliebtesten Waffen: Destiny 2 bringt ikonisches Exotic Falkenmond zurück – Wie und wann gibt’s die Waffe?