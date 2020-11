Bei Destiny 2 ist vor Kurzem die neue Erweiterung Jenseits des Lichts gestartet. Doch wie kommt sie bisher an? Was sagen die Spieler? Wir fassen die Stimmung rund um Beyond Light nach den ersten Tagen zusammen.

Was hat es mit Beyond Light auf sich? Jenseits des Lichts oder Beyond Light ist die neue Erweiterung von Destiny 2, die nun am 10. November gestartet ist.

Diese wurde von vielen mit Spannung erwartet, denn sie bringt unter anderem eine neue Story, frische Ausrüstung, einen neuen Schauplatz und coole neue Kräfte für die Hüter.

Nachdem sich nun zahlreiche Hüter weit durch die neuen Inhalte gekämpft und sich ein erstes Bild vom Beyond Light gemacht haben, wird das Addon nun fleißig diskutiert.

Das lange Warten hat endlich ein Ende

Wie kommt Jenseits des Lichts nach den ersten Tagen an?

So ist die Stimmung: Generell sehen viele die neue Erweiterung gespalten, es gibt durchaus Lob, aber auch viel Kritik.

Der Grundtenor, der dabei mitschwingt, ist: Beyond Light ist an sich eine gute Erweiterung, die allerdings mit einigen schlechten oder zumindest fragwürdigen Design-Entscheidungen so manch einem die Erfahrung vermiest.

Das wird gelobt: Viele Inhalte der neuen Erweiterung kommen bei den Spielern gut an.

Die neuen Exotics sind cool. Die, die bisher gespielt werden konnten, kommen gut an.

Die neuen Stasis-Kräfte bieten zahlreiche neue Möglichkeiten und machen richtig Spaß – zumindest in PvE. Zu PvP später mehr.

Der neue Soundtrack kommt gut an

Den neuen eisigen Schauplatz Europa mit seinen Schneestürmen und Mysterien finden viele fantastisch

Neue feindliche Einheiten sorgen für zusätzlichen frischen Wind

Auch die Story an sich findet so manch einer durchaus spannend

Der neue Anfang für frische Spieler ist gut gelungen und besser als der chaotische Einstieg zuvor.

Die Hüter toben sich auf dem Eismond Europa aus

Hier gibt’s Kritik: Doch es gibt auch Kritik – und davon leider eine ganze Menge. Zu Beginn waren viele noch quasi im Flitterwochen-Modus, doch je mehr man sich durch die neuen Inhalte kämpft und Zeit in Destiny verbringt, desto stärker werden viele negative Punkte spürbar.

Auch wenn der Start erfolgreich war, so verlief er auch extrem holprig.

Auf dem PC klagen nach dem Release zahlreiche Spieler immer noch über Performance-Probleme

Die Auswirkungen des Sunsetting, also des sogenannten Waffenruhestandes, werden nun so richtig spürbar. Damit wurde ein Großteil der bisherigen Schießeisen für die neuen Inhalte unnütz, es gibt aber einfach viel zu wenig Neues, um diesen Umstand zu kompensieren. Das dürfte sich in Zukunft zwar durch neue Ausrüstung bessern, doch den aktuellen Zustand halten viele für unhaltbar.

Generell wird die Vielfalt bei neuen Waffen bemängelt. Forsaken brachte laut Daten beispielsweise 98 legendäre/exotische Waffen ins Spiel, Beyond Light bisher nur 31.

Bis auf Rüstungsteile gab es bei den Händlern keine Aktualisierung, wobei die jeweiligen neuen Rüstungen nur Reskins voneinander sind.

Legendaries, die regulär in der Spielwelt droppen, sind im Prinzip dieselben, wie auch letzte Saison

Generell bietet Destiny 2 aktuell als Shooter mit Fokus auf Loot einfach zu wenig neuen Loot.

Die neuen Kräfte kommen bei vielen zwar super im PvE an, doch Stasis macht das PvP kaputt und ruiniert dort sehr vielen Spielern aktuell komplett das Erlebnis.

Die Forsaken- und Shadowkeep-Erweiterung kosten aktuell immer noch extra, doch im Prinzip wurde deren gesamte Ausrüstung mit Ausnahme der Raids vom Sunsetting betroffen. Das Gear, was man dort in den regulären Aktivitäten bekommt, kann nicht mehr effektiv in den neuen Inhalten oder Spitzenaktivitäten genutzt werden.

Die Free-to-Play-Erfahrung bietet jetzt zwar einen guten Einstieg, hat aber kaum noch nennenswerte Inhalte. Davon verlor New Light einen Großteil mit dem Erscheinen von Jenseits des Lichts.

Ist man mit Jenseits des Lichts durch, bietet Destiny 2 aktuell für ein Action-MMO einfach zu wenige Inhalte, so manche Spieler. Und auch wenn die Inhalte durchaus gut sind – für wie lange werden sie reichen?

Kurzum: So gut Beyond Light bei vielen seiner neuen Inhalte eigentlich ist, so sehr drücken einige Design-Entscheidungen für viele auf die Spaßbremse und überschatten damit aktuell sogar teils all die positiven Aspekte, die die neue Erweiterung mit sich bringt. Gerade der Entfall vieler Inhalte, das Sunsetting und nicht genug Neues im Gegenzug – damit scheinen gerade eine ganze Menge gestandener Spieler zu hadern. Für neue Spieler ist das aber weniger ein Problem.

Die Stimmung könnte sich in den folgenden Tagen und Wochen aber noch bessern. Schließlich geht die Season 12 erst nächste Woche richtig los und dürfte zusätzlich für Abwechslung sorgen – auch wenn diese nicht zu Beyond Light gehört. Zudem startet nächste Woche auch der neue Raid in der Tiefsteinkrypta, der auch noch die ein oder andere neue Waffe oder Rüstungsteil mit sich bringen wird.

Generell ist die aktuelle Stimmung aber: Beyond Light bringt viel Gutes aber auch einiges Schlechtes mit sich, wobei das Schlechte für so manch einen die positiven Sachen zumindest überschattet, wenn nicht sogar überwiegt. Geliefert hat man durchaus. Aber ob und für wie lange das ausreicht – das wird sich erst noch zeigen müssen. Kurz nach dem Start ist jedenfalls längst nicht jeder glücklich.

Hüter, jetzt seid ihr gefragt

Was sagt ihr? Wie blickt ihr nach den ersten Tagen auf die neue Erweiterung? Hat sie euch überzeugt und ihr habt Spaß damit? Wisst ihr noch nicht so recht, was ihr davon halten sollt? Seid ihr enttäuscht und bereut sogar möglicherweise den Kauf?

Macht mit bei unserer kleinen Umfrage und sagt es uns. Bedenkt, ihr habt nur eine Antwortmöglichkeit. Vielen Dank für eure Zeit und die Teilnahme.

Gerne könnt ihr eure ausführliche Meinung mit uns und den Lesern von MeinMMO auch in den Kommentaren teilen.

Übrigens, die nächsten Tage und Wochen dürften für Destiny 2 wichtig werden. Denn für so manch einen steht und fällt Destiny 2 mit seiner neuen Erweiterung Jenseits des Lichts. Es wird spannend sein, zu sehen, ob man die Spieler damit auch auf Dauer überzeugen kann.

Auch unser Chef-Redakteur Gerd Schuhmann hat sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt: Destiny 2 verspricht uns seit 6 Jahren die Zukunft – Jetzt muss sie kommen, sonst ist’s aus