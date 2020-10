Destiny war 2014 ein Spiel, das wie eine Verheißung auf eine prächtige Zukunft aussah. 2020 hat dieser Traum mittlerweile Kratzer, Schrammen und tiefe Wunden erlitten. In den nächsten Wochen entscheidet sich mit Destiny 2: Beyond Light, ob die Idee „Loot-Shooter“ überhaupt eine Zukunft hat.

Das war 2014 so besonders an Destiny: Das Spannende an Destiny war eigentlich nie „Das, was das war“, sondern immer „Das, was noch kommen würde.“

Destiny war von Tag 1 an ein Spiel der Versprechen und der Superlative. Das fing schon damit an, dass die große Ansage von Activision Blizzard damals war:

„Destiny wird ein Spiel für 10 Jahre“ (via theguardian).

Es wurden die riesigen Dimensionen von Destiny beschrieben. Es wurde gezeigt, unter welchen Bedingungen das neue Spiel Destiny entstand. Es hieß, Bungie hätte ein „Multiplex-Kino“ gekauft, um alle Mitarbeiter unterzubringen.

Es gingen Fotos vom Studio rum, wo offenbar nachts noch am Spiel geschraubt wurde mit zig Arbeitsplätzen und erleuchteten Monitoren. Selbst das Bild sah aber nur so aus, als zeige es nur einen Bruchteil der Kapazität, die Bungie auf Destiny wirft.

Solche Fotos von Bungie ließen Spieler damals träumen. Quelle: GamesIndustry.Biz

Das Versprechen schwang mit: Dort würden sicher hunderte Mitarbeiter rund um die Uhr an neuen Inhalten arbeiten, damit eine Art „WoW, nur als Shooter“ entsteht: Ein eigenes Universum, das wächst, atmet, bebt und immer besser wird.

Jeder, der Destiny spielte, konnte es vor seinem inneren Auge in den nächsten Jahren erblühen sehen.

Das ganze Game sah so aus, als würde es für 10 Jahre wachsen. Man musste das den Spieler gar nicht versprechen, die malten sich selbst aus, wie das die nächsten 10 Jahre weitergehen würde:

Es würden immer neue Zonen kommen, immer neue Ausrüstung, neue Gegner, neue Klassen – einfach das, was schon da war und was jeder spielen konnte, nur immer mehr und immer besser.

Destiny schmeckte und fühlte sich dank des Gunplays innovativ und fantastisch an, nun wartete man auf den versprochenen Nachschlag.

Der erste Raid, die Gläserne Kammer, war schon ein Erlebnis für viele. Hier bekamen Online-Shooter einen Hauch von WoW-Raids ab. Wie würde das erst in ein paar Jahren aussehen?

Der Endgegner des 1. Destiny-Raids, Atheon. Was würde danach noch kommen?

Die Welt lud dazu ein, in sie einzutauchen. Überall deuteten sich Rätsel an. Wer war der Reisende? Woher stammt die Schar? Was ist mit der Königin der Erwachten los?

Und überhaupt schwirrten so viele Ideen rum, wie es weitergehen könnte: Hüter könnten doch ihr eigenes Raumschiff haben, wo sie leben, oder ein kleines Apartment auf dem Mond, ein Haustier vielleicht oder einen Handwerks-Beruf. Mit „Sparrow-Racing“ gab Bungie den Spielern einen Vorgeschmack, was alles möglich ist

Sparrow-Racing kam 2015 und wirkte wie ein Versprechen, dass Destiny mehr als „nur“ ein Shooter sein kann.

Spieler wollen neue Inhalte – Bungie dreht sich ständig um sich selbst

So war es dann wirklich: Die Realität der letzten 6 Jahre war ernüchternd. Die Spieler entwickelten einen riesigen Appetit auf neue Inhalte. Bungie konnte diesen Hunger nie stillen.

Die Entwickler wendeten Tricks an, um den Anschein zu erwecken, es kommen neue Inhalte, die aber gar nicht wirklich neu waren. Das „Recyclen“ von Inhalten wurde über die Jahre zu einer Kunstform erhoben.

Spieler erwarteten alle 4 Monate ein „großes, neues Update“ mit einem Raid, neuer Story, neuen Exotics und Ausrüstung – so wie es mal angedacht war. Aber stattdessen gab es Leere und nur punktuell kurze, neue Inhalte. Lange Content-Dürren, Monate ohne wirkliche neue Inhalte, viel Frust und Langweile regierten den Alltag der Hüter.

In den „guten“ Jahren 2015 und 2018 gelang es Bungie zumindest, einmal im Jahr für etwa 6 Wochen einen größeren Hype zu erzeugen, indem man mit einer guten Erweiterung die Spieler zufriedenstellte, aber die meiste Zeit knurrte der Magen.

Gilt als das Highlight von Destiny bisher: The Taken King (2015).

Woher kommen die Probleme? Bungie hat selbst schon früh gemerkt, dass sie zu Beginn zu naiv waren. Die Content-Pläne waren zu optimistisch, das Studio war gar nicht so aufgestellt, derart viele Inhalte parallel zu produzieren, wie eigentlich gedacht und geplant. Den engen Zeitplan konnte man schon 2014/2015 nur halten, weil die Teams vorm Launch von Destiny bereits Inhalte vorproduziert hatten.

Denn als die Spieler grade anfingen, Destiny 1 zu spielen, war das Team von Luke Smith grade mitten in der Jahr-1-Erweiterung „König der Besessenen.“ Aber bereits Ende 2015 waren die Vorratskammern leer und man musste Destiny 2 um ein Jahr verschieben.

Wie man aus Insider-Berichten hört, war Bungie technisch nicht in der Lage, die Inhalte so schnell zu entwickeln, wie es notwendig gewesen wäre. Dafür war die Engine nicht ausgelegt

In Zeiten der Krise sollte er es grundsätzlich retten: Luke Smith.

Eigentlich hätte Bungie parallel mehrere Teams gebraucht, um Inhalte zu entwickeln und die hätten immer im Zeitplan bleiben müssen – Verschiebungen konnte man sich nicht leisten.

Aber selbst wenn alle Content-Teams parallel tadellos gearbeitet hätten, wäre es zu wenig gewesen. Denn Bungie merkte schnell, dass man noch ein weiteres Team braucht, ein „Live Service“-Team, um das aktuell laufende Spiel zu pflegen, dort Patches, kleinere Updates und Events zu bringen. Im April 2016 feierte man bei Bungie, „die Evolution“ der Firma: Ein Live-Team war da und brachte Updates.

Doch hinter den Kulissen verspäteten sich die DLCs ständig, immer war irgendwas hinterm Zeitplan. Überstunden und Crunch wollte man bei Bungie nach Halo 2 auf keinen Fall mehr machen.

Ohne dass man es als Spieler so recht mitbekam, wurden im Hintergrund Inhalte wild herumgeschoben, so dass Sachen, die 2020 kommen, bereits 2015 angedeutet wurden. Das erklärt die vielen seltsamen Content-Pausen.

Die Strukturen für Teams und Abläufe bei Bungie wurden mitten in der Entwicklung geändert und aufgebaut: Es war eine Operation bei laufendem Betrieb, die offenbar für eine Menge Ärger und Reibung sorgte.

Harold Ryan war bis 2016 der Chef von Bungie. Er nahm einige Leute mit zu seinem neuen Studio.

Kein Jahr bei Destiny ohne eine Krise, die das Studio zurückwirft

Diese ständigen Richtungswechsel und Anpassungen in der Struktur von Bungie führten zu einer unruhigen Entwicklung mit vielen Problemen. Eigentlich immer, wenn alles stand und lief, ging irgendwas bei Bungie schief und man verlor Schwung und Zeit:

Bereits vorm Release von Destiny 1 kam es zu einem Reboot – der Story-Autor ging, das warf die Entwicklung von Destiny zurück und sorgte für einen schrägen Story-Verlauf

2015 merkte man dann, dass der Content-Plan nicht reichte – Publisher Activision versprach Hilfe, man stellte die internen Strukturen der Firma um. Die für 2016 geplanten DLCs wurden gestrichen, stattdessen sollten nun kostenlose Updates kommen – die würde man künftig über einen Cash-Shop finanzieren.

2016 kam es zu einem Reboot von Destiny 2 – der Chef, Harold Ryan, verließ die Firma und gründete ein eigenes Studio, dem sich andere Mitarbeiter anschließen würden. Ungefähr hier muss der Aufstieg von Luke Smith begonnen haben, dem Bungie die Leitung von Destiny 2 und später die der Spiele-Reihe übertrug.

Gilt als Tiefpunkt der Franchise bisher: Destiny 2. Aber was macht der Hund da?

2017 erwies sich Destiny 2 als ziemliche Katastrophe und Rückschritt für das Spiel. Man war einfach nicht fertig geworden und musste einige gute Ideen liegen lassen, die man später nachreichen wollte

2018 waren dann die Hilfs-Studio von Activision Blizzard endlich da und es gab etwas Auftrieb. Allerdings kriselte es im Verhältnis zu Activision. Die waren mit dem Verkaufszahlen von Forsaken unzufrieden – Smith betonte hingegen, wie zufrieden man bei Bungie mit Forsaken war.

2019 trennte sich Bungie von Activision Blizzard. Nun musste Bungie das Mammutprojekt Destiny alleine aufziehen, die Hilfs-Studio ersetzen und es kam wieder ein Rückschritt

2020 haderte man dann mit dem „Season-Modell“, das man eingeführt hatte, um Content zu sparen und versprach Änderungen. Außerdem pfuschte Corona ins Handwerk.

All das führte in der Summe dazu, dass sich das Versprechen, wie Destiny von 2014 an wachsen würde, nie richtig erfüllte.

Darum ist Beyond Light jetzt die letzte Chance

Warum muss Destiny 2 jetzt liefern? Die ganze Situation von Destiny hat sich geändert, der Markt ist viel unfreundlicher geworden:

2014 war Destiny ein Stück weit einzigartig und eins der ersten „Games-as-a-service“-Spiele für die Konsolen. Während die meisten Spiele nur zum Release kurz wichtig waren, blieb Destiny das ganze Jahr über interessant und wurde diskutiert.

2020 haben sich das Umfeld von Destiny und der Gaming-Markt total gewandelt: Games-as-a-Service-Spiele sind keine Ausnahme mehr, sondern die Norm.

Mittlerweile gibt es viele Spiele, die versprechen, immer weiter zu wachsen und relevant zu sein. Allerdings sind das keine Loot-Shooter wie Destiny, sondern Spiele wie CoD Warzone oder Fortnite. Die Spiele haben eigentlich nur eine Karte, die dann ständig erweitert und aktualisiert wird.

Diese Games schaffen es, über lange Zeit relevant zu bleiben, weil sie nicht so aufwändig in der Pflege sind wie Destiny und die Spieler sich mit vergleichsweise weniger großen Udpates zufrieden geben.

Außerdem sind diese Spiele von Tag 1 an so ausgelegt, beständig zu wachsen. Man hat von den Fehlern Bungies gelernt und geht mit einem klaren Plan ran. Die Tools und die Engine sind auf schnelle Content-Produktion ausgelegt.

Das Problem ist, dass es für Destiny „keinen leichten Weg“ gibt, hier einfach mitzuhalten. Ihre Spieler erwarten harte Arbeit, neue Quests, neue Bosskämpfe, neue Inhalte – Bungie kann da nicht mogeln, sondern braucht eigentlich ständig eine Menge Arbeitskraft, um den Hunger der Spieler zu befriedigen. Das gelang die letzten Jahre nicht oder nur in Ausnahmen.

Destiny versucht seine Streamer gut einzusetzen, aber das klappt nicht immer.

Außerdem ist es für Spiele immer wichtiger geworden, auf Twitch stattzufinden und im Gespräch zu sein.

Um relevant zu bleiben, ist es für die Spiele wichtig, dass Geschichten entstehen, Events und Neuerungen kommen, über die dann gesprochen wird. So bleiben Games wie Fortnite oder CoD Warzone ständig im Gespräch.

Der Zeitgeist hat Destiny da überholt. 2014 hatte Destiny kaum Konkurrenz um die Aufmerksamkeit, heute wirkt Bungie etwas hintendran, wenn sie mit Ideen wie den „Trials“ oder „Hardcore-PvE“ versuchen, noch auf Twitch stattzufinden.

Destiny 2 baut PvE-Inhalt für Twitch – Doch der beste PvE-Streamer will’s nicht spielen

Wenn Destiny mit der neuen Erweiterung „Beyond Light“ nur Standardware abliefert, wird es schwierig werden, dass die Spiele-Reihe die nächsten Jahre übersteht. Wir sehen, dass Destiny 2 bereits in den letzten Jahren eher irrelevanter wurde. Ideen wie das „Season-Modell“ konnten nicht verfangen. Stunts wie die Partnerschaft mit Google Stadia haben nicht gefruchtet.

Die vielen Rückschläge und kleinen Niederlagen haben sich im Laufe der letzten 6 Jahre zu einem rieisgen Rucksack an Ballast entwickelt, den Destiny auf dem Rücken trägt und der es zu erdrücken droht: Die Leute haben das Gefühl, es wurde ihnen über die Jahre zu viel versprochen, das nicht eingehalten wurde.

Destiny bekam nicht genügend signifikante Änderungen und wollte über die Jahre einfach zu viel Geld sehen. Da ist viel Vertrauen und gute Stimmung über die Zeit in die Brüche gegangen – gerade bei den Veteranen.

Bungie setzt all seine Chips auf „Destiny 2 Beyond Light“

Das spricht dafür, dass Destiny 2 nun doch gut wird: Tatsächlich laufen bei Destiny alle Änderungen und Lehren, die man in den letzten 6 Jahren gezogen hat, jetzt auf Destiny 2: Beyond Light zu:

Das ist der erste große Release, den Bungie alleine machen wird, ohne Activision Blizzard, also ohne Kompromisse einzugehen.

Es wird der erste Release sein, den Luke Smith alleine verantwortet, ohne dass es vorher einen Reboot gab.

Und es ist der Release, auf den Bungie die nächsten 3 Jahre an Inhalt bauen wird.

Bungie ist mit Beyond Light wie ein Poker-Spieler, der alle Chips in die Mitte des Tisches schiebt, und „All-In“ geht.

Außerdem ist ein „Hit“ mal wieder fällig. Denn „Beyond Light“ ist quasi Destiny 3 oder zumindest der Ersatz dafür: Das ist das Projekt, auf das man seit 2017 bei Bungie hinarbeitet.

In ein paar Wochen entscheidet sich die Zukunft von Destiny 2.

Wie gut wird Beyond Light? Es gibt zu Destiny 2: Beyond Light keine Beta oder irgendwas ähnliches, sodass sich alle wieder davon überraschen lassen werden. Die Frage ist, zwischen welchen 3 Kreisen sich Destiny 2 Beyond Light bewegt:

Wird 2020 das Jahr mit einer weiteren schwachen Erweiterung, die das Ende von Destiny 2 besiegelt?

Wird 2020 ein „gutes“ Jahr wie bei The Taken King und Forsaken, bei dem man für 6 Wochen relevant ist und Spieler begeistert? Gerade mit Blick auf die neuen Konsolen.

Oder wird 2020 sogar das Jahr, in dem Destiny 2 seine 6 Jahre alten Versprechen wahrmacht? Sehen wir 2020 wirklich eine signifikante Veränderung und Verbesserung?

Ich glaube: Beyond Light wird eine gute bis sehr gute Erweiterung, ähnlich wie The Taken King.

Das Besondere könnte sein, dass Bungie es 2021 und 2022 gelingt, weitere gute Erweiterungen abzuliefern. Dann hätten wir jedes Jahr für wenigstens 6 Wochen ein „ordentliches Destiny“, das uns fesselt und unterhält. Davon, dass das Spiel ständig weiterwächst und Spieler das ganze Jahr über bei der Stange hält, ist Bungie aber weit entfernt.

Ich sehe nicht, wie das bei einem PvE-Spiel möglich sein soll, ohne innovative Ideen, die über eine Content-Vault und eine zusammenhängende, in sich schlüssige Story hinausgehen.

Beyond Light entscheidet über die Zukunft von Destiny 2.

In jedem Fall nähern wir uns dem spannendsten Punkt bei Destiny seit 2017, seit Destiny 2 erschien und so bitter enttäuscht.

Destiny 2 Beyond Light wird am 10. November 2020 erscheinen.

Die Erweiterung wird entscheiden, wie es die nächsten Jahre mit Destiny und vielleicht auch mit dem ganzen Shooter-Markt weitergeht.

Destiny 2 ist ein ständiges Thema, über das man so viel sprechen kann.

Die letzten 2 Jahre, seit dem Highlight „Forsaken“, waren für Fans von Destiny 2 bitter. Es gab zwar Highlights und Ideen, aber auch viel Leerlauf, als sich Bungie neu aufstellte. Knackpunkt war die Trennung von Publisher Activision Blizzard im Januar 2019.

Wir schauen bei MeinMMO auf diese Zeit:

Destiny 2 ohne Activision Blizzard sollte toll werden, ist bislang enttäuschend