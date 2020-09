Für Destiny 2 erscheint im November die neue Erweiterung „Beyond Light“. Bereits in dieser Woche haben die Entwickler jedoch einen ersten Einblick in die neue Karte Europa gegeben. Die ist aber schon recht alt, wie ein Nutzer im reddit beweist.

Was ist Europa? Europa ist ein Eis-Mond, der mit „Beyond Light“ ins Spiel kommen wird. Bereits im Vorfeld wurden 5 Zonen präsentiert, die auf Europa betreten werden können:

Eventide-Ruinen

Asterion-Abgrund

Cadmus-Bergkamm

Charons Übergang

Jenseits

Zudem soll es unter dem Eis noch Gebiete geben, deren Ausmaß bisher nicht bekannt sind

Zusammen mit diesen Zonen wurde auch ein Bild der Karte gezeigt. Dieses Bild erkannte der reddit-Nutzer ZoeyVS sofort wieder. Denn eine grobe Zeichnung von Europa findet sich bereits in einem Buch, das vor 5 Jahren veröffentlicht wurde.

Skizze von Europa im Buch „Die Schatzinsel“

Was ist das für ein Buch? Die Schatzinsel mit einem Einleitungsbrief von Cayde-6 ist ein Buch, das Teil der The Taken King Collector’s Edition von Destiny ist und 2015 erschien.

In diesem Buch befindet sich eine Skizze, die der Karte von Europa sehr ähnlich ist:

Die Skizze aus dem Buch

Die Karte Europa

Man erkennt deutlich, dass die Umrisse und der Aufbau sehr ähnlich sind. Zwar stimmen einige Details nicht überein, aber das dürfte keine Überraschung sein. Immerhin handelt es sich um eine Skizze, die zudem 5 Jahre alt ist.

Änderungen ließen sich außerdem leicht über die Lore erklären. Immerhin verändern sich Landschaften im Laufe der Zeit, besonders wenn es sich dabei um Eis handelt.

Trotzdem ist es Bungie hier anscheinend gelungen, die Zukunft des Spiels schon früh in Artworks zu verstecken. Inhaltlich geht es in dem Buch übrigens um die Steinkrypta und die Exo-Stranger, die auch Themen der neuen Erweiterung sein werden.

Wie lange ist Europa tatsächlich bekannt? In einem Video wurden dieses Jahr alte Aufnahmen von Destiny in der Entwicklung präsentiert. Schon damals gab es ein Concept Art mit einem Eisplaneten. Vermutlich handelte es sich schon da um Europa.

Doch nicht nur Europa wurde frühzeitig angedeutet. Schon seit einem DLC aus Destiny 1 wissen wir, dass der Schurke Oryx eine Schwester hat. Die wiederum wird der Hauptfeind der Erweiterung im kommenden Jahr 2021.

Bungie plant also oft weit im Voraus, was neuen Content angeht.

Dieses alte Concept Art soll bereits Europa zeigen.

Falls ihr euch übrigens mehr auf Beyond Light einstimmen möchtet, wurde am 22. September ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem zwei interessante Charaktere gezeigt werden.