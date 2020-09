Nein, Destiny 2 bekommt mit Beyond Light keine neue Engine. Das technische Upgrade ist jedoch wichtig für die Zukunft. Was hat es mit der kritisierten Engine auf sich und was können wir im DLC erwarten?

Alles neu mit Beyond Light? Im TWaB vom 24. September wurde es „nerdy“: Bungie präsentierte technische Änderungen, die mit der Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) ihren Weg zu Destiny 2 finden werden.

Mit vielen Fachbegriffen gespickt ging es um die Engine, die das Game zum Laufen bringt und zahlreiche Verbesserungen daran.

Im Nachhinein konnte man mancherorts lesen oder Videos mit Titeln finden (via YouTube), die da von einer „neuen Engine“ für Destiny 2 sprachen.

Doch dem erteilte Bungie selbst eine Absage.

Das sagt Bungie zur „neuen Engine“: Bungie selbst hat nie von einer neuen Engine gesprochen. Der Destiny-Entwickler spricht stets von Verbesserungen, Umstellungen oder Upgrades am bestehenden System.

Chris Kosanovich, Engineering Manager bei Bungie, hat sogar eindeutig dementiert, dass man mit Destiny 2 auf eine andere Engine umsattelt:

[…] wir haben die Engine von D1 auf D2 aktualisiert und aktualisieren die Engine während der Entwicklung von D2 weiter. Wir werden nie eine ganz neue Engine entwickeln und Destiny darauf umstellen Chris Kosanovich via reddit

MeinMMO schaut, warum sich die Hüter eine neue Engine wünschen und welche Änderungen unter der Motorhaube wirklich auf uns zu kommen.

Neue Stasis-Klassen und neue Technik warten in Beyonf Light

Die alte Engine als der unrühmliche Flaschenhals

Warum gilt die Engine als problematisch? Seit 2016 wissen wir, dass bei der Entwicklung von Destiny 1 viel schieflief. Abgesehen von späten Reworks oder der Umschreibung der Story, ist seit Jahren die Engine ein großes Problem für Destiny.

Anonyme Bungie-Mitarbeiter verrieten Jason Schreier (via Kotaku), dass das Laden einer Map die ganze Nacht andauerte und selbst kleinste Änderungen bis zu mehreren Stunden benötigten, um kompiliert zu werden. Im aktuellen TWaB spricht Bungie nun offiziell davon, dass das „Abliefern einer vollständigen Version [von Destiny 2] oft mehr als 24 Stunden“ dauert.

Die aktuell genutzte Engine basiert auf einer Version, die schon für Halo: Reach (2010) zum Einsatz kam und wurde zum Start von Destiny 2 (2017) letztmalig bedeutend angepasst (via Bungie).

So visualisiert Engineering Directors Chris Butcher 2015 Destinys Engine-Architektur

Für viele Spieler gilt seitdem: Die Engine sei schuld daran, dass es zu Content-Dürren und langsamen Patches kommt.

Engine-Upgrade ist eine der wichtigsten Neuerungen von Beyond Light

Destiny 2 erhält also keine neue Engine wenn am 10. November das nächste Kapitel startet. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich.

Viele Entwickler und Spielereihen setzen über Jahre auf die gleiche Engine, welche eben nur von Ableger zu Ableger modifiziert werden. Andere Studios lizenzieren Entwicklerumgebungen wie die Unreal Engine 5.

Was ist eine Game-Engine? Die Engine ist quasi das Gerüst (Framework) für ein Videospiel. Engine heißt auf Deutsch Motor. Das passt gut, da durch sie ein Spiel angetrieben wird.

Die Engine dient dem Entwickler meist als eine Art Baukasten, hier werden die unzähligen Einzelteile eines Videospiels – Grafik, Animation, Sound, Physik usw. – zusammengefügt und wir können mit der virtuellen Welt interagieren. Quelle: Die Engine ist quasi das Gerüst (Framework) für ein Videospiel. Engine heißt auf Deutsch Motor. Das passt gut, da durch sie ein Spiel angetrieben wird.Die Engine dient dem Entwickler meist als eine Art Baukasten, hier werden die unzähligen Einzelteile eines Videospiels – Grafik, Animation, Sound, Physik usw. – zusammengefügt und wir können mit der virtuellen Welt interagieren. Quelle: Spielkultur

Das bringen die technischen Verbesserungen: Beyond Light upgradet die Engine also, statt sie zu wechseln. Davon profitieren die Spieler aber trotzdem massiv.

Bungie sprach unter anderem davon, dass sie durch die verbesserte Entwickler-Umgebung folgende Vorteile erhalten:

Die komplette Ladezeit des Spiels dauert dann weniger als 12 Stunden (wir erinnern uns an die 24 Stunden zuvor)

Man geht davon aus, dass man durch die optimierten Prozesse pro Season 1-2 Wochen mehr Zeit hat, um flexibel auf Situationen zu reagieren

Wir Spieler kommen im Idealfall also früher an Patches und Fixes. Ein netter Nebeneffekt der Optimierung und der Aussiebung von „totem Content“ ist, dass Destiny 2 auf euren Festlatten um 30-40 % schrumpft.

Insider erklärt, warum Bungie wirklich die Hälfte von Destiny 2 streicht

Weitere positive Effekte sind: Das Schrauben unter der Motorhaube bringt uns noch ein paar weitere Schmankerl:

Destiny 2 bekommt erstmals dynamisches Wetter: Blizzards & Eisstürme in Beyond Light

Alte Locations erhalten ein neues Beleuchtungssystem

Eine neue Server-Host-Struktur erlaubt genauere Erfassung von Spielerdaten – In Zukunft sollen durch den neuen Physics Host so komplexere Missionen möglich werden, bei der Assets, wie Gegner, gezielter einzeln gestreut werden können

Endlich wissen wir, warum der Prophezeiung-Dungeon verschwindet

Gibt es negative Auswirkungen? Durch die Umstellung kann es im Destiny-Universum auch zu Kinderkrankheiten kommen.

Bungie bestätigte, dass das Verschwinden des beliebten Prophezeiung-Dungeons mit den technischen Umstellungen zusammen hängt. Man rechne aktuell damit, die Aktivität im Dezember 2020 zurückzubringen

Eventuell erkennt ihr euren Hüter nicht wieder: Durch die Umstellungen kann das Gesicht eures Charakters eventuell anders aussehen – Dafür finden zukünftig wohl mehr Editor-Anpassungen ihren Weg ins Spiel

Die größte Errungenschaft der Engine-Verbesserung dürfte sein, dass Destiny 2 damit zukunftssicherer wird. Das ist auch nötig. Denn von Teil 3 sollten sich die Hüter auf unbestimmte Zeit verabschieden. Wir kennen schon jetzt die groben Pläne von Destiny 2 bis ins Jahr 2022.

Was haltet ihr von dem technischen Investment? Glaubt ihr, dass wir in Zukunft deutlich davon profitieren oder lagen all eure Hoffnungen auf Destiny 3?