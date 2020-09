Destiny 2 frisst mit Beyond Light weniger Festplatten-Speicher – Hat aber einen Haken

Der Platz, den Destiny 2 mit Beyond Light auf eurer Festplatte einnehmen wird, ist deutlich geringer, als das bei der aktuellen Installation der Fall ist. Aber ihr müsst das Spiel dafür einmal komplett neu herunterladen und installieren.

Was ist neu? Im Code von Destiny 2 wird bald sich einiges ändern, was letztlich positive Auswirkungen auf euch hat. Mit Jenseits des Lichts wird es einige technische Änderungen geben. Das Ergebnis ist unter anderem eine spürbar geringere Installationsgröße. Für euch bedeutet das also: mehr Platz auf der Festplatte. Doch wie sehr schrumpft Destiny 2 mit der neuen Erweiterung?

Bis zu 40 % geringere Installationsgröße mit Jenseits des Lichts

Das sagt Bungie: Die technischen Neuerungen gibt es jetzt für Destiny 2, nachdem sich das Bunige-Team entscheiden hatte, kein „Destiny 3“ anzupeilen, sondern jetzt alles in Destiny 2 zu investieren (via Bungie.net).

Die Entwickler erklären, dass die Installationsgröße von Destiny 2 durch das Update um 30 % bis 40 % sinken wird. Diese Reduzierung erreicht man durch verschiedene Punkte:

Aussortieren von ungenutzten oder ersetzen Inhalten

Installationsgrößen-Optimierungen

Verschieben von Inhalten in den Destiny-Vault

Außerdem wird Destiny 2 mit dem Engine-Upgrade schneller und hübscher.

Wie groß ist Destiny 2 mit Beyond Light? Letztendlich kommt es drauf an, auf welcher Plattform ihr spielt. Die Installationsgröße soll 59 GB bis 71 GB betragen. Das ist schon deutlich kleiner als aktuell. Zum jetzigen Zeitpunkt, am 28. September 2020, ist Destiny 2 auf der PS4 etwas mehr 101 GB groß.

Spieler von CoD MW und Warzone können da nur lachen. Ihr Shooter war zwischendurch schon 185 GB groß.

Spieler mit langsamem Internet: Fürchtet euch vor dem Haken!

Das ist der Haken an der Sache

Neuer Download erforderlich: Ihr müsst Destiny 2 mit Beyond Light einmal komplett neu herunterladen. Gerade für Spieler mit Download-Limits oder langsamen Dorf-Leitungen dürfte das eine schlechte Nachricht sein, denn dann kann sich so ein Download in die Länge ziehen.

Doch mit dem Preload für Jenseits des Lichts will Bungie euch entgegenkommen.

Wann startet der Preload? Laut Bungie sollen die Früh-Downloads für Beyond Light „irgendwann in der Nacht vom 9. auf den 10. November“ aktiviert werden. So habt ihr mindestens 10 Stunden für den Download Zeit, bis es dann mit der neuen Erweiterung losgeht – und auch mit dem neuen Wetter:

Mit Beyond Light verändert Destiny 2 das Wetter und bringt Eisstürme.