Was ist jetzt eigentlich mit Destiny 3? Das sagt Bungie

Destiny 2 soll noch jahrelang weitergehen – mindestens bis 2022. Doch wie steht es eigentlich generell um ein Destiny 3? Dazu hat Bungie sich ziemlich konkret geäußert.

Bungie veröffentlicht Zukunftspläne für Destiny 2: Am 9. Juni ließ Bungie die Bombe platzen. Das Studio stellte nicht nur die neue Season 11 für Destiny 2 vor, man kündigte auch die nächste große Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts inklusive der Pläne bis zum Herbst 2022 an.

Bis dahin wird es 3 große Erweiterungen geben, eine pro Jahr:

Im Herbst 2020 kommt Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light)

2021 kommt Destiny 2: Die Hexenkönigin (The Witch Queen)

2022 ist dann Destiny 2: Zwielicht (Lightfall) geplant.

Man bekennt sich dabei auf Jahre zu Destiny 2, das über Erweiterungen und Seasons mit neuen Inhalten versorgt werden soll. Dabei geht Bungie mit Destiny 2 voll auf Action-MMO, will auf diesem Gebiet das weltweit beste Erlebnis bieten.

Das sind die Pläne bis 2022

Wie steht es jetzt noch um Destiny 3? Viele Hüter fragen sich seitdem – wie steht es nun eigentlich um ein mögliches Destiny 3? Denn potenzielle Pläne einen dritten Teil sind damit nun bis mindestens 2023 vom Tisch. Doch wie sieht es generell mit Destiny 3 in absehbarer Zukunft aus?

Auch hier hat Bungie mittlerweile Klartext gesprochen. So äußerte sich unter anderem der Destiny Franchise Director Luke Smith in einer Fragerunde mit dem bekannten Streamer Dr. Lupo im Anschluss an den Reveal Stream vom 9. Juni.

Auf die Frage, ob es jemals noch ein Destiny 3 geben wird, sagte er: „Wir planen nicht, es zu machen. Wir glauben fest daran… wir wollen die Zukunft von Destiny im Rahmen von Destiny 2. Das ist der Weg.“

Diesen Part könnt ihr euch hier ab Minute 26:52 anschauen:

Auch im entsprechenden Artikel zum Reveal, „Eine entwicklungsfähige Zukunft für Destiny 2 bauen“ auf Bungie.net, hieß es unter anderem:

„Wir haben den gesamten Inhalt von Destiny 1 und viele der Features, die Spielern ans Herz gewachsen sind, hinter uns gelassen. Wir glauben jetzt, dass es ein Fehler war, eine Situation zu erschaffen, die die Community zerbrochen sowie Spieler-Fortschritt und -Erfahrung zurücksetzt hat, wovon wir uns ein ganzes Jahr lang erholen und das reparieren mussten. Es ist ein Fehler, den wir nicht wiederholen wollen, indem wir ein Destiny 3 erschaffen.“

Es ist also ziemlich deutlich: Ein Destiny 3 wird es wohl nicht geben, zumindest nicht in absehbarer Zukunft.

Das ist das neue Destiny: Destiny 2 wird nun als Action-MMO auf Jahre fortgeführt und mit neuen Inhalten gefüttert. Doch auch Inhalte aus dem ersten Destiny-Teil werden über die Destiny Content Vault bei Destiny 2 einfließen und sollen das Spiel dann im Prinzip zu einem, zu DEM Destiny-Erlebnis machen.

Ein großes Destiny 2 für alle

Bungie richtet Destiny 2 also neu aus und erfüllt damit den Wunsch sehr vieler Spieler – nämlich ein großes Destiny-Spiel, das über lange Zeit fortgeführt und erweitert wird. Und kein Destiny 1, 2, 3 oder 4.

Wird Destiny 2 in Destiny umbenannt? Für diese Neuausrichtung wünscht sich so manch ein Spieler, dass man auch den Namen des Spiels an das neue Erlebnis anpasst. Dass aus Destiny 2 nun Destiny wird. Doch wie steht es um eine mögliche Namensänderung?

Genau das wollte auch die Gaming-Seite Polygon aus gegebenem Anlass von Bungie wissen und hat sie im Rahmen eines Interviews gefragt. Und Bungie sagt, die 2 bleibt stehen.

Die 2 im Titel wird Destiny erstmal nicht los

Auch hier kam Luke Smith zu Wort und erklärte: „Aktuell fokussieren wir unsere Arbeit auf das Spiel selbst. Es gibt eine Menge Zahnräder, die durch eine Namensänderung betroffen wären… Das wäre eine Menge Arbeit.“

Zudem merkte der Franchise Director noch an: „Es gibt eine Menge erfolgreicher Spiele, die eine 2 im Titel tragen – einer meiner Favoriten, DOTA 2, fällt mir da auf die Schnelle ein.“

Die 2 wird Destiny also auf absehbare Zeit nicht los. Doch egal, wie das Spiel am Ende nun heißt – die Zukunft von Destiny sieht dafür spannend und auf den ersten Blick auch durchaus vielversprechend aus. Übrigens, was haltet ihr eigentlich von der Plänen Bungies? Macht mit bei unserer Umfrage: Destiny 2 stellt Pläne bis 2022 vor – Was haltet ihr von der Ankündigung?