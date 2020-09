Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Mittlerweile bekommen wir ein immer besseres Bild der Herbst-Erweiterung. Sehr spannend dürfte vor allem für die Zukunft sein, dass Bungie an der betagten Technik schraubt: Schneller, kleiner, hübscher – Destiny 2 bekommt Engine-Upgrade mit Beyond Light

Wer eine Kostprobe für die Ohren möchte, kann sich hier anhören wie ein Schneesturm in Beyond Light klingt:

So gemein sollten die Stürme sein: Bungie plaudert bei der Vorstellung des neuen Wetter-Systems etwas aus dem Nähkästchen: Ursprünglich war geplant, dass ein Schneesturm die Spieler deutlich verlangsamen sollte. Mit der Veränderung von Flugbahnen geworfener Granaten wurde experimentiert und in der Entwicklung konnte eine Windböe die Spieler sogar von den Sparrows reißen.

Das hat es mit dem dynamischen Wetter auf sich : Mit dem Start der Erweiterung Beyond Light bekommt Destiny 2 am 10. November ein dynamisches Wettersystem spendiert. Damit möchte Bungie die neue Location Europa von anderen Gebieten abgrenzen.

