Destiny 2 schraubt mit dem nächsten DLC Jenseits des Lichts an der Performance und überholt seine alte Technik. Was habt ihr davon und warum war das bitter nötig?

So langsam kommen immer mehr Änderungen für die große Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts), die am 10. November erscheint, ans Tageslicht. Wir kennen unter anderem schon die neue DLC-Location Europa und auch das brandneue Stasis-Element.

Bungie investiert mit Beyond Light aber auch im großen Stil in eine optimierte und verbesserte Technik.

Im TWaB vom 24. September (via Bungie) geht es daher um komplexe Server-Scripte oder Backend-Änderungen, die aber kaum ein Mensch versteht. MeinMMO hat die wichtigsten Auswirkungen für euch zusammengefasst und sagt euch, was Destiny 3 damit zu tun hat.

Was bedeuten die Technik-Verbesserungen für mich?

Viele der Änderungen an der „Technik hinter dem Game“-Front laufen unter der Motorhaube ab. Sie sorgen dann für ein runderes Destiny-Erlebnis oder eine bessere Programmier-Umgebung für Bungie selbst – so sagt es zumindest Engineering Director David Aldridge.

Aber einige Dinge haben auch direkten Einfluss auf die Spieler.

Davon profitiert ihr:

Destiny 2 schrumpft: Auf eurer Festplatte wird das Game 30-40 % kleiner. Je nach Plattform benötigt ihr dann zwischen 59 und 71 GB – aktuell verschlingt Destiny 2 auf der PS4 101,5 GB.

Bungie kann schneller Patches und Fixes veröffentlichen und so auf akute Probleme reagieren.

Man steigt auf ein neues Host-System um, welches mehr Daten erkennt und zukünftig mehr Spielraum bietet.

Ihr sollt schneller Einsatztrupps bilden können – Beispielsweise sollt ihr ein Team im Turm bilden können, ohne dass alle lange in den Turm geladen werden müssen.

Manche Locations erhalten eine verbesserte Beleuchtung – Die ETZ und Nessus bekommen dieses optische Upgrade.

Auch alte Locations im „Beyond Light Glanz“ erstrahlen

Weil kein Destiny 3 kommt, schraubt Bungie an der Technik

Deswegen sind die Änderungen dringend nötig: Bungie rechnete 2017 zum Release von Destiny 2 damit, dass der Lebenszyklus des Games deutlich kürzer werden würde. Nun wissen wir aber, dass kein Destiny 3 am Horizont wartet.

Stattdessen kennen wir schon die Pläne bis 2022 für Destiny 2. Um das Game und vor allem die Erschaffung von neuem Content zu verbessern, sei es nun an der Zeit für technische Optimierungen.

Die Destiny-Engine ist dafür verschrien furchtbar langsam und unflexibel zu sein. Bungie bestätigt im TWaB das Gerücht, dass sie teilweise beim Laden des Spiels 24 Stunden benötigen. Durch die Optimierung und Trennung von „totem Content“ konnte man die Arbeitszeit auf unter 12 Stunden drücken.

Wahre dedizierte Server wird es auch in Beyond Light nicht geben

Das heißt für euch, dass Bungie schneller an Content arbeiten kann. Sie selbst sprechen davon, dass sie bisher nur schlecht auf das Live-Spiel reagieren konnten und versprechen sich pro Season 1-2 Wochen mehr Flexibilität durch die neue Technik.

Damit bestätigt sich indirekt auch, was ein Insider über den wahren Grund hinter der teilweise kritisierten Content Vault sagte:

Insider erklärt, warum Bungie wirklich die Hälfte von Destiny 2 streicht

Deswegen steht ein großer Download an: Wenn Beyond Light verfügbar wird, müssen alle Spieler auf allen Plattformen Destiny 2 komplett neu herunterladen und installieren. Nur so sind die technischen Verbesserungen zu implementieren.

Um die damit einhergehenden Wartezeiten abzufangen, wird es am 9. November einen Pre-Load geben. So sollen auch Hüter mit langsameren Internet-Verbindungen pünktlich starten können.

Beyond Light bringt nicht nur technische Änderungen mit sich, sondern ruft auch lange vergessene Charaktere zurück aufs Programm: Destiny 2: Wer ist Variks und warum wollen ihm alle Hüter den Hals umdrehen?