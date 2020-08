Insider erklärt, warum Bungie wirklich die Hälfte von Destiny 2 streicht

Bungie wird am 10. November fast die Hälfte von Destiny 2 in einen „Content-Tresor“ packen und damit aus dem Spiel nehmen. Ein YouTuber erzählt jetzt von einem geheimen Treffen und den eigentlichen Plänen Bungies. Die seien viel umfassender und aufregender, als das, was bislang von Bungie nach außen hin erzählt wurde.

Daher hat der YouTuber seine Infos: Der YouTuber Aztecross sagt, er saß im September 2019 mit anderen Content-Creators und Bungie für acht Stunden zusammen, darunter mit Destiny-Chef, Luke Smith.

Bei dem Treffen sprach Bungie offen über die Probleme von Destiny: Das Spiel hätte Schwierigkeiten mit dem Code, daher seien so viele Bugs im Spiel.

Luke Smith soll im Herbst 2019 schon seine Masterpläne für Destiny mit Content-Creators besprochen haben.

Bungie erklärte: Die Lösung für das Problem erfordere es, Inhalten aus dem Spiel rausnehmen und sie von Grund auf zu überarbeiten. Diese Neubearbeitung von Spielinhalten sei die Alternative zu einem Destiny 3. Von der Idee einer Fortsetzung hat sich Bungie ja mittlerweile verabschiedet, man wird Destiny 2 noch mindestens bis 2022 mit neuen Inhalten versorgen.

Bungie habe auf dem Treffen eine große Liste von Sachen präsentiert, die man „von der Speisekarte streichen wird“, um sie zu überarbeiten. Das scheinen die Inhalte zu sein, die jetzt am 10. November 2020 in den Content-Tresor wandern.

YouTuber setzt große Hoffnung in „das neue Destiny“

Darum macht Bungie das: Aztecross sagt, Bungie hätte die Content-Creators gefragt, wie die sich ein Destiny 3 vorstelle. Die 3 wichtigsten Wünsche, hinter denen auch er stand, waren:

Subklassen, die auf der Dunkelheit basieren

Subklassen, die Spieler individuell anpassen können

Mehr richtige MMO-Elemente, wie große Open World Aktivitäten

Die ersten 2 Wünsche würden im November nun wahr werden – jedenfalls zum Teil.

Er geht davon aus, dass auch die beiden neuen Zonen, Kosmodrom und Europa, ein Vorgeschmack einer neuen Art von Zone sind, die mehr MMO-Elemente ermöglichen.

Mit „Jenseits des Lichts“ kommt die neue Schadensart „Stasis“, die auf der Dunkelheit basiert.

Das ist das große Fragezeichen: Aztecross wundert sich, warum Bungie selbst noch nicht mit dem Plan an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass man die Inhalte aus dem Spiel nimmt, um sie zu überarbeiten und Destiny 2 mehr zu einem MMO zu machen:

„Ich sitze hier, beiß mir auf die Zunge und sage nichts, weil ich drauf warten, dass sie es in einem Blogpost erklären.“ Aztecross

Aztecross glaubt, wenn Bungie erklärt hätte, warum sie die Elemente aus dem Spiel nehmen, dann wäre die Stimmung jetzt deutlich besser.

Er glaubt, Bungie wolle mit „Jenseits des Lichts“ eine neue Ära einläuten und Destiny 2 mehr in Richtung „MMO“ lenken: Die Inhalte wandern aus dem Spiel, damit sie von Grund auf überarbeitet und angepasst werden können. Wenn sie dann wiederkommen, könnten sie als „Next-Gen“-Inhalte erscheinen.

Aztecross spekuliert:

wenn die überarbeiteten Zonen irgendwann zurückkehren, könnte Bungie die Ursprungs-Konsolen von Destiny 2, die PS4 und XBox One, zurücklassen und nur noch auf PS4 Pro, Xbox One X, PS5 und Xbox Series X laufen. Schon bei der Destiny-1-Erweiterung „Rise of Iron“ hatte Bungie die PS3 und Xbox 360 zurückgelassen

Bungie könnte Destiny 2 einfach in „Destiny“ umbenennen oder einen anderen Namen wählen, um zu signalisieren, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat

Das steckt dahinter: Die Informationen von Aztecross sind neu und werfen ein neues Licht auf die Entscheidung von Bungie:

Bislang geht man davon aus, dass Bungie die Inhalte aus dem Spiel nimmt und sie später genauso wieder zurückbringt: Die Inhalte fliegen raus, um den Spielern Speicherplatz und Bungie eine Menge Arbeit zu sparen

Aztecross sagt jetzt, Bungie nimmt die Inhalte aus dem Spiel, überarbeitet sie von Grund auf und bringt sie später neu zurück – Bungie macht sich mit dem Tresor also mehr Arbeit als weniger

Wenn das wirklich der Fall ist und die Informationen vor einem Jahr stimmen, scheint es völlig irre zu sein, dass Bungie diese Information noch nicht selbst so veröffentlicht hat. Es gilt dann abzuwarten, wie das wirklich ist. Diese „Überarbeitung von Grund auf, um mehr wie ein MMO zu sein“ klingt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein.

Destiny 2 „Beyond the Light“ soll wie eine Art Destiny 3

Die Sicht von Aztecross erinnert stark an die Theorie, die wir vor einigen Tagen aufgestellt haben. Nach der Theorie ist die Destiny-2-Erweiterung „Jenseits des Lichts“ sowas wie ein „Destiny 2.5“ und stellt einen echten Neuanfang für Destiny dar, da man sich entschlossen hat, dass Spiel auf 6 Jahre auszulegen und nicht nur auf 3 wie ursprünglich geplant.

Dazu passt auch der Neuanfang der Story:

