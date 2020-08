Nach 6 Jahren Chaos startet in Destiny 2 endlich die richtige Story

Bei Destiny 2 melden sich Fans mit neuen Informationen und Theorien: Sie glauben die Story um den Reisenden nimmt nach 6 Jahren endlich an Fahrt auf. Eine der wichtigsten Figuren von Destiny könnte in der neuen Erweiterung „Jenseits des Lichts“ zum Verräter werden. Es sieht so aus, als erzählt Bungie 2020 die Story, die man schon 2014 erzählen wollte.

Warnung: Der Artikel enthält Story-Spoiler und Theorien. Wer sich davon überraschen lassen will, was in der Herbst-Erweiterung von Destiny 2, „Jenseits des Lichts“ passiert, sollte nicht weiterlesen.

Darum hat Destiny seit 6 Jahren keine richtige Story

Das ist mit der Story von Destiny los: Die Story von Destiny war von Beginn an das, was man „Kuddelmuddel“, „Wirrwarr“, „Schlamassel“ oder „Tohuwabohu“ nennt. Da haben über Jahre mehrere Autoren an einer Story geschrieben, die völlig andere Visionen hatten, wo das hinlaufen sollte:

Die ursprüngliche Story wurde kurz vorm Release von Destiny verworfen, der Halo-Autor Joseph Staten verließ Bungie offenbar im Streit.

Ein Krisenstab setzte aus den Figuren und Versatzstücken, die bereits im Spiel waren, irgendwie eine Handlung zusammen. Die Story war nur wenig gehaltvoll, es kamen Wendungen aus dem Nichts („Keine Zeit zu erklären, warum ich keine Zeit für Erklärungen haben“) und Bungie wurde dafür über Jahre verspottet.

Hatte in Teil 1 „keine Zeit für Erklärungen“ – die Exo Stranger.

Bei DLCs wich Bungie grundsätzlich von der Hauptstory ab und begann neue Handlungsfäden. Die besten Erweiterungen von Destiny, „The Taken King“ (2015) und „Forsaken“ (2018), hatten mit dem Reisenden und der Haupt-Story nichts zu tun. Die Autoren erzählten hier eigene Geschichten.

Die eigentliche Story wurde meistens nicht im Spiel mit Cutscenes und Dialogen erzählt, sondern begleitend mit Lore-Texten.

Auch Destiny 2 wurde mittendrin „rebootet“ – vorher wollte der eigentliche Autor wohl die Story von Mara Sov weiterzählen, die in The Taken King verschwunden war. Doch der Chef von Destiny 2, CJ Cowan, verließ Bungie und Mara Sov tauchte in der Kampagne von Destiny 2 überhaupt nicht mehr auf. Stattdessen ging es mit den Kabalen ganz woanders weiter.

2017 wurde klar, dass der „neue Mann am Ruder“, Luke Smith, selbst keine Ahnung hatte, wo der ursprüngliche Autor mit der Story eigentlich hin wollte.

Unzählige Fäden hängen seit Jahren bei Destiny in der Luft.

Er hat jetzt das Sagen bei Destiny 2: Luke Smith.

Der Chef darf jetzt mal die Hauptstory erzählen

Das ist jetzt anders: Seit einigen Jahren ist klar, dass Luke Smith bei Destiny das Kommando hat.

Smith hat offenbar einige Zeit gebraucht, um Altlasten abzuarbeiten, die Versatzstücke der Story zusammenzukleben, schon vorbereitete Inhalte zu veröffentlichen und hat nun eine klare Vision und einen Plan, wie er das erste Mal seine Geschichte von Destiny 2 groß angelegt erzählen will.

Bisher sind der Raid „Die Gläserne Kammer“ und die Erweiterung „König der Besessenen“ von ihm, zwei Elemente von Destiny 1, die als herausragend gelten, mit der eigentlichen Story aber nichts zu tun hatten.

Die neue Geschichte will Bungie von 2020 an in 3 Erweiterungen bis 2022 erzählen. Mit „Jenseits des Lichts“ soll diese Story-Trilogie nun, 6 Jahre nach Release von Destiny, endlich beginnen.

Smith hat es sich zum Ziel gesetzt, viele Ideen aus Destiny 1 nun aufzugreifen und zu einem Abschluss zu bringen. So war der Trailer für „Jenseits des Lichts“ stark an den Ursprungs-Trailer von Destiny angelehnt. Auch die „Fremde“ ist zurück und soll jetzt eine richtige Rolle in Destiny spielen, nachdem sie zum Symbol für das „Unfertige der Story von Destiny 1“ geworden war.

Die Fremde soll jetzt eine „richtige Figur“ werden – 6 Jahre nach Destiny 1.

Der Reisende – das große Mysterium von Destiny

Um was geht es in der Story von Destiny eigentlich? Seit 2014 gibt es eine große Theorie zu Destiny.

Der Reisende ist gar nicht der „Retter der Menschheit“ und „etwas Gutes, das man irgendwie anbeten sollte“, sondern es ist ein Fluch und der Untergang der Menschheit.

Der Reisende.

In Destiny ist „der Reisende“ (The Traveler) eine Sphäre (so groß wie eine Stadt), die über der Erde schwebt. Mit der Ankunft des Reisenden über der Erde begann ein „Goldenes Zeitalter“: Die Menschen nutzten neue Technologien, brachen von der Erde auf und besiedelten das All. Der Reisende soll die Menschheit dann gerettet haben, als der „Kollaps“ kam, also als die Dunkelheit über die Menschheit hereinbrach und das goldene Zeitalter jäh beendete.

Damals soll sich „der Reisende“ selbst geopfert haben, um die Menschheit zu beschützen. Seitdem ruht der Reisende.

Destiny spielt Jahrhunderte nach dem „Kollaps“: Was genau „die Dunkelheit“ ist und wie der Reisende die Menschheit gerettet hat, ist den Figuren von Destiny 2 nicht mehr klar.

Die Pyramidenschiffe stehen in Destiny für die Dunkelheit.

Der Reisende ist in Destiny 2 mythisches Wesen, aus dem die Spieler ihre Kräfte beziehen. Es ist etwas, das die Figuren von Destiny 2 selbst nicht verstehen, sondern nur aus Überlieferungen kennen.

Viele Lore-Texte im Laufe der Jahre widersprechen aber der „offiziellen Erzählung.“ Es kündet sich schon lange an, dass im Hintergrund irgendwas rumort.

Der Reisende scheint zu Völkern zu kommen und sie „zu erheben“, dann aber holt die Dunkelheit ihn ein und er verschwindet, während das Volk, dem er vorher ein goldenes Zeitalter bescherte, zu Grunde geht.

In der Welt von Destiny konnte der Reisende aber nicht verschwinden, sondern fiel in diesen Ruhezustand, in dem Spieler ihn kennengelernt haben.

Die Story von Destiny – Das alles ist vorm Release von Destiny 2 passiert

Der Reisende trat in den 6 Jahren von Destiny nur sporadisch in Erscheinung. Denn die Handlung wich immer wieder vom Hauptpfad ab und eigentlich „ruhte der Reisende.“ Am Ende der Kampagne von Destiny 2 regte sich der Reisende aber, um sich von Dominus Ghaul zu befreien. Er sendete einen Impuls ins All, der „die Dunkelheit“ und ihre Pyramidenschiffe anzog, die seit 2017 auf dem Weg sind und mit „Jenseits des Lichts“ im Herbst 2020 zu Destiny 2 kommen werden.

Dominus Ghaul, der Schurke aus Destiny 2 – er „erweckte“ den Reisenden zum Leben.

Das könnte in „Jenseits des Lichts passieren“:

Jetzt haben Fans die These aufgestellt, dass es in Destiny 2 „Jenseits des Lichts“ zu einem Bürgerkrieg kommen könnte:

Auf der einen Seite: die „treuen Leute“, die weiter an den Reisenden und das Licht glauben.

Und auf der anderen Seite: jene, die gegen den Reisenden sind, die an ihm zweifeln und sich gegen ihn erheben. Die könnten sich mit „der Dunkelheit“ zusammentun und sich für die Pyramiden-Schiffe entscheiden.

Denn immerhin weiß man, dass mit Destiny 2 die Hüter die Kraft der Dunkelheit nutzen werden. Die neue Schadensart „Statis“ kommt von der Dunkelheit.

Das wäre eine Handlung ähnlich wie in „The First Avenger: Civil War“: Da zerfiel das Superhelden-Team „The Avengers“ in zwei Fraktionen und kämpfte gegeneinander: Iron Man auf einer Seite, Captain America auf der anderen.

Zavala: „Es wird wild!“

Das ist der Plot-Twist: Als möglichen Anführer dieser „Dunkelheits-Fraktion“ in Destiny 2 hat ein Hüter auf reddit ausgerechnet den pflichtbewussten und treuen Zavala ausgemacht (via reddit). Der galt bisher als eher langweilig. Der Star von Destiny war bislang Cayde-6 – bis zu dessen Tod.

Dass Zavala in „Jenseits des Lichts“ wieder eine Rolle spielen wird, bestätigt dessen Synchronsprecher Lance Reddick. Der bezeichnete die Story von „Jenseits des Lichts“ als wild.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

In den letzten Jahren mehren sich die Lore-Hinweise, dass Zavala an der Rolle des Reisenden zusehends zweifelt. Zavala sieht seine Aufgabe klar darin, die „letzte Stadt“ zu beschützen, nicht darin den Reisenden vor Schaden zu bewahren. Sollte es also zu einer Situation kommen, in der Zavala die Letzte Stadte gefährden muss, um den Reisenden zu schützen, könnte Zavala tatsächlich mit der Dunkelheit sympathisieren.

Der Hüter auf reddit zitiert verschiedene Lore-Quellen, die aufzeigen::

Es gibt Hinweise, dass es Zavala frustriert, an einen untätigen Gott zu glauben, zu dem er oft gebetet hat und der ihn nie erhörte

Datamining zeigt ferner, dass Eris Morn vermutet, Zavala plane einen Verrat.

Die exotische Pistole „Auserwählte des Reisenden“ enthält einen Lore-Text, den der Hüter einem Ahamkara zuschreibt, der über Zavala schreibt. Der macht Text klar, dass Zavala zunehmend am Reisenden zweifel:

„Alles, was wir jetzt noch haben, ist unser Glaube.“ Ich ziehe mich in meine Knochenhöhle zurück und er ist da.



Ich sehe, wie er am Geländer steht und mit geneigtem Kopf zu seinem Reisenden blickt. Er spricht mit sanfter Stimme, aber ich kann ihn hören. Jeder hätte ihn verstehen können.



Er wartet auf eine Antwort und ich ebenso, angespannt, neugierig. Voller Aufmerksamkeit steht er da, dieser treue Hund von einem Mann. Ich spüre die Zeit kaum, aber für ihn schleichen die Stunden nur still dahin.



Ich bin bereit, die Stimme seines Reisenden zu ersticken, sollte er antworten, aber da ist nichts. Er klammert sich fester ans Geländer.



Ich spüre, wie sich etwas ihn ihm verändert, und eine neue Möglichkeit tut sich auf.



**



Wieder drücke ich auf die Höhle. Das Netz knirscht leicht ob meines Eifers.



Jemand nähert sich, und er wendet seinem Reisenden den Rücken zu. Es gibt einen Austausch, der durch den rötlichen Wirbel verdeckt wird.



Er erstattet Bericht. Hoffnung blutet aus ihm heraus. Er überreicht dem Boten ein Zeichen seines Vertrauens. Dieser nimmt es entgegen, ohne die Bedeutung zu verstehen.



Er beobachtet, wie der Bote geht. In seiner Mitte ist ein hohler Raum. Er ist wunderschön.



**



Ich kehre wachsam zurück.



Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Er spricht zu allen, seine Stimme ist von Kummer getränkt.



Ich muss wissen, wie groß mein Rückschritt ist. Ich greife vorsichtig nach ihm. Stärke. Ich drücke – und fühle nur süßes, weiches Verrotten.



Ich bin trunken vor Freude. Sie haben keine Antworten erhalten. Es war ein Reflex, das Zucken eines dummen Muskels.



Ein Lied der Freude steigt in mir auf.



Jetzt. Lore-Text zu „Auserwählte des Reisenden“

Mama sagt: Trau keinem Ahamkara.

Das steckt dahinter: Es scheint unwahrscheinlich zu sein, dass sich die Spieler „wirklich“ für eine Seite entscheiden müssen und dann entweder nur „Licht-Kräfte“ benutzen (also die alten) oder „nur die Neuen“ (also Stasis). Der Bürgerkrieg wird wohl eher eine Story-Line im Spiel sein, der man dann folgen kann.

Die Story um den „Reisenden“ und dass der seit 6 Jahren eigentlich der Böse ist und die Spieler damit für die „dunkle Seite“ arbeiten, ist der besondere Twist in der Story von Destiny, auf den man seit 6 Jahren wartet. Dieser kommt aber nicht so richtig in die Gänge, weil die Story von Destiny oft umgeschmissen wurde und viele ohnehin nicht an ihr teilnehmen, weil sie in Lore-Texten versteckt ist.

2020 kommt statt einem „Destiny 3“ nun ein „Destiny 2 Teil 2“: Vielleicht hat der jetzt endlich eine richtige Story.

Für Destiny soll eine neue Ära beginnen – schon wieder.

In der Story von Destiny soll ab Herbst 2020 ein neues Kapitel beginnen. Jenseits des Lichts erscheint am 10. November 2020.

Für Bungie und die Franchise „Destiny“ begann das neue Kapitel bereits im Januar 2019. Damals trennte sich Bungie von Publisher Activision Blizzard, aber wer auf einen Aufbruch und Neuanfang gehofft hat, sieht sich zumindest bis jetzt enttäuscht. Das braucht alles offenbar deutlich länger:

Destiny 2 ohne Activision Blizzard sollte toll werden, ist bislang enttäuschend