Das Video zur Unreal Engine 5 auf der PS5 hat in der Gaming-Community hohe Wellen geschlagen. Auch die MeinMMO-Leser fanden die Demo sehr beeindruckend, haben in den Kommentaren aber eher Vorsicht walten lassen.

Worum ging’s? Letzte Woche hat Epic in Zusammenarbeit mit Sony ein Reveal-Video zu ihrer neuen Unreal Engine 5 veröffentlicht. Die Tech-Demo lief in Real Time auf einem PS5-Entwickler-Kit und zeigte neue grafische Möglichkeiten der nächsten Konsolen-Generation.

Wir wollten von euch wissen, ob euch diese Tech-Demo überzeugen konnte. In einer Umfrage habt ihr uns eure Antworten gegeben. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Das sind die Ergebnisse: Die Umfrage endete am Montag, den 18. Mai. Insgesamt haben daran 341 Leser teilgenommen, dabei konnte jeder nur eine Stimme vergeben.

Hier ist die Stimmenverteilung:

Sieht richtig klasse aus: 73,02%

Sieht gut aus, haut mich jetzt aber nicht aus den Socken: 18,77%

Sieht ganz ok aus: 2,35%

Sieht enttäuschend aus, ich hätte mehr erwartet: 1,76%

Sieht mies aus, das ist keine „Next Gen“: 0,59%

Ist mir egal: 3,52%

Das Ergebnis zeigt eine deutliche Tendenz. Ein erheblicher Teil der Teilnehmer finden die UE5-Demo entweder richtig klasse oder immerhin, dass sie gut aussieht.

Nüchterne Stimmung in den Kommentaren

Was wurde gesagt? In den Kommentaren unter der Umfrage und dem ursprünglichen Artikel zur Unreal Engine 5 war die Stimmung kühler und es herrschen einige Bedenken. Obwohl die generelle Meinung zu dem Video positiv war, haben die Leser in den Kommentaren zum Beispiel gewarnt, dass es dennoch „nur“ eine Tech-Demo ist.

Ich finde es zumindest immer schön zu sehen, was denn technisch zukünftig möglich sein könnte. Allerdings bin ich nun lange genug (auf den Konsolen seit Stunde Null…) spielend, dass ich immer erst das fertig entwickelte Gameplay des „Durchschnittspiel“ als solches bewerte. Alles andere sind nette optische Gimmicks, die mir nur nichts bringen im heimischen Wohnzimmer. MeinMMO-Leser Millerntorian

Tech-Demos sahen schon immer gut aus und sollen immer das maximal Beste darstellen. Das werden, wenn überhaupt, nur eine Handvoll Entwickler auf die Beine stellen können und selbst das glaube ich nicht. MeinMMO-Leser Khorneflakes

Auch gab es Bedenken bezüglich der FPS. Manche von euch waren der Meinung, dass die Next-Gen-Konsolen trotz verbesserte Hardware ihre Probleme haben würden, UE5-Spiele in 60 FPS abspielen zu können.

Grafisch sah das schon sehr ordentlich aus […] Was aber viel interessanter ist als eine reine Tech Demo, die schön aussieht, ist meiner Meinung nach, wie stabil und flüssig das Ganze am Ende auch wirklich live läuft. Schön aussehen ist die eine Sache aber stabile FPS (min.60) und ordentliche Performance auch in Stresssituationen (große Massen-Events, Effekt-Feuerwerke etc) sind eine andere Sache. MeinMMO-Leser Mapache

Ihr findet also zwar, dass die UE5-Demo richtig hammer aussieht, lasst euch aber dennoch nicht zu sehr hypen. „Abwarten und schauen, was die Entwickler daraus machen“ ist hier das Motto.

Epic-Chef schwärmt von SSD-Lösung der PS5: Viel weiter als alles, was es für PC gibt

Community-Stimmen der GameStar und GamePro

Auch unsere Kollegen von GameStar und GamePro haben in ihrem Communities diese Umfrage durchgeführt. Ihre Ergebnisse decken sich mit der Tendenz von MeinMMO.

Das sind die Ergebnisse der GameStar: Die harten Kritiker aus der GameStar-Community haben sich bei dem Video zur UE5 beeindruckt gezeigt. Mit 59,84% aller Beteiligten fand mehr als die Hälfte der GS-Leser, dass die Tech-Demo richtig klasse aussah.

Auf Platz 2 der Ergebnisse lag die Wahloption „Sieht gut aus, haut mir aber nicht aus den Socken“ mit 19,63%.

Das sind die Ergebnisse der GamePro: Bei der Community der GamePro hat die UE5-Demo einen noch stärkeren Eindruck hinterlassen. Satte 72,37% der Befragten haben für „Sieht richtig klasse aus“ gestimmt.

Weitere 19,63% fanden, dass das Demo-Video gut aussieht, auch wenn sie davon nicht aus den Socken gehauen wurden.

Negative Wahloptionen wie „Sieht enttäuschend aus“ und „Das ist keine Next Gen“ befanden sich auf beiden Seiten, ähnlich wie auch schon bei MeinMMO, im niedrigen einstelligen Bereich:

Sieht enttäuschend aus: GameStar – 1,7%, GamePro – 2,05%

Sieht mies aus, das ist keine „Next Gen“: GameStar – 1,7% , GamePro – 1,03%

Auch der MeinMMO-Autor Max Handwerk war von der Unreal Engine 5 begeistert. Für ihn ist das richtige „Next Gen“.