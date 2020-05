Unreal Engine 5: Was ist eure Meinung zur PS5-Demo?

Epic Games und Sony haben zusammen ein Video veröffentlicht, das die Möglichkeiten der neuen Unreal Engine 5 auf der PS5 zeigt. Wie fandet ihr das Video?

Was ist passiert? Gestern, am 13. Mai, hat ein neues YouTube-Video von Epic in der Gaming-Welt die Runden gemacht. Zwei Mitarbeiter von Epic haben darin die neue Unreal Engine 5 vorgestellt. Das Video sollte den ersten Eindruck davon vermitteln, wie die Spiele auf der nächsten Konsolen-Generation aussehen könnten.

Abgespielt wurde die Tech-Demo auf der PlayStation 5 und soll laut der Aussage der Entwickler richtiges Gameplay in Real Time zeigen. Es handelt sich nämlich um eine richtige spielbare Demo, die auf der PS5 läuft.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Die Technik der UE5 basiert auf zwei Besonderheiten:

Nanite : Es ist die Möglichkeit riesige Mengen an Polygonen für die Darstellung der Umgebung zu nutzen. Dadurch wird die Darstellung der Assets in den Spielen um sehr viel detaillierter.

: Es ist die Möglichkeit riesige Mengen an Polygonen für die Darstellung der Umgebung zu nutzen. Dadurch wird die Darstellung der Assets in den Spielen um sehr viel detaillierter. Lumen: Durch diese Technik soll das Lighting in Spielen verbessert werden. So soll es zum Beispiel möglich sein, dynamische Szenen besser und glaubhafter darzustellen.

Dinge wie Pop-ins, also plötzlich auftauchende Objekte im Spiel, sollen in Zukunft dadurch vermieden werden und ein flüssigeres Spielerlebnis bieten.

Die Unreal Engine 5 wird aber nicht nur auf der PS5 laufen. Auch auf PC und der Xbox Series X werden die Entwickler mit dem neuen Spielzeug ihre Games erstellen können. Der Release der Engine wurde vorerst für „Anfang 2021“ angekündigt.

Epic-Chef schwärmt von SSD-Lösung der PS5: Viel weiter als alles, was es für PC gibt

Wie kann ich abstimmen? In dem Apester-Tool unter dem Artikel könnt ihr eure Stimme für die Option abgeben, die mit eurer Meinung am meisten übereinstimmt. Jeder User hat nur eine Stimme und kann sie nach der Abstimmung nicht mehr verändern.

Also erzählt uns: Wie findet ihr das Video? Ist euch dabei etwas besonders stark aufgefallen? Was glaubt ihr, wie wird die UE5 die Spiele in Zukunft beeinflussen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Viel Spaß beim Abstimmen!