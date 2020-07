Bei Destiny 2 könnte tatsächlich ein Spieler-Wunsch in Erfüllung gehen, den viele bereits seit den ersten Tagen von Destiny 1 hegen. Wir könnten endlich das Aussehen unserer Hüter verändern.

Um diesen Wunsch geht’s: Schon bei Destiny 1 und auch bei Destiny 2 könnt ihr vor eurem „Amtsantritt“ als Hüter einen Charakter erstellen und diesen nach euren Vorlieben im Rahmen der Möglichkeiten gestalten.

Doch diese Optionen sind nicht wirklich umfangreich und das schlimmste dabei – es gibt keine Möglichkeit, das Aussehen eures Hüters nach der Erstellung nachträglich anzupassen. Für so manch einen Hüter ist das ein Problem und seit jeher wünscht man sich hier eine Änderung.

Warum ist das ein Problem? Manche wollen einfach mehr Individualisierungsmöglichkeiten für den recht rudimentären Editor – wie beispielsweise einen Bart.

Manche wünschen sich mehr Optionen, andere sind einfach im Nachhinein unzufrieden (Quelle: Forbes)

Andere sind im Nachhinein einfach nicht mehr glücklich mit dem Aussehen ihres Hüters (ja, auch wenn man ihn nur selten zu Gesicht bekommt) und würden gerne Änderungen vornehmen, ohne dabei den Charakter löschen und neu erstellen zu müssen.

Und wiederum andere sind mit dem Aussehen ihres Hüters seit der Übernahme von Destiny 1 zu Destiny 2 unzufrieden, da nicht alle Details und Farben wirklich so übernommen wurden, wie sie noch in Teil 1 aussahen. Doch auch hier will oder wollte nicht jeder seinen lieb gewonnenen Hüter löschen und neu erstellen, mit den man bereits jahrelang Abenteuer erlebt hat.

Kurzum: Gründe für Änderungen am Charakter gibt es viele, Möglichkeiten aber im Prinzip (bis aufs Löschen und Neu-Erstellen) keine. Bisher hat Bungie noch keine Anstalten gemacht, diesem Spielerwunsch nachzukommen. Doch das könnte sich irgendwann mal tatsächlich noch ändern.

Woher kommt die Info? Die Info ist an sich bereits einige Wochen alt, ist aber bisher, wohl aufgrund des Zeitpunktes der Verkündung, bei so gut wie allen unter dem Radar geblieben.

Streamer DrLupo im Gespräch mit Destiny Franchise Director Luke Smith

Kurz nach der Ankündigung der Season 11, der neuen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts sowie der Pläne bis 2022, beantwortete Luke Smith, der Franchise Director von Destiny, dem Streamer DrLupo zahlreiche Fragen rund um die Zukunft von Destiny 2. Dabei wurde auch dieses Thema gestreift. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte da am Ende doch noch Bewegung in die Sache kommen. Gebt eure hässlichen Hüter also noch nicht komplett auf.

Was hat Luke Smith genau zu dem Thema gesagt? Im Verlauf des Streams fragte DrLupo fast schon beiläufig: „Irgendwelche Pläne für Bärte bei Charakteren?“

Und Smith antwortete darauf mit: „Pass auf… Ich als Gesichtspelzträger denke, das irgendwas in dieser Art cool wäre, wenn auch ein bisschen verrückt auf meinen weiblichen Charakteren. Aber: Wir sind gerade dabei, unsere Gesichts-Individualisi…. unsere Gesichts-Pipeline insgesamt zu überarbeiten. Also vielleicht irgendwann in der Zukunft.“

Was bedeutet das? Genau dieser Versprecher, gepaart mit der Aussage als Ganzes, lässt so manch einen Hüter nun hoffen, dass man irgendwann tatsächlich nicht nur hübsche Rüstungen und Waffen, sondern auch ein annehmbares Gesicht tragen kann.

Auch ich wünsche mir seit Destiny 2, dass mein Jäger auch mal den Helm abnehmen kann. Doch dafür braucht er ein neues Gesicht. Beim Transfer von D1 ging nicht alles glatt.

Das Interessante dabei: Smith wollte zuerst über die Individualisierung sprechen, hat es dann aber zu „Gesichts-Pipeline“ umgebogen. Doch was bedeutet das? Einige werten es so, dass Destiny 2 seine Charaktere, in diesem Fall deren Gesichts-Palette samt Texturen, Animationen und vielleicht auch Individualisierungs-Optionen im Zuge des Schrittes auf die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X nun aufwerten könnte.

Schließlich hat sich da im Prinzip seit 2014 nichts mehr so richtig getan und mit dem Übergang möchte man es nun unter Umständen endlich nachholen oder verbessern. Doch das alles ist bislang reine Spekulation.

Was würdet ihr von dieser Möglichkeit halten? Hofft auch ihr darauf, eines Tages das Gesicht eures Hüters zu überarbeiten, ohne ihn dafür löschen zu müssen? Ist euch das Aussehen eures Charakters absolut egal? Würdet ihr euch generell mehr Individualisierungsmöglichkeiten für den Editor wünschen? Übrigens, was euch in der unmittelbaren Zukunft erwartet, erfahrt ihr hier: Destiny 2 stellt Roadmap für Season 11 vor – Das erwartet euch bis Jahr 4