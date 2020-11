Spieler schimpfen in Destiny 2: „PvP ist jetzt ein Albtraum“

In Destiny 2 haben die Spieler mit Stasis richtig Spaß andere einzufrieren, aber rasten aus, wenn sie selbst eingefroren werden.

Die Spieler haben ein neues Spielzeug: Am 10. November haben die Hüter mit Destiny 2: Beyond Light neues Futter bekommen. Der Start der Erweiterung lief zwar holprig, war aber irre erfolgreich. Eines der Highlights von Beyond Light ist Stasis.

Bei Stasis handelt es sich um ein neues Element im Destiny-Universum – es lässt sich am ehesten mit Eismagie aus anderen Games vergleichen.

Auf Knopfdruck erschafft ihr Eiswälle

Verlangsamt Feinde mit Frost

Oder friert sie gleich an Ort und Stelle ein

Natürlich könnt ihr eingefrorene Gegner auch in tausend winzige Stückchen zerbrechen

Schaut euch hier Stasis in Action an:

Das ist jetzt das Stasis-Problem: Diese Spielweise: aus Gegner festfrieren und dann effektreich zersplittern lassen ist neu für Destiny und macht einfach viel Spaß. Jedoch nur, solange man der ist, der andere zum Schneemann macht.

Wenn ihr im PvE eine Gruppe von Aliens einfriert, beschwert sich keiner über den Stillstand. Manche der neuen Gegner können aber auch die Spieler einfrieren. Und dann stellt man als Hüter fest: so als Eissäule rumstehen ist uncool!

Eine ganz andere Dimension ist das aber im Schmelztiegel, also dem PvP. Hier bedeutet eingefroren sein oft den garantierten Tod. Man kann versuchen aus dem Eis auszubrechen, aber das funktioniert fast nie. Und wie es sich für eine Erweiterung nun mal gehört, spielt fast jeder die neuen Klassen …



Eingefrorene Gegner auszuknipsen macht Spaß – selbst eingefroren sein weniger

Hat Bungie mit Stasis den Schmelztiegel jetzt gekillt?

So unfair ist Stasis im PvP: Die neuen Stasis-Klassen haben recht viele Mittel und Wege ihren eisigen Hauch des Todes über andere Spieler zu bringen:

Granaten die Eiswände erzeugen oder gleich ihr Ziel verfolgen und gefrieren

„Nahkampf-Angriffe“, die Hüter selbst auf Distanz einfrieren

Super, die ganze Räume zum Stillstand bringen

Das neue Exotic „Griff der Erlösung“ verschießt frostige Ladungen

Wie absurd die Reichweite mancher Stasis-Skills ist, demonstriert der größte Destiny-Streamer Gladd – selbst hinter Wänden ist man nicht sicher:

Das sagen die Spieler: Auch andere Streamer malen den Untergang des Schmelztiegels an die Wand.

Gothalion, der ehemalige Nummer 1 der Destiny-Berühmtheiten kann dank Stasis nicht mehr ruhig schlafen:

Der Experte Gigz ist dank Stasis ausgerastet – könnte seine Meinung aber später eventuell ändern:

Etwas anders sieht es Mtashed – der zuletzt mit Genshin Impact für Schlagzeilen sorgte. Er meint, dass man entweder PvP balancen kann und dafür langweiliges PvE hat oder man geht voll Richtung irres Space-Game:

Aber nicht nur die Destiny-Prominenz ist sich einig, dass dank Stasis das PvP gerade total broken, also kaputt, ist. Auf reddit lässt sich die Community über Stasis aus. Dort wird dann beispielsweise gefragt „Hat jemand schon mal ein 1vs.1 gewonnen oder überlebt, wenn er eingefroren war? Jemals?“(via reddit)

Hat das keiner kommen sehen? Doch, schon. Direkt nach der Vorstellung von Stasis und den frostigen Skills wurden Stimmen in der Community laut, die genau das prophezeiten. Darüber haben wir hier auch auf MeinMMO berichtet.

Das Problem ist nicht neu, sondern 20 Jahre alt

Mit Stasis hat Destiny einen großen Schritt in Richtung Action-MMO gemacht und seine MMORPG-Anleihen verstärkt. Denn erstmals gibt’s im großen Stil CC (Crowd Control). Ja, schon vorher konnte ein Jäger Feinde anbinden oder ein Titan kurz blenden, aber Stasis ist eine andere Hausnummer.

Wer zur Jahrtausendwende und den frühen 2000ern Dark Age of Camelot, WoW oder Guild Wars 1 gespielt hat weiß, Feinde im PvP festzusetzen, sie wehrlos zu machen und dann auszuschalten macht richtig Bock. Aber selbst CC abzubekommen ist einfach ein Spaßkiller. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Auch in modernen Shootern wie Call of Duty gibt es kaum etwas Ärgerlicheres, als eine Blendgranate an die Birne zu bekommen. Nach dem Stun starrt man Sekunden lang auf den weißen Bildschirm, nur um dann die Killcam zu sehen.

So sah eine Schlacht in DAoC aus

Was nun, ist PvP in Destiny verloren? Wahrscheinlich nicht. Bedenkt, dass Beyond Light erst wenige Tage alt ist und alle nun mal ihre Stasis-Hüter ausführen wollen und auch noch nicht wissen, wie man die neuen Eis-Skills kontert.

Zudem wird Bungie auch ein Auge auf die Performance von Stasis im Schmelztiegel haben und sollte es dauerhaft Überhand nehmen, nachpatchen. Eine Weile müsst ihr aber garantiert mit dem Eischaos Vorlieb nehmen.

Spielt ihr überhaupt schon PvP oder seid ihr noch mit der Story von Beyond Light beschäftigt? Wie schätzt ihr die Situation selbst ein, wird hier maßlos übertrieben?

Wer selbst mit Stasis seinen Spaß haben möchte, der muss dafür einige Quests absolvieren. Hier hat MeinMMO einen Guide für eine Mission, die euch mit Individualisierungs-Möglichkeiten für die Eis-Power belohnt: Destiny 2: So findet ihr alle 9 Entropische Bruchstücke für „Aspekt der Kontrolle“