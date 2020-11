In Destiny 2 beißen sich die Hüter die Zähne an der Aufgabe aus, 5 Entropische Bruchstücke auf Europa zu finden. Wir zeigen euch daher gleich, wo alle 9 der versteckten Objekte sind und wie ihr sie zerstört.

Um diese Aufgabe geht’s: Habt ihr die reguläre Story-Kampagne von Destiny 2: jenseits des Lichts (Beyond Light) abgeschlossen, ist die neue Location Europa noch lange nicht sicher. Ihr müsst dann für die Fremde Exo noch allerhand erledigen und ihr bei der Mission „In Dunkelheit geboren helfen“ – ihr bekommt dafür aber auch starke Belohnungen.

Eine Aufgabe bei der sich viele Hüter die Zähne ausbeißen ist die Quest „Aspekt der Kontrolle“.

Dabei müsst ihr auf Europa kleine Pyramiden der Dunkelheit finden und zerstören.

Das ist auch wichtig um eure neuen Stasis-Fähigkeiten zu verbessern. Denn nur so schaltet ihr euren ersten Aspekt frei.

So könnt ihr eure Klasse individualisieren und deutlich mächtiger werden.

Bitte beachtet: Um die Quest überhaupt erfolgreich abschließen zu können, benötigt ihr das neue Exotic Griff der Erlösung. Wie ihr die Stasis-Waffe freispielt, erklärt euch MeinMMO in diesem Guide:

Entropic Shards auf Europa im Video schnell finden

Das müsst ihr zur Quest wissen: Die Fremde Exo verlangt von euch 5 Entropic Shards, also Entropische Bruchstücke, zu zerstören.

Davon gibt es auf der DLC-Location Europa insgesamt 9. Wer nur die Quest „Aspekte der Kontrolle“ abschließen will, muss also nicht alle suchen. Seid ihr jedoch Titeljäger oder Triumphsammler, benötigt ihr alle 9.

Ein Entropisches Bruchstück auf Europa

Es gibt dabei 2 Probleme:

Die Bruchstücke sind nicht auf der Karte zu finden oder durch einen Questmarker gekennzeichnet. Auf Europa kann es zudem zu Schneestürmen kommen, die einem die komplette Sicht nehmen.

Wie anfangs erwähnt benötigt ihr das neue Exotic „Griff der Erlösung“ sonst könnt ihr die Objekte nicht zerstören – Sorgt also dafür, dass ihr genug Powermunition dabei habt.

Das ist das Video: Der YouTube Ninja Pups hat sich die Mühe gemacht, alle 9 Fundorte im Video zu zeigen. Wir liefern euch die Timestamps und ein Bild des Gebiets, damit ihr leicht die Entropischen Bruchstücke findet, die euch noch fehlen.

1. Entropisches Bruchstück: Asterion-Abgrund offenes Feld (1:46 Minute)

Schaut ganz oben auf dem aus dem Schnee hervorragenden Vex-Konstrukt. Dort findet ihr das erste Bruchstück an einer Wand.

2. Entropisches Bruchstück: Verlorenen Sektor „Verborgene Leere“ in Asterion-Abgrund (2:29 Minute)

Ganz am Ende des unterirdischen Verlorenen Sektors seht ihr schwebende Vex Steine. Schaut nach oben ins gelbe Leuchten – hier ist das gesuchte Bruchstück. Ihr könnt es sogar von unten treffen.

3. Entropisches Bruchstück: Cadmus Bergkamm vor der Bray-Exo-Wissenschaft (3:09 Minute)

Noch vor dem Eingang zur Forschungsanlage „Bray-Exo-Wissenschaft“ findet ihr rechts an einer Eiswand das Bruchstück.

4. Entropisches Bruchstück: Verlorenen Sektor „Bunker W15“ in Eventide-Ruinen (3:45 Minute)

Folgt dem Verlauf des Verlorenen Sektors bis ihr in einen großen, offenen Raum kommt. Schaut hier in die Richtung, aus der ihr kamt nach oben in die rechte Ecke neben dem Fenster.

5. Entropisches Bruchstück: Eventide-Ruinen offenes Feld (4:36 Minute)

In der Nähe von Bruchstück 4 findet ihr auf offenem Feld ein zerstörtes Konstrukt aus Stahlträgern – schaut von unten hoch und seht rechts das gesuchte Objekt.

6. Entropisches Bruchstück: Sturmwacht nach „RIIS Wiedergeboren-Zugang“ (5:04 Minute)

Verlasst die Eventide-Ruinen und durchquert den Bereich „RIIS Wiedergeboren-Zugang“ bis ihr oben in „Sturmwacht“ ankommt. Direkt nach dem Lift nach oben schaut hinter die ersten Stufen.

7. Entropisches Bruchstück: „Kell-Aufstieg“ nach „Sturmwacht“(6:18)

Startet in „Sturmwacht“ dort, wo ihr Bruchstück 6 gefunden habt. Folgt nun dem Weg weiter nach oben bis zu einem Teleporter. Entscheidet euch später für den rechten Weg und kommt ins Gebiet „Kell Aufstieg“. Hier durchquert ihr den ganzen Bereich, bis ihr am Ende oben auf einem Dach euer Ziel unter einer kleinen Treppe findet.

Leider ist hier ein Bild der starren Karte kaum hilfreich, wir empfehlen daher, dass Video oben zu schauen.

Auf diesem Dach im Bereich „Kell-Aufstieg“ werdet ihr fündig

8. Entropisches Bruchstück: „Eisen des Technokrats“ nach „Sturmwacht“ (7:39 Minute)

Wieder startet ihr in „Sturmwacht“ dort, wo ihr Bruchstück 6 gefunden habt. Nach dem Teleporter geht es diesmal aber nach links, also ins Gebiet „Eisen des Technokrats“. Durchquert den gesamten Bereich, bis zu dem Kolosseum (Boss-Raum). Schaut im kreisrunden Raum rechts an der Säule nach oben, hier ist das Bruchstück.

Wieder ist es schwer die Übersicht durch die starre Karte zu vermitteln, also schaut besser das Video.

9. Entropisches Bruchstück: „Schöpfung“ in Bray-Exo-Wissenschaft (9:07 Minute)

Das 9. und finale Bruchstück kann aktuell noch nicht zerstört werden. Ihr könnt es aber schon in der Sektion „Schöpfung“ der Laboranlage Bray-Exo-Wissenschaft sehen. Ohne Glitches ist der Bereich aber verschlossen.

MeinMMO updatet den Artikel, sobald das Objekt zugänglich ist.

War unser Guide hilfreich, konntet ihr nun endlich euren ersten Stasis-Aspekt verdienen? Wenn ihr Fragen oder Tipps für andere Hüter habt, teilt diese doch in den Kommentaren.

