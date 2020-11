Am Dienstag, den 10. November, erscheint die neue Erweiterung Beyond Light für Destiny 2. Doch der Shooter steht auch in der Kritik. Wir von MeinMMO möchten wissen, ob ihr euch Beyond Light kauft oder erstmal darauf verzichtet?

Was tut sich in Destiny 2? Derzeit läuft die Season 11 in Destiny 2 und Spieler tüfteln derzeit an einem Rätsel, das womöglich zu einem großen Saison-Finale führt. Viel Zeit dafür haben sie nicht, denn bereits am 10. November erscheint die Erweiterung Beyond Light.

Die Spieler dürfen sich in der kommenden Woche auf neue Inhalte freuen, darunter:

Neue Super für alle Klassen

Neue Gebiete auf dem Eismond Europa

Ein neuer Raid

Eine Überarbeitung alter Inhalte, die zum Teil gestrichen werden und zu einem neuen Einstieg führen

Neue Waffen und Rüstungen

Das neue Element Stasis beeinflusst die 3 bisherigen Klassen stark.

Doch die Erweiterung ist mehr als nur ein großes Content-Update. Die 2019er-Erweiterung Shadowkeep hat viele Fans enttäuscht und das, obwohl sich Bungie endlich vom „bösen Activision“ getrennt hatte. Auch bei den nachfolgenden Seasons gab es immer wieder Diskussionen über zu wenig Inhalte.

Beyond Light ist der Auftakt einer Trilogie mit insgesamt 3 großen Erweiterungen bis 2022 und damit die wahrscheinlich wichtigste Neuveröffentlichung seit dem Release von Destiny 2.

Werdet ihr euch Beyond Light kaufen? Wir von MeinMMO möchten ein wenig in die Stimmung der Destiny 2 Community horchen. Wie steht ihr zu Beyond Light? Werdet ihr es euch kaufen. Und wenn nicht, was hält euch davon ab? Diskutiert wie immer gerne in den Kommentaren!

Wie kann ich abstimmen? Eure Wahl könnt ihr wie immer im Umfrage-Tool unter dem Artikel treffen. Jeder von euch hat nur eine Stimme, die er vergeben kann, und sobald ihr abgestimmt habt, kann die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Werdet ihr euch Beyond Light kaufen? Ja, ich hab sogar vorbestellt

Ja

Ich warte erstmal ab

Nein, ich werde mir Beyond Light definitiv nicht kaufen