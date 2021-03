Kaum einer will sich Trials in Destiny 2 antun – Waffe sorgt für Spieler-Rekord

Destiny 2 verzeichnet die höchste Teilnahme für die Prüfungen von Osiris überhaupt, sogar höher als beim Start der PvP-Aktivität. Trotz der Kritik wollen die Hüter die neue Meta-Waffe.

Hier gibt’s den Rekord: Am vergangenen Wochenende haben 407.234 Hüter an den Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) teilgenommen. Der kurz “Trials” genannte Modus ist das PvP-Endgame von Destiny 2 und gilt als elitär. Hier schwitzen die besten Spieler darum, 7 Siege in Folge einzufahren und so den mythischen Leuchtturm zu erreichen, um dort den seltenen Makellos-Loot entgegenzunehmen.

Die Anzahl der Teilnehmer übertrifft damit sogar den bis dato absoluten Höchststand von etwa 380.000 Hütern. So beliebt waren die Trials zuletzt vor gut einem Jahr bei ihrer Einführung oder besser gesagt Rückkehr. Der aus Destiny 1 bekannte und prestigereiche Modus sorgte seit 2020 aber eher für Negativ-Schlagzeilen auf MeinMMO:

Noch kurz vor dem Start von Season 13 lag die Beteiligung mit unter 100.000 Spielern auf einem Tief. Was durchbrach jetzt den Teufelskreis aus sinkenden Spielerzahlen oder ungeplanten Absagen und beschert den Trials-Rekord?

Hüter stehen auf Waffen, besonders wenn es eine Handfeuerwaffe ist

Warum stürmen die Hüter Trials? Season 13 hat den Trials neue Waffen und Rüstungen spendiert, mit denen sich viele Hüter gerne schmücken. Die Items sehen einerseits gut aus und gehören zum besten, was man aktuell im Slot tragen kann. Bungie hat dafür gesorgt, dass das begehrteste Item aus der Trials-Collection jetzt so einfach nie zu holen war: der Igneous-Hammer.

Das ist eine Handfeuerwaffe, die phänomenale Statuswerte hat, mit ihrer Feuerrate von 120 und dem hohen Schaden pro Schuss zur PvP-Meta gehört. Letzter Dollar, ein ähnlicher Revolver, belebte fast im Alleingang die Gambit-Playliste – der Igneous-Hammer ist aber nochmals ein Stück besser.

Was heißt Meta? Der Ausdruck kann als Abkürzung für “most effective tactics available” (die effektivsten Taktiken, die zur Verfügung stehen) benutzt werden.

Ist etwas Meta, dann gehört es im aktuellen Patch zur den stärksten Waffen oder Skills, die deutlich mehr Vorteile als Nachteile haben – daher nutzen viele informierte Spieler die Meta.

Alternativ kann Meta auch benutzt werden, um etwas zu beschreiben, dass über das eigentliche Spiel hinaus geht. Der Begriff kann aus dem Griechischen mit “über” oder “darüber hinaus” übersetzt werden.

Deswegen gab’s die Waffe einfach:

Normalerweise sind die Trials sehr sparsam mit ihrem heißen Loot. Doch jede Woche kann man sich einmal pro Charakter etwas aus dem Loot-Pool “ersterben”. Die Prämie für 3 Siege erhält man garantiert aus einem Beutezug und das nur fürs Mitmachen.

Diesmal war die 3-Siege-Prämie die Handfeuerwaffe Igneous-Hammer. Selbst Hüter, die noch nie auch nur ein Match gewonnen haben oder sich nicht für PvP interessierten, konnten also die angesagteste Waffe der Season 13 erhalten. Wer so gar keine Lust hatte, konnte dafür auch einfach von der Map springen und hatte nach knapp 10 Matches ein Exemplar des Revolvers, ohne einen Gegner zu Gesicht zu bekommen.

Durch die erhöhte Population tummelten sich aber auch mehr “machbare” Spieler in der Playliste und viele konnten auch die regulären 3 Siege erreichen. Was ihnen noch ein Exemplar des begehrten Revolvers sicherte. Igneous-Hammer kommt mit zufälligen Rolls, bei jedem Drop ist man also auf Glück angewiesen, um gute Perks und Aufsätze auf seiner Waffe zu haben.

Jeder Hüter hatte also schon 3 Mal die Chance auf einen God-Roll der angesagten Meta-Waffe. Ob Bungie das getan hat, um sich für die ganzen Trials-Ausfälle der Season 13 zu entschuldigen?

Sind die Trials jetzt gerettet?

Fraglich ist nun, ob die Population des PvP-Endgames so hoch bleiben wird. Bungie kann nicht jede Woche den angesagtesten Loot “verschenken”. So hätten die Hüter schon nach kurzer Zeit keine Karotten mehr, denen sie nachjagen können.

Der Aufgestellte Rekord dürfte nicht gleichbedeutend mit der Rettung der Trials sein, denn ein Großteil der Kritik am Modus ist ja nicht aus der Welt geschafft. Weiterhin plagen den Modus Cheater (besonders am PC). Über unfaire Taktiken und den Image-Schaden durch Win-Trading sowie Schummler kann die großzügige Loot nur kurz hinwegtäuschen. Generell wünschen sich die Spieler mehr Liebe fürs PvP, das über weite Strecken des vergangenen Jahres ignoriert wurde.

Das plant Bungie: Erst kürzlich verkündete der Destiny-Entwickler wie man die Trials in Ordnung bringen möchte. Dazu gehören beispielsweise das Abschaffen des umstrittenen Three-Peekings, die Balance zwischen Licht- und Dunkelheits-Klassen sowie ein stark vergrößertes Sicherheits-Team. Bungie vermeldete am 25. März eine Bannwelle gegen Schummler (via Twitter), um ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, man kümmert sich.

Habt ihr euch auch das einen oder gleich mehrere Igneous-Hammer gesichert? Teilt doch mit uns eure besten Rolls in den Kommentaren.

Wir haben uns auf MeinMMO gefragt, ob es unfair ist, wenn es in Destiny die besten Waffen nur für die besten Spieler gibt? Macht doch bei der Abstimmung mit.