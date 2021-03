Destiny 2 hat Schulden bei 337.000 Spielern und zahlt sie nun endlich aus

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wartet ihr auch schon seit Februar auf euren Glanzstaub? Wie steht ihr zum Everversum? Hat sich das zum Positiven oder zumindest Tolerierbaren entwickelt? Seht ihr es positiv, dass Bungie überhaupt all den Glanzstaub nun zurückzahlt? Teilt uns eure Meinung doch in den Kommentaren mit.

Zudem wird immer wieder an der Glanzstaub-Vergabe gewerkelt. Seit Season 13 erhalten Spieler auch über die saisonalen Herausforderungen Glanzstaub – einmalig am Season-Ende sogar einen richtigen Batzen, wenn man fleißig war. Gerade für Spieler, die nur einen Charakter hochzüchten, hat sich die Situation verbessert. Doch so ganz anfreunden werden sich Hüter und Everversum wohl nie.

Das Everversum im Wandel: Bungie hat inzwischen an zahlreichen Schrauben gedreht, um den Spielern das Everversum schmackhafter zu machen. Mittlerweile gibt es in Events und den Seasons fast alle Items des Shops auch mit der erspielbaren Ingame-Währung zu kaufen, meist dann als wöchentliche Rotation. Wer geduldig ist, bekommt meistens alle schönen Cosmetics ohne Einsatz von Echtgeld – wenn man halt zum entsprechenden Zeitraum denn bei Kasse ist.

Bei Problemen, die die Balance im Spiel betreffen oder eben bei so einer Rückzahlung lässt man sich aber dagegen zu viel Zeit. Der Vorwurf ist, dass hier zwei unterschiedliche Prioritäten vorherrschen. Unser MeinMMO-Autor Sven Galitzki greift alle diese Punkte in diesem persönlichen Brandbrief auf: Wie das Everversum die Seele von Destiny 2 zerfrisst: den Loot .

Grund für die Verzögerung war also die hohe Anzahl der Hüter, bei denen Destiny 2 in der Kreide stand.

So shoppt man bei Destiny 2 im Everversum : Wie bei vielen anderen MMOs auch gibt es in Destiny 2 einen Cash-Shop: das Everversum. Dort gibt es aber nur Skins oder Emotes – Cosmetics halt, nichts Spielentscheidendes. Hier bezahlen die Hüter mit Glanzstaub, den man sich ingame erspielen kann. Beispielsweise über die erwähnten wöchentlichen Herausforderungen, über einige Beutezüge und auch im Season Pass wartet Glanzstaub. Alternativ bezahlt man hier mit Silber. Diese Währung muss man sich für echte Euros holen. Einige Items im Everversum gibt es sogar nur gegen Silber.

Darum ist das ärgerlich: So viele Quellen für Glanzstaub gibt es in Destiny 2 nicht. Viele Hüter sind chronisch knapp bei Kasse, doch wöchentlich überrascht das Everversum sie mit zahlreichen Cosmetics. Manche davon sind nur wenige Tage mit der erspielbaren Glanzstaub-Währung zu kaufen, bevor sie entweder verschwinden oder nur noch für Silber, die Echtgeld-Währung, erhältlich sind.

Wer zwischen dem 10.02 und 23.02. wöchentliche Herausforderungen in Gambit, dem Schmelztiegel und Strikes abgeschlossen hat, ging unter Umständen komplett leer aus. Bungie versprach, den Betrag in voller Höhe zurückzuzahlen, doch das könnte dauern.

Insert

You are going to send email to