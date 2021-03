3 Loadouts vom Profi, mit denen ihr in Season 13 von Destiny 2 alles rasiert

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Auf den nächsten Seiten findet ihr 2 weitere Waffenkombinationen, mit denen ihr alles zerlegt und auf die der Profi schwört. Ein Loadout weckt nostalgische Erinnerungen – an die Zeit vor Beyond Light.

MeinMMO präsentiert in diesem Artikel die 3 besten Loadouts von Ehroar fürs PvE in Season 13 und gibt euch die Fundorte der Waffen und ein paar Tipps zur Spielweise oder Synergie der Kombos. Das Gute dabei: ihr könnt alle Vorschläge mit jeder Klasse und sowohl am PC als auch auf Konsolen spielen.

In Destiny 2 zeigt ein Experte seine Top 3 der stärksten Waffenkombinationen fürs PvE. Hier bekommt ihr die Fundorte und Infos zu den Knarren, die ihr in der Saison der Auserwählten unbedingt ausprobieren solltet.

