Der Twitch-Streamer Sean „Gladd“ Gallagher (32) leidet unter dem Liebesentzug der Fans von Destiny 2. Er hatte sich abfällig über den niedrigen Schwierigkeitsgrad des neuen Raids geäußert. Wenn 5.000 Teams einen Raid an Tag 1 schaffen, laufe was falsch. Das kam überhaupt nicht gut an.

Was hat Gladd so viel Ärger gebracht? Am Samstag, dem 21. November, ging der neue Raid in Destiny 2 „Beyond Light“ live: die Tiefsteinkrypta. Und dem PvE-Junkie Gladd war der Raid offenbar zu leicht.

Am 23. November schrieb Gladd: Der Raid wäre eigentlich super, aber: Die Schwierigkeit stimme nicht. Es sei zu leicht gewesen, am Leben zu bleiben, und der Raid fühle sich nicht so super schwierig an, selbst wenn man noch nicht das Level für den Raid hatte. Gladd hatte gehofft, der Raid würde sich mehr nach „End-Game“ anfühlen.

Er sagte: Der Raid sei auch ein bisschen kurz. Eine Handvoll Top-Teams sei da in 6-7 Stunden durch, die sollten eher 8-12 Stunden brauchen.

Wenn 5.000 oder 6.000 Teams den Raid an Tag 1 schaffen, fühlt sich das falsch an Gladd auf Twitter

Als sich Leute beschwerten, präzisierte Gladd weiter, was ihn störte. Er sagte: Ein Tag-1-Emblem, also eine Belohnung für Leute, die den Raid am ersten Tag schaffen, sollte was ganz Besonderes sein. Das sollte die „harte Arbeit und Zeit“ widerspiegeln, die jemand in Destiny 2 steckt.

Wenn 5.000 bis 6.000 Teams so ein Emblem kriegen und das 1. Team in 6 Stunden durch ist – dann fühle sich etwas falsch an.

So ein „Emblem“ sollte kein Geschenk sein, das Bungie einfach rausgibt, sondern das sollte man sich hart verdienen müssen (via twitter).

„Hör auf zu heulen und sei einfach besser“

Das war die Kritik: Einige Follower auf Twitter, die Destiny 2 spielen, warfen Gladd vor, hier eine verzerrte Perspektive zu haben:

Gladd würde ja wie irre farmen, hätte die beste Ausrüstung und zudem ein Team um sich geschart, das genauso irre farmt und genauso gut ausgerüstet ist – Klar fühle sich ein „Tag 1“-Clear für Gladd dann leicht an

Aber „normale Destiny“-Spieler hätten weder so gutes Gear, noch so ein starkes Team – für die sei der Raid herausfordernd

Ein anderer Spieler sagte: Er arbeite 5 Tage die Woche 9 Stunden lang und hätte auch einen „Day One“-Clear geschafft. Gladd solle aufhören rumzuheulen und einfach besser sein

Eine Spielerin sagte: „Vielen Dank, dass du mich und mein Team beleidigst und sagst, wir wären mies, dass wir den Raid erst an Tag 2 geschafft haben.“ Sie kündigte Gladd die Folgschaft auf und fühlte sich als „Konsolenspielerin“ ohnehin herabgesetzt, weil der Raid ja „zu leicht“ war

Überhaupt beschwerten sich Konsolenspieler: Gladd könne ja auch mal den Controller einstöpseln und die Frame-Rate cappen, wenn ihm Destiny 2 am PC zu leicht sei

Gladd versucht, Worte wieder einzufangen, als Shitstorm tobt

So ging das weiter: Gladd merkte offenbar, dass er mit seinem ursprünglichen Tweet viele negative Reaktionen auslöste und ruderte zurück.

Er twitterte: Die Leute sollten sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder habe hier seine Meinung. Es wäre auch okay, mal anderer Ansicht zu sein. Niemand wolle ihnen ihre Leistungen madig machen.

Aber das schien alles nicht zu helfen. Am 26. November twitterte er dann: Es gäbe so viele Leute, die ihre Energie dafür einsetzen, jemanden zu verletzten und sein Leben komplett zu ruinieren. Er nehme sich jetzt ein paar Tage frei.

Letztlich postete Gladd dann eine Entschuldigung. Er fühle sich „über einige Sachen richtig schlecht.“

Nun klingt das bei Gladd alles ganz anders: Jeder, der einen Tag 1 Clear geschafft oder zumindest versucht habe, sei jemand, auf den er stolz sei. Die würden „Zeit und Arbeit“ in Destiny 2 stecken.

Er verstehe ja, dass man ihn anders verstehen könne. Aber so sei das alles nicht gemeint.

Ich hoffe, wir können unsere Beziehung fortsetzen Gladd auf Twitter

Gladd sagt, er fühle sich schrecklich, wenn Leute ihm gefolgt seien und jetzt das Gefühl hätten, er habe da Brücken eingerissen. Die Leute sollten seine Entschuldigung akzeptieren, versuchen ihn zu verstehen. Er hofft, man könne „die Beziehung fortsetzen.“

Destiny 2 für die besten 50, nicht die besten 5.000

Das steckt dahinter: Gladd gehört zur PvE-Elite von Destiny 2. Deshalb schauen ihm auch so viele Fans zu, weil er eben einer der Besten ist. Allerdings hassen Leute es, wenn jemand seinen Elite-Status raushängen lässt.

Mit den Tweets legt er Bungie nahe, doch den Endgame-Content an die Elite auszurichten, also an den „besten 50 Spielern“ und nicht an den „besten 5.000“. Dass ihm das um die Ohren flog, ist verständlich.

Die Interessen klaffen hier einfach auseinander:

Gladd will was extrem Schweres in Destiny 2, das nur ganz Wenige schaffen, weil das dann Ruhm und Anerkennung bringt. Nur mit mega-hartem Content können sich die besten 50 von den besten 5.000 abheben.

Ein Gros der Viel-Spieler will aber was, das für sie schwierig zu meistern, aber nicht unmöglich ist, damit sich auch ihre Leistung auszahlt. Die wollen auch was, das deutlich macht „Ich bin schon besser als wer, der völlig ohne Ehrgeiz spielt“. Sie wollen was, mit dem sich die besten 5.000 von den besten 50.000 abheben.

Gladd hat da offenbar in den letzten Tagen bitter gespürt, was passiert, wenn man das sagt, was die eigenen Interessen fördert, ohne zu bedenken, wie das auf andere wirkt.

Will, dass ihn alle wieder lieb haben.

Ironischerweise hatte Bungie einmal geplant, den Twitch-Streamern wie Gladd wirklich was extrem Schweres zu geben, mit dem sie sich abheben und wirklich glänzen können. Aber das war Gladd dann auch nicht recht:

