Destiny 2: Season 13 startete stark, stoppt aber abrupt – So soll’s weitergehen

Destiny 2 warf die Spieler mit dem Start von Season 13 in den Krieg. Doch nach anfänglicher Action gab es einen Stopp und die Spieler fragen sich, ob es das jetzt war. MeinMMO wirft einen Blick auf die kommenden Inhalte und neusten Funde.

So cool ging es los: In Destiny 2 startete am 9. Februar die Season 13, die Saison der Auserwählten, mit einem Knall.

Zur Freude der nicht so Lore-bewanderten oder neuen Spieler gibt es eine kleine Zusammenfassung der Geschichte rund um die Kabale.

Im Anschluss präsentierte das nächste Video den sonst zurückhaltenden Zavala als unbeugsam Hüter, der vor niemandem kniet – das hat schon was.

Sofort danach finden sich die Spieler auf einem Schlachtfeld wieder und befinden sich „ob gewollt oder nicht, wieder im Krieg mit den Kabalen“.

Dann gibt es eine Infoflut: Die neue Kommando-Zentrale H.E.L.M. wird vorgestellt. In der Basis, die an die Avengers erinnert, sprechen Hologramme am Strategietisch mit einem und schwören uns auf den Kampf ein.

Die Pflicht schickt die Hüter auf das nächste Schlachtfeld und man soll sich mit den überkomplexen Mechaniken Feuerprobenhammer und Umbral-Engramme anfreunden. Nach dem ersten Schock ist man heiß und will Kabale grillen.

Auf Schlachtfeldern tragen die Kabale ihren rituellen Kampf aus

So geht’s vielen Hütern jetzt: Der Krieg gegen die Kabale hat gerade angefangen und kommt ziemlich plötzlich zum Stillstand. Viele Hüter dürften sich Sachen fragen wie „Was nun, habe ich etwas verpasst?“ oder „Wohin jetzt?“ nur um dann das Quest-Menü nach der nächsten Aufgabe zu durchwühlen – ohne Erfolg.

Zwar kann man die beiden Schlachtfelder erneut angehen und muss das zwecks saisonalen Loot-Mechaniken eh machen, aber der gute Kriegsauftakt endet irgendwie mittendrin. Nicht mal mit einem echten Cliffhanger, sondern so, dass die Hüter das Gefühl haben auf dem Schlauch zu stehen.

In Destiny 2 steht Woche für Woche Krieg an

So geht’s weiter: Findige Hüter und Bungie selbst haben verraten, wie es mit der Season 13 weitergeht. Die saisonale Quest „Ein Herausforderer erhebt sich“, die sich um den Krieg mit den Kabalen dreht, ist noch lange nicht abgeschlossen.

In der schicken neuen H.E.L.M.-Zentrale gibts allerhand Spielzeug wie Hologramme

In den öffentlich zugänglichen Datenbanken wie Light.gg könnt ihr schon die Quest-Schritte und Ereignisse der nächsten Wochen einsehen. Wir wollen an dieser Stelle nichts spoilern.

Ihr werdet durch weitere, auch neue Aktivitäten geführt

Treibt die Story um Zavala, Krähe, Osiris und die Kabal-Imperatorin Caiatl fort

Am Strategietisch kommt es immer wieder zu Dialogen (wahrscheinlich mit Hologrammen)

Dabei erklärt euch Destiny 2 Stück für Stück die saisonalen Mechaniken genauer

Was ist mit saisonalen Herausforderungen? Zudem liegt ein starker Fokus auf den saisonalen Herausforderungen. Auch hier tut sich jede Woche etwas. Auf Raidsecrets (via reddit) haben die Dataminer ausgebuddelt, was für Aufgaben und Belohnungen euch im Verlauf der Season 13 erwarten. Gegen Ende der Season werden es immer weniger Herausforderungen, die dafür aber immer schwerer zu erfüllen werden.

Die Missionen orientieren sich recht stark am wöchentlichen Geschehen und spiegeln dann anstehende Aktivitäten wie das Eisenbanner oder die saisonalen Quests wider. Hier erhaltet ihr dann auch stets die Upgrades für euren Strategietisch.

Im Trailer zur Season 13 sehen wir schon eine weitere Konfrontation zwischen Zavala, Krähe und den Kabalen

Ein mysteriöses Raumschiff und der offizielle Fahrplan für Season 13

Diese Geheimnisse stehen an: Durch offizielles Presse-Material ist auch bekannt, dass es mindestens eine geheime Exotic-Quest gibt. Dataminer meinen den Termin dafür eingrenzen zu können.

Auf Twitter teilte der bekannte Leaker JpDeathblade einige Funde. So geht das Ornament für das neue Exotic am 16. März in den Verkauf. Die Knarre soll ein „Tex Mechanika“-Scout sein. Also im Stile der Western-Waffen wie das letzte Wort.

In der Vergangenheit war dies ein guter Indikator dafür, wann neue Exotics ins Spiel kommen.

Mehr zu den neuen exotischen Waffen und Rüstungen: Alle neuen Exotics aus Season 13, die bisher bekannt sind

Mit der neuen Waffe soll eine Mission auf dem mysteriösen Raumschiff verbunden sein, das in den letzten Sekunden des Enthüllungs-Trailer (via Youtube) der Season 13 auftaucht. Ab Minute 2:05 sieht man dort eine Störung und ein Raumschiff in der Dunkelheit, das eine offene Einstiegsluke hat. Dazu sagt Osiris „Hier ist kein Licht“.

Hat etwas von der Überraschung-Mission Omen aus Season 12. Diese könnt und solltet ihr auch jetzt in Season 13 noch spielen. So sichert ihr euch Falkenmond mit Zufalls-Rolls und habt eine sehr knackige Herausforderung.

Darüber hinaus wurde eine neue Cutscene gefunden, während der Zavala einen emotionalen Monolog hält. Um die Überraschung an dieser Stelle nicht zu verderben, sagen wir nur, dass ihr euch wohl bis zur Mitte der Season 13 gedulden solltet.

Darum lohnt ein Blick auf die Roadmap

Einen guten Überblick über die anstehenden Aktivitäten der Saison der Auserwählten hat Bungie übrigens selbst schon gegeben. Durch die offizielle Roadmap wissen wir von neuen Schlachtfeldern oder wann der frische Strike kommt:

Destiny 2 zeigt Roadmap für Season 13 – Diese Inhalte erwarten euch bis Mai

Es sieht also schwer danach aus, als geht der Krieg weiter. Nur halt dem Saison-System von Destiny 2 entsprechend episodisch. Es bleibt zu hoffen, dass die Auseinandersetzung mit den Kabalen dabei den Bumms des Season-Startes beibehält ohne zu abgehackt zu wirken.

Wie empfandet ihr den Start der Season 13 – standet ihr auch plötzlich verwundert da und wusstet nicht, ob ihr das nächste Ziel übersehen habt? Was haltet ihr von den angekündigten Inhalten, die euch die nächsten Monate beschäftigen sollen?